Жители Башкирии смогут вернуть деньги, отправленные мошенникам

По данным Банка России, в первой половине 2024 года отечественные банки предотвратили хищение у граждан 4,3 трлн рублей. Между тем, злоумышленникам все же удалось похитить более 9,1 млрд рублей. Заводятся уголовные дела, но пока удалось вернуть лишь 7% похищенных средств. 25 июля вступил в силу закон, обязывающий банки возвращать деньги, переведенные под воздействием аферистов. Подробнее о том, как работает этот механизм, можно ли сохранить свои сбережения, рассказал управляющий отделением - Национальным банком по РБ Банка России Марат Кашапов.

- Марат Данилович, если жертвам кибермошенников обещают возвращать украденное, то и бояться их больше не нужно?

- Несмотря на новые требования закона, гражданам ни в коем случае нельзя терять бдительность. Не стоит думать, что все похищенное вернется автоматически. Банки вернут украденные мошенниками деньги в том случае, если человек перевел деньги на счет, занесенный в специальную базу Банка России. В нее попадают номера счетов, телефонов и IP-адреса, которые хотя бы раз засветились в преступных схемах. ЦБ в свою очередь передает эти данные коммерческим банкам. Если банк не учтет эту информацию и осуществит перевод, он будет обязан вернуть клиенту похищенные средства. Таким образом, новый закон главным образом стимулирует банки более ответственно относиться к борьбе с мошенниками.

- В какой срок вернут деньги, сумма имеет значение?

- Банкам дается на возврат до 30 дней, если операция проведена внутри страны, а если это была международная транзакция, то срок возврата составит до 60 дней. Сумма не имеет значения.

- Если банк обнаружил, что человек хочет перевести деньги на счет злоумышленников, то как он известит клиента?

- В этом случае банк обязан уведомить гражданина, что перевод сомнительный, он может приостановить операцию на два дня. Это так называемый период охлаждения, который также вводится законом. Этого времени должно быть достаточно, чтобы человек пришел в себя, посоветовался с близкими и отменил перевод, если он намеревался сделать его под воздействием мошенников. Но если клиент спустя два дня все же подтвердит операцию, банк переведет деньги. Даже если счет получателя окажется мошенническим, то деньги уже не вернут.

- Наверняка мошенники проинформированы о новых правилах и будут менять телефоны и счета. Что делать, если деньги ушли на счет, которого нет в базе?

- Процедура в этом случае стандартная – нужно обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

- Если банки теперь начнут перестраховываться, придется отчитываться за каждый перевод?

- Не думаю. Ведь банки приостанавливают переводы только на счета из специальной базы. Если вы регулярно совершаете переводы на определенные номера – допустим, своим детям или родителям, подозрения это не вызовет. Другое дело, какая-то нетипичная операция – например, необычно крупная сумма денег на новый счет.

- В интернете встречаются предложения оформить на себя сим-карту или карту банка за вознаграждение. Не мошенники ли предлагают такое?

- Существует даже понятие – дропперы. Это лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег. Их номера и попадают в упомянутую базу Банка России. Объявления о поиске подобных «работников» размещают в интернете, расклеивают на улицах, в них предлагают «дорого» купить вашу банковскую карту. Многие и не догадываются, что через них телефонные мошенники переводят, а потом обналичивают деньги, украденные со счетов граждан. Те, кто за вознаграждение открывает счет в банке, оформляет карты и передает их в пользование третьим лицам или использует свои счета для транзита похищенных средств, вовлекаются в преступную деятельность.

Нередко дропперами становятся школьники и студенты, не думающие, что легкий доход может обернуться для них значительными финансовыми потерями или уголовным наказанием. С 25 июля банки обязаны отключать дропперам доступ к электронным средствам платежа — картам, мобильному и интернет-банкингу. В итоге они смогут пользоваться только наличными деньгами, а чтобы снять их со своего счета, им придется идти в офис банка с паспортом.

- Что делать, если человек, разобравшись, решил отказаться от такого «заработка»?

- Если под влиянием мошенников вы однажды передали банковскую или сим-карту, пароли, коды доступа к своим банковским счетам, электронным кошелькам, мобильным банкам, рекомендуется как можно быстрее заблокировать эти карты и счета любым возможным способом – через личный кабинет, офис банка или оператора связи.

- А если номер счета попал в черный список по ошибке?

- Добросовестным владельцам карт опасаться ограничения доступа к счетам не стоит. Информация о счете как о дропперском появляется в базе данных Банка России тогда, когда пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег и банк направил эту информацию нам. Если номер все же попал в базу по ошибке, его можно исключить оттуда. Для этого надо обратиться с заявлением в свой банк, либо направить заявление в Банк России через интернет-приемную на сайте cbr.ru. В заявлении нужно указать фамилию, имя, отчество, телефон, серию и номер паспорта, а также название банка, от которого вы узнали о включении в базу мошенников, и номер своего банковского счета или карты. Организациям и индивидуальным предпринимателям потребуется также указать ИНН.

Банк России рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней. Если клиент обращался в свой банк, решение будет направлено в адрес этого банка. Если напрямую в Банк России – то непосредственно клиенту.

- Есть ли верные признаки, по которым сразу можно узнать мошенников?

- Назову сразу несколько. Нужно насторожиться, когда неизвестные инициативно, сами выходят на вас - звонят или пишут, говорят о деньгах, просят сообщить персональные данные, выводят из равновесия, давят и торопят. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте карту любым способом (с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка, через контакт-центр банка или в любом его отделении). Далее, в течение суток после получения сообщения о списании средств, необходимо прийти в банк и написать заявление о несогласии с операцией. Обратитесь с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции.