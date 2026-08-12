Эпидемиолог из Башкирии назвал пять запретов про арбуз

О простых, но жизненно важных правилах употребления сочных, сладких и ароматных арбузов и дынь напомнил главный внештатный эпидемиолог минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов. По словам врача, рядовое удовольствие может обернуться бедой.

«Не берите уже нарезанные арбузы и дыни. Да, это удобно, но санитарные правила строго запрещают продажу бахчевых частями и с надрезами. И это не прихоть, а вопрос вашей безопасности. Вы никогда не узнаете, какими руками, когда и в каких условиях их нарезали, и сколько они пролежали на жаре. Не просите продавца надрезать арбуз при вас, чтобы проверить спелость. Никаких „треугольничков“ на пробу! На поверхности корки — грязь, пыль, микробы, а иногда и яйца гельминтов. При надрезе все это попадает внутрь сочной и сладкой мякоти, где микроорганизмы размножаются мгновенно. Добавьте сюда грязные руки продавца и нож, который моют неизвестно когда. Не пробуйте арбуз на месте, даже если вам с улыбкой отрезают кусочек», — подчеркнул Азат Мухаметзянов.

Медик отметил, что многие пользуются бытовыми нитратомерами. Однако главврач Республиканской клинической инфекционной больницы отмечает, что эти приборы практически всегда врут.

«Они измеряют общую электропроводность среды, на которую влияет множество факторов — сорт, зрелость, состав почвы. Но главная опасность даже не в этом. Протыкая плод грязным щупом, вы заносите микроорганизмы с поверхности внутрь мякоти. Место прокола вы не моете, щуп не дезинфицируете — в итоге вы создаете риск для следующего покупателя. Достоверно определить содержание нитратов можно только в лаборатории», — объяснил эпидемиолог.

Простые правила в сезон арбузов и дынь:

— Покупайте арбузы и дыни только в санкционированных местах (рынки, магазины, оборудованные точки под навесом), а не вдоль дорог — они легко впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов.

— Плоды должны лежать на стеллажах, а не на земле или асфальте.

— Выбирайте только целые плоды — без трещин, вмятин и повреждений.

— Дома тщательно мойте арбуз или дыню под проточной водой со щеткой в течение 2–3 минут.

— Берите чистый нож, режьте и наслаждайтесь.

Ранее Башинформ сообщал о том, когда покупать арбуз.