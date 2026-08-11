Доктор Барак: В Башкирии появится уникальный центр скрининга

В эти дни в Башкирии вновь побывал главный врач клиники «Хорев», координатор международного департамента клиники «Рамбам» (Израиль) Роман Барак. В студии телеканала БСТ он рассказал о революционных изменениях в медицине, которые позволят людям жить до 150 лет, и о планах открыть в Башкортостане уникальный центр скрининга.

По словам Романа Барака, современная медицина находится на пороге грандиозного прорыва. Если раньше продолжительность жизни в 150 лет казалась чистой фантастикой, то сегодня благодаря передовым технологиям это становится реальной перспективой. Главный секрет долголетия кроется не в отдельных таблетках или сложных операциях, а в принципиально новом подходе к превентивной медицине. В передовых клиниках мира начинают применять уникальный гибридный скрининг, объединяющий возможности радиологии и ядерной медицины.

«Мы имеем цель сегодня не просто продлить жизнь. Мы хотим, чтобы человек на своих двух ногах и с чистым мозгом дожил до того количества лет, к которому мы сегодня человека приводим, а это уже свыше ста», — пояснил доктор Барак.

Скрининг нового поколения

Роман Барак подчеркнул, что речь идёт не о стандартных проверках (рентген, МРТ, томограф), а о гибридной программе, которая объединяет ядерную медицину и радиологию. Такой подход позволяет выявлять болезни на стадии, когда угрозу жизни можно полностью снять. По его словам, сегодня технологии позволяют фактически на 100% контролировать риски и предотвращать инфаркты и инсульты.

«Это не сверхдорогое оборудование. Это гибрид того, что уже есть. Но никто никогда не соединял эти проекты. Потому что сами по себе ядерная медицина и радиология слабы по отдельности — они не позволяют выявить болезнь в 100% случаев», — объяснил врач.

Кроме того, в программе критически важен искусственный интеллект. Он помогает врачам анализировать данные на основе опыта миллионов пациентов, исключая ошибки человеческого фактора.

Роман Барак сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с руководством республики.

«Я говорил с Главой Башкирии Радием Хабировым, я говорил с премьер-министром РБ Андреем Назаровым. Эти люди хотят, чтобы всё, что возникает нового в мире и что даст человечеству продлить нашу жизнь и качество жизни, было здесь, в республике», — заявил он.

По его словам, Израиль и Россия готовы создать в Башкирии институт скрининга, который позволит продлить жизнь на десятки лет.

«Это не случится сразу, но это единственный фактор, который дает возможность для такого длительного продления жизни — не на пять, не на семь лет, а на десятки дополнительных лет жизни», — подчеркнул врач.

При условии, что будет построено здание, запустить такой центр можно в течение трёх-четырёх месяцев. Переговоры с властями республики уже ведутся. Вопрос о сроках появления центра в Уфе остаётся открытым, но собеседники, по словам доктора Барака, настроены решительно.

«Мы говорим о предотвращении пороков рождения, о скринингах до беременности, о сверхраннем предупреждении. Человек имеет право знать, сможет ли у него быть здоровое поколение», — резюмировал он.

Помимо глобальных инновационных проектов, доктор Барак подтвердил регулярное продолжение практической помощи жителям республики. По его словам, традиционные приезды узкопрофильных специалистов из Израиля возобновились и проходят каждый квартал.

Так, с 10 по 12 сентября в Уфе состоится очередной приезд израильских специалистов. Врачи проведут консультации по онкологии, неврологии, ортопедии и другим направлениям. Приём рассчитан на пациентов, у которых «есть жалоба, но нет диагноза; есть диагноз, но нет лечения; есть лечение, но нет эффекта».

По словам Романа Барака, все желающие смогут получить второе мнение на месте.

«Мы каждый квартал в Башкортостане. Это республика, которую я очень люблю, я приезжаю сюда как в свой дом», — добавил он.

Ранее известный доктор Барак дал жителям Башкирии совет, как дожить до ста лет.