Главврач кардиоцентра Башкирии: «Роботы никогда не заменят медиков»

Ирина Евгеньевна, на какие симптомы нельзя закрывать глаза и когда нужно срочно бежать к врачу?

Сердечно-сосудистые заболевания коварны: они могут долго не давать о себе знать. Но есть признаки, при которых медлить нельзя. Это давящая, сжимающая или жгучая боль в грудной клетке, особенно если она отдаёт в левую руку, шею или челюсть. Также должны насторожить внезапная одышка, сильное сердцебиение или перебои в работе сердца, потеря сознания или предобморочное состояние. В этих случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь по номеру 103 или 112. Если сильная боль в груди длится дольше 5 минут, сопровождается холодным потом, резкой одышкой или потерей сознания — промедление недопустимо. Даже если симптомы не такие острые, но появились отёки на ногах, быстрая утомляемость или частые головокружения — это повод для внеочередного визита к врачу.

А как отличить сердечную боль от невралгии?

Отличить самостоятельно бывает непросто, поэтому при боли в груди лучше не рисковать. При сердечной боли чаще ощущается давление, сжатие или жжение за грудиной. Боль может отдавать в левую руку, плечо, шею, спину или нижнюю челюсть. Она может сопровождаться одышкой, холодным потом, слабостью, тошнотой, нарушением сердцебиения. При невралгии боль чаще бывает острой, колющей или стреляющей, может усиливаться при движении, повороте корпуса, глубоком вдохе или при надавливании на определённый участок грудной клетки. Но важно помнить: по одним ощущениям надёжно определить причину боли невозможно. Если боль сильная, давящая или жгучая, появилась внезапно и особенно сопровождается одышкой, холодным потом, слабостью или отдаёт в руку, шею или челюсть — необходимо срочно вызвать скорую помощь.