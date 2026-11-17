С 20 ноября 2026 года единый социальный проездной билет (ЕСПБ) в Башкортостане подорожает с 600 до 1200 рублей, и это первое изменение цены с 2017 года. Одновременно лимит поездок по нему сократится с 90 до 60 в месяц. О том, с чем связано такое решение, объяснил «Башинформу» генеральный директор предприятия «Башавтотранс» Надир Самиев.



— Надир Салимзянович, ЕСПБ подорожал вдвое. Что произошло за последнее время, почему прежняя стоимость проездного стала экономически невыгодной для «Башавтотранса»?

— Чтобы понять, что произошло, давайте вернемся немного в историю. Тариф на ЕСПБ в Башкортостане не менялся с 2017 года, а прошло почти 10 лет. За это время выросли цены на топливо, запчасти, ремонт, увеличились расходы на заработную плату.

Приведу конкретные цифры по себестоимости одной поездки – не тарифа, а именно реальных затрат на перевозку пассажира. Так, например, с 2019 на 2020 год она изменилась всего на рубль: 30 рублей в 2019-м и 31 — в 2020-м. А вот с 2022 года себестоимость начала заметно расти — уже не на рубль, а на четыре-пять рублей ежегодно. В 2022 году она составляла 36 рублей, в 2023-м — 39, в 2024-м — 43, в прошлом году — 47. За девять месяцев 2026 года себестоимость одной поездки достигла в регионе 52 рублей. С 2017 года она выросла вдвое — с 26 до 52 рублей, при утвержденной стоимости проезда в 46 рублей. Но самое главное: льготы на проезд сохраняются, это очень важно.



При этом для автобуса нет разницы, кто в нем едет: пенсионер, студент или обычный пассажир. Топливо расходуется одинаково, водитель получает ту же зарплату, автобус так же нужно обслуживать и ремонтировать. Себестоимость перевозки для льготника и для обычного пассажира неизменна. Поэтому вопрос здесь не в выгоде перевозчика. Вопрос в том, что любая перевозка должна быть своевременно оплаченной – обычным пассажиром или льготником.

— А как вы объясните сокращение ежемесячного лимита поездок по ЕСПБ с 90 до 60?



— Условия действительно поменялись, но важно отметить, что сама льгота сохранилась. Лимит стал 60 поездок, при этом стоимость поездки по ЕСПБ составит всего 20 рублей — против обычного городского тарифа в 46 рублей. Что касается сокращения лимита, то по данным проведенного мониторинга, каждый льготник Башкортостана, пользующийся ЕСПБ, совершает в среднем 42 поездки в месяц, то есть даже не заявленные 60. Так что лимит в 60 поездок однозначно не выбирается полностью.

— Стоит ли льготникам ждать изменений в объеме услуг после повышения или они будут получать то же самое, но за бОльшие деньги?



— Никто не ограничивает пассажира: ни льготника, ни обычного — в количестве ежедневных поездок. Для среднестатистического льготника, совершающего свои 42 поездки в месяц, установленный лимит в 60 поездок более чем достаточен и даже с запасом. Чтобы понимать, как устроена система, важно знать: финансирование социальных перевозок идет из двух источников. Первый — средства от реализации ЕСПБ. Второй — республиканский бюджет, который компенсирует недостающую часть перевозчикам, работающим с льготными категориями граждан.



При этом льготников возит не только «Башавтотранс», но и городской электротранспорт, а также частные транспортные компании. Общий оператор у всех — Башкирский регистр социальных карт. Учет там очень строгий.



— Насколько увеличилась себестоимость перевозки одного пассажира за эти годы?



— С 2019 года себестоимость выросла на 73%, а с 2017 года — вдвое. Основная статья расходов — это, конечно, заработная плата, на которую приходится почти половина всех затрат. Мы обязаны соблюдать требования законодательства: оплачивать отпуска, больничные, работу в выходные и праздничные дни, сверхурочные, обеспечивать все обязательные социальные выплаты. Помимо этого — страховые взносы и налоги.

Дальше по расходам. За девять месяцев 2026 года затраты на ГСМ выросли на 23 процента, на запасные части, обслуживание и ремонт — на 29 процентов. Моторные масла за последние два года подорожали на 40 процентов. Так что «Башавтотранс» каждый день работает не только с доходами, но и с расходами. Автобусы ремонтируем, обслуживаем, заправляем, вовремя платим заработную плату и все социальные выплаты. Деньги идут на то, что и должно: на зарплаты, содержание и обновление парка, ремонт.



— За счёт чего «Башавтотранс» все эти годы справлялся с расходами при стоимости ЕСПБ в 600 рублей, а теперь это стало невозможным?



— Давайте объективно. С 2017 года прошло почти 10 лет. Ни один тариф — ни на регулярном маршруте, ни для льготников — не может столько лет стоять на одном месте. Помните, я приводил цифры: с 2019 на 2020 год себестоимость одной поездки поднялась всего на рубль, а в последнее время ежегодно растет сразу на четыре-пять рублей? Быстро меняющаяся себестоимость и есть главная причина того, что прежняя схема стала уже невозможной.

Отдельно скажу о недавних трудностях с топливом. Проблема с ГСМ была, не буду отрицать — люди стояли в очередях на заправках, писали недовольные обращения. Но посмотрите, как к этому вопросу подошло наше предприятие. Не было ни одного обращения, что автобус «Башавтотранса» не смог заправиться и не вышел на маршрут по расписанию. Ни одной жалобы. Мы даже ни на один автобус меньше на маршруты не стали выпускать. Все задачи предприятие решает компетентно и достойно — в нашем коллективе работают профессиональные люди, случайных в «Башавтотрансе» нет. Я не раз говорил и буду говорить: работать в «Башавтотрансе» сейчас почетно.

Пассажиры, кстати, пишут нам не только пожелания и жалобы — очень много благодарностей водителям. Водительская работа очень непростая, и люди относятся к ней терпеливо и с пониманием: целый день возят пассажиров. Это очень важно.



— Рассматривались ли другие варианты решения финансового вопроса, кроме двукратного повышения стоимости ЕСПБ?

— «Башавтотранс» постоянно работает над снижением расходов. Нельзя же смотреть только на доходы и не обращать внимания на затраты. Мы оптимизируем расходы, выстраиваем организацию работы, ведем постоянные переговоры с поставщиками топлива и запчастей и добиваемся для предприятия выгодных условий. Но нужно понимать: у любой экономии есть предел. Вечно экономить нельзя — законодательство Российской Федерации предъявляет к перевозкам особые требования. Мы не можем экономить на безопасности пассажиров, на техническом состоянии автобусов, на заработной плате работников. Эти вещи нужно соблюдать и каждый день работать над их улучшением.

И, конечно, очень важно ежегодно обновлять автобусный парк. Ведь что такое обновление парка? Это, во-первых, безопасность, во-вторых, качество услуг для наших пассажиров. Вернитесь мысленно в 2017–2018 годы: выйдешь на проспект Октября в Уфе, без слез не взглянешь, какие автобусы тогда ездили. А сегодня все чисто, аккуратно, машины работают и оказывают надлежащую услугу. Наша задача — качественно и безопасно перевозить людей.