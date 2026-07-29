Абитуриентам Башкирии разъяснили, как не ошибиться в сроках подачи согласий

Для абитуриентов наступает ответственный момент. Накануне стал известен срок подачи согласий на зачисление в вузы. Что это за процедура и как не наделать серьёзных ошибок на данном этапе «Электрогазета» выяснила у экспертов.

На данный момент конкурсные списки уже опубликованы. И с 27 июля их можно отслеживать как на сайтах вузов, так и в личном кабинете на «Госуслугах».

Однако главный вопрос, который сейчас волнует тысячи абитуриентов и их родителей, это не упустить срок подачи согласия на зачисление.

«До 12:00 по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12:00 по московскому времени 5 августа — от поступающих по основному конкурсу», — говорится в сообщении минобра.

«Согласие на зачисление — это официальное подтверждение намерения абитуриента учиться в конкретном учебном заведении. Без этого согласия абитуриент не рассматривается к зачислению и не попадает в приказ, даже если у него высокие баллы», — пояснил руководитель секретариата приёмной комиссии УГНТУ Альберт Зайнашев.

Он также рассказал о способах подачи согласия. По его словам, есть только два способа подачи согласия на зачисление. Онлайн через портал «Госуслуги». Это основной и удобный для многих способ, где абитуриент ставит «галочку» в личном кабинете сервиса «Поступление в вуз онлайн». Также можно обратиться в приёмную комиссию выбранного вуза.

«Мы, сотрудники приемных комиссий, распечатываем заявление, абитуриент его подписывает. Затем мы сами проставляем „галочку“ в Федеральной информационной системе сервиса приема. Подавать документы и согласие непосредственно на сайтах вузов с этого года невозможно. Их информационные системы закрыты для этой функции», — добавил Альберт Зайнашев.

Начальник управления рекрутинга и карьерного развития БГПУ имени М. Акмуллы Наталья Илюшина обратила внимание на систему приоритетов.

«Важно, что согласие подается на зачисление в вуз, а не на конкретную программу. А внутри университета, когда подано согласие, уже работает система приоритетов. Если набранных баллов хватает, абитуриент зачисляется на первый приоритет, если нет — то на второй, третий и последующие», — сказала Наталья Илюшина.

Альберт Зайнашев предупредил, что изменить порядок приоритетов после завершения приёма документов уже нельзя. Он отметил, что лучше для всех, когда согласие подаётся заблаговременно.

«Если основная масса абитуриентов будет занимать выжидательную позицию, конкурсная ситуация изменится стремительно за несколько дней до дедлайна. И это в итоге создаст нервозную обстановку. Кроме того, откладывание процедуры на последний момент несёт технические риски. Министерство науки и высшего образования рекомендует определяться с выбором минимум за два часа до окончания срока. Поскольку „Госуслуги“ — это межведомственная система, передача данных в ведомственную систему вузов иногда задерживается. Есть риск, что поданное в последнюю минуту согласие может просто не успеть дойти до вуза», — сказал Альберт Зайнашев.

Наталья Илюшина также советует оставить запас времени. Она рекомендует грамотно распределить своё время и не оставлять такое важное решение на последний момент. Поэтому нужно подать согласие и проверять списки.

Наталья Илюшина напомнила и о сроках для льготных категорий. Она сказала, что сроки подачи согласий на зачисление для всех вузов единые.

«До 12:00 часов по московскому времени (т.е. 14:00 по Уфе) 1 августа должны дать согласие все, кто поступает по квотам: отдельной, особой и целевой, а также поступающие без вступительных экзаменов, например, победители Всероссийской олимпиады школьников и другие категории. Они зачисляются в первую очередь, приказы о зачислении будут изданы 3 августа. После этого все невостребованные ими места переходят в общий конкурс, и на них могут претендовать остальные абитуриенты. То есть после 3 августа могут измениться позиции в списках, и поступающим нужно за этим следить», — сказала она.

Однако что делать, если абитуриент уже подал согласие в один вуз, но передумал? Альберт Зайнашев говорит, что, в таком случае абитуриент сначала должен согласие отозвать, и только потом направить его в другой вуз. Важно помнить главное правило: прежде чем подать новое согласие, необходимо обязательно отозвать старое. Эту процедуру (отзыв старого согласия и подачу нового) разрешено выполнять не чаще одного раза в два часа.

Многие абитуриенты задаются вопросом, а нужно ли подавать согласие на платное обучение? Как отмечают эксперты, для зачисления на платные места подавать согласие не нужно.

«Основным условием для поступления на платные места являются, в первую очередь, результаты вступительных испытаний. Это могут быть внутренние вступительные испытания или ЕГЭ. Следующий пункт — это наличие заключенного с вузом договора по показанию платных образовательных услуг. И третьим условием является наличие оплаты за обучение, нужно внести хотя бы часть суммы», — говорит Альберт Зайнашев.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии приёмная кампания в колледжах продолжится до 15 августа.