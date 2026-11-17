Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана предупредило о предстоящем изменении стоимости единого социального проездного билета.



«С 20 ноября 2026 года стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) составит 1200 рублей в месяц. По билету можно будет совершить 60 поездок, поэтому цена одной поездки составит 20 рублей — в 2,3 раза ниже основного тарифа», — подчеркнули в минтрансе региона и добавили, что это первая индексация стоимости проездного с 2017 года.

На данный момент в республике насчитывается более 137 тысяч владельцев карт ЕСПБ. Из них около 36%, а это порядка 50 тысяч человек, ежемесячно совершают поездки. В среднем каждый пользователь единого социального проездного билета совершает 42 поездки в месяц.