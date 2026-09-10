Главврач кардиоцентра Башкирии: «Роботы никогда не заменят медиков»

Ирина Евгеньевна, на какие симптомы нельзя закрывать глаза и когда нужно срочно бежать к врачу?
Сердечно-сосудистые заболевания коварны: они могут долго не давать о себе знать. Но есть признаки, при которых медлить нельзя. Это давящая, сжимающая или жгучая боль в грудной клетке, особенно если она отдаёт в левую руку, шею или челюсть. Также должны насторожить внезапная одышка, сильное сердцебиение или перебои в работе сердца, потеря сознания или предобморочное состояние. В этих случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь по номеру 103 или 112. Если сильная боль в груди длится дольше 5 минут, сопровождается холодным потом, резкой одышкой или потерей сознания — промедление недопустимо. Даже если симптомы не такие острые, но появились отёки на ногах, быстрая утомляемость или частые головокружения — это повод для внеочередного визита к врачу.
А как отличить сердечную боль от невралгии?
Отличить самостоятельно бывает непросто, поэтому при боли в груди лучше не рисковать. При сердечной боли чаще ощущается давление, сжатие или жжение за грудиной. Боль может отдавать в левую руку, плечо, шею, спину или нижнюю челюсть. Она может сопровождаться одышкой, холодным потом, слабостью, тошнотой, нарушением сердцебиения. При невралгии боль чаще бывает острой, колющей или стреляющей, может усиливаться при движении, повороте корпуса, глубоком вдохе или при надавливании на определённый участок грудной клетки. Но важно помнить: по одним ощущениям надёжно определить причину боли невозможно. Если боль сильная, давящая или жгучая, появилась внезапно и особенно сопровождается одышкой, холодным потом, слабостью или отдаёт в руку, шею или челюсть — необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Кто сегодня находится в группе риска? Говорят, что инфаркты сильно «помолодели»…
В группе повышенного риска — люди старшего возраста, пациенты с сопутствующими хроническими патологиями, а также те, кто имеет вредные привычки, мало двигается, нерационально питается. Основные факторы риска: артериальная гипертония, курение, повышенный уровень холестерина, ожирение и недостаточная физическая активность. Многие из них можно контролировать, и это главная профилактика. Я часто говорю: знание своих цифр — давления, холестерина, глюкозы — и контроль над своими привычками — основа здоровья сердца.
Какие «цифры» надо держать под контролем, чтобы быть спокойным за свое сердце?
Первая и главная цифра — артериальное давление. Норма 120–125/75–80 мм рт. ст., целевой уровень для пациентов с уже выявленной артериальной гипертензией — ниже 140/90 мм рт. ст. Вторая — уровень липопротеидов низкой плотности («плохой» холестерин), его уровень варьируется от 1,4 до 3,0 ммоль/л в зависимости от индивидуального сердечно-сосудистого риска. Общий холестерин в норме не должен превышать 5,2 ммоль/л. Третья — уровень глюкозы крови. В норме уровень глюкозы натощак — 3,3 — 5,5 ммоль/л. И четвертая цифра — индекс массы тела, который не должен превышать 25 кг/м². Эти четыре маркера позволяют нам оценить риски даже при полном отсутствии симптомов. Если эти цифры в норме — значит, ваше сердце под надёжным контролем.
Сегодня постоянно говорят о важности диспансеризации. Казалось бы, зачем лишний раз идти к врачу, если чувствуешь себя абсолютно здоровым?
Это очень важный вопрос. Многие болезни сердца на ранних стадиях протекают бессимптомно. Человек чувствует себя здоровым, а риск уже существует. Диспансеризация позволяет выявить эти скрытые угрозы, когда можно скорректировать факторы риска и предупредить заболевание. Регулярно обследоваться надо уже с 18 лет: повышение артериального давления сегодня наблюдается даже у старшеклассников, часто встречаются люди с лишним весом. В рамках диспансеризации проверяют артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы, индекс массы тела, окружность талии, а также поведенческие факторы риска — курение и отсутствие физической активности. На первом этапе проводится скрининг, при необходимости — углублённое обследование: ЭКГ, эхокардиография (УЗИ сердца), липидограмма. Регулярный чекап — это инвестиция в вашу долгую и активную жизнь. Эта работа напрямую связана с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который ставит цель к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, и для нас это не просто цифры, а ежедневная практика.
А как в работе медиков помогает искусственный интеллект?
Искусственный интеллект в РКЦ — это не будущее, а наша реальность. Прежде всего, он стал незаменимым помощником в анализе ЭКГ, изображений рентген- и КТ-снимков. Сложный алгоритм мгновенно анализирует электрокардиограмму и распределяет исследования по группам риска — низкой, средней или высокой. ЭКГ с «красным уровнем» врач смотрит в первую очередь. Это система двойного контроля, которая помогает не пропустить острую патологию, особенно там, где нет своего кардиолога. Исследования подтверждают, что ИИ может выявлять инфаркт на ранней стадии с большой точностью. Он помогает врачам быстрее ставить правильный диагноз, экономя драгоценное время, избавляет нас от рутины первичного скрининга и позволяет сразу сфокусироваться на сложных клинических случаях. Отрадно, что этот масштабный федеральный проект, охватывающий уже 75 регионов, делает передовые технологии бесплатными и доступными для врачей на местах. Хочу подчеркнуть главное: ИИ не заменяет врача. Ответственность, клиническое мышление и опыт остаются за специалистом, и окончательное заключение подписывает только человек. Но цифровой ассистент, многократно повышающий скорость и точность диагностики, сегодня действительно незаменим. Мы видим реальные результаты внедрения этих технологий уже сейчас.
Назовите, пожалуйста, три простых шага для жителя Башкирии для снижения риска инфаркта и инсульта.
Шаг первый — отказ от курения. Никотин разрушает сосуды и ускоряет образование тромбов. Уже через год после отказа риск болезни сердца падает в два раза. Шаг второй — здоровое питание. Ешьте больше овощей, фруктов и зелени — не менее 400 граммов в день. Сократите потребление соли до 5 граммов в сутки. Откажитесь от фастфуда, сладкой газировки и трансжиров. Шаг третий — физическая активность. Ходите пешком не менее 30 минут в день, занимайтесь быстрой ходьбой, плаванием или бегом. Избегайте долгого сидения — делайте разминку каждый час. Физическая нагрузка укрепляет сердечную мышцу и снижает давление. И, конечно, регулярно проходите диспансеризацию — это бесплатно и доступно каждому. Эти простые привычки могут предотвратить до 80% случаев преждевременных инфарктов и инсультов. Берегите себя и будьте здоровы!
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