По информации пресс-службы прокуратуры РБ, местная жительница, являясь матерью двух малолетних дочерей, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по их воспитанию. Так, женщина жестоко обращалась с детьми, причиняя вред их физическому и психическому здоровью, а также нравственному развитию. В августе прошлого года, находясь в квартире по месту жительства, она избила свою малолетнюю дочь, подожгла полотенце, тем самым оказала психологическое воздействие на детей и напугала их. Свои противоправные действия женщина фиксировала на камеру мобильного телефона и направляла супругу, с которым начался бракоразводный процесс. Мужчина находится в зоне проведения СВО.



Органы опеки инициировали процедуру изъятия детей из семьи и передачи их в социальное учреждение. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе будут судить мужчину за поддельные права.