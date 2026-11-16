В 2027 году на ремонт школ планируют выделить 2,5 млрд рублей. Сумму на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, в Москве на прошлой неделе заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, на котором подвел итоги капитального ремонта и развития инфраструктуры образовательных организаций. Башкирия стала победителем по объемам выполненных работ.

«Это очень серьёзная и приятная победа, – отметил на оперативном совещании министр просвещения Ильдар Мавлетбердин. – В адрес Главы республики было отдельное поручение — направить поздравление и слова благодарности».

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии за пять лет отремонтировали 38 колледжей.