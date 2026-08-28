Теперь о главном — о скрытых бонусах, которые не видны в зеркале. По словам Эльзы Шаяхметовой, интенсивные нагрузки выступают как часть терапии депрессивных расстройств.
«Люди получают нейрохимический эффект. Во время работы с весом на 70–80% от максимума мозг получает мощный сигнал, который запускает каскад выделения эндорфинов, дофамина и серотонина. Это не просто „хорошее настроение“, а полноценная регуляция эмоционального фона, сопоставимая по силе с легкими антидепрессантами. Стимулируется когнитивная защита, так как силовая тренировка стимулирует синтез нейротрофического фактора мозга (BDNF). Этот белок — „стройматериал“ для новых нейронных связей. Регулярные тренировки снижают риск деменции и болезни Альцгеймера, улучшают оперативную память.
Следующее — это метаболическое „омоложение“. Короткое, но интенсивное мышечное напряжение повышает чувствительность тканей к инсулину на 24–48 часов. Это мощная профилактика диабета 2 типа. Кроме того, нормализуется липидный профиль крови — растет „хороший“ холестерин (ЛПВП).
И одно из важнейших — регуляция сна и аппетита. У пациентов с бессонницей после 8–10 недель тренировок значительно увеличивается доля глубокой фазы сна. Аппетит при этом становится более управляемым, так как снижается уровень грелина», — объяснила врач по спортивной медицине.
Эльза Шаяхметова отмечает, что «восстановление — это половина тренировки». Если вы жертвуете сном или не даете мышцам отдыхать между подходами, вы не получите ни омоложения, ни силы. Вы получите перетренированность, повышение кортизола и срыв адаптации.
Ранее Башинформ сообщал о том, что жительницы Башкирии чаще получают перелом бедра, чем мужчины.
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