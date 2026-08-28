Что такое с медицинской точки зрения силовая тренировка? Это дозированное механическое воздействие на опорно-двигательный аппарат с целью вызвать адаптацию. Простыми словами: мышца, получая сопротивление, становится плотнее, сухожилия — крепче, а кости — минерально насыщеннее. Это единственный немедикаментозный способ остановить возрастную потерю мышечной массы (саркопению) и предотвратить остеопороз. Об этом ИА «Башинформ» рассказала врач по спортивной медицине Эльза Шаяхметова.



«Я советую заниматься силовыми тренировками практически всем здоровым взрослым. Но с оговоркой: лицам с гиподинамией (сидячий образ жизни) — в обязательном порядке, начиная с малого веса. Пациентам с остеопенией и начальными стадиями остеопороза — под контролем денситометрии. Людям с хроническими болями в пояснице — но только после устранения острого воспаления, для формирования мышечного корсета. Пожилым пациентам — для профилактики падений и переломов шейки бедра», — поделилась медик с журналистом агентства.



«Красный свет» загорается при следующих состояниях:

Острая сердечно-сосудистая патология: нестабильная стенокардия, тяжелая гипертония (АД выше 180/110 мм рт. ст.) в покое, расслаивающая аневризма;

Злокачественные новообразования в активной стадии (до достижения ремиссии);

Нестабильные переломы позвоночника или тяжелые дегенеративные изменения с угрозой компрессии нервов;

Инфекционные заболевания в острой фазе, включая высокую температуру;

Гемофилия и другие нарушения свертываемости крови.

Теперь о главном — о скрытых бонусах, которые не видны в зеркале. По словам Эльзы Шаяхметовой, интенсивные нагрузки выступают как часть терапии депрессивных расстройств.



«Люди получают нейрохимический эффект. Во время работы с весом на 70–80% от максимума мозг получает мощный сигнал, который запускает каскад выделения эндорфинов, дофамина и серотонина. Это не просто „хорошее настроение“, а полноценная регуляция эмоционального фона, сопоставимая по силе с легкими антидепрессантами. Стимулируется когнитивная защита, так как силовая тренировка стимулирует синтез нейротрофического фактора мозга (BDNF). Этот белок — „стройматериал“ для новых нейронных связей. Регулярные тренировки снижают риск деменции и болезни Альцгеймера, улучшают оперативную память.

Следующее — это метаболическое „омоложение“. Короткое, но интенсивное мышечное напряжение повышает чувствительность тканей к инсулину на 24–48 часов. Это мощная профилактика диабета 2 типа. Кроме того, нормализуется липидный профиль крови — растет „хороший“ холестерин (ЛПВП).

И одно из важнейших — регуляция сна и аппетита. У пациентов с бессонницей после 8–10 недель тренировок значительно увеличивается доля глубокой фазы сна. Аппетит при этом становится более управляемым, так как снижается уровень грелина», — объяснила врач по спортивной медицине.



Эльза Шаяхметова отмечает, что «восстановление — это половина тренировки». Если вы жертвуете сном или не даете мышцам отдыхать между подходами, вы не получите ни омоложения, ни силы. Вы получите перетренированность, повышение кортизола и срыв адаптации.

Ранее Башинформ сообщал о том, что жительницы Башкирии чаще получают перелом бедра, чем мужчины.