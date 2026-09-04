Педиатр из Уфы назвала симптомы СДВГ у детей, которые должны насторожить

СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, что считается в медицинском сообществе нарушением развития ребенка. Детям трудно концентрироваться и поддерживать внимание, а также они чрезмерно гиперактивны и импульсивны.

Как объяснила информагентству «Башинформ» врач-педиатр и заведующая приемно-диагностическим отделением РДКБ Гульнара Галяутдинова, СДВГ — это не каприз, не следствие плохого воспитания и не выдуманный диагноз.

«Это состояние мозга, которое подтверждено тысячами научных исследований. Ребенок в этом не виноват, наказывать его за все эти проявления – самая главная ошибка в тактике родителей. К сожалению, в настоящее время этот синдром довольно распространенный среди детей, по некоторым данным, встречается примерно у 5–8% детей школьного возраста», — поделилась педиатр с агентством «Башинформ».

Основными причинами развития СДВГ ученые сегодня называют генные мутации, недоношенность, гипоксию и родовые травмы, а также неправильное питание и дефицит витаминов. Последние сами по себе не вызывают синдром, но могут усиливать его проявления.

По словам Гульнары Галяутдиновой, первые симптомы СДВГ у ребенка можно заметить до 3 лет, но полная картина синдрома проявляется в возрасте 5-10 лет. Впервые предварительный диагноз может поставить врач-педиатр, исключить или подтвердить диагноз, назначить необходимое обследование и определить тактику лечения правомочны невролог и психиатр. Лечение СДВГ требует комплексного подхода, системной работы команды: врач, психолог, педагог и, самое важное, родители.

«Если у вашего ребенка СДВГ, он неуправляемый и импульсивный. Он не оправдывает ваших надежд, так как не может хорошо учиться, правильно общаться. В дальнейшем это может ему помешать стать успешным. Он и сам страдает оттого, что ему многое не удается, а вы тратите огромное количество сил, в результате чувствуете усталость и беспомощность, когда хотите, но не можете ему помочь. Воспитывать ребенка с синдромом дефицита внимания непросто, однако не стоит забывать, что этот диагноз — не приговор. Это всего лишь болезнь, которая поддается лечению. Главное, своевременно обратиться к специалистам, которые смогут справиться с недугом вашего ребенка», — советует врач-педиатр.

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