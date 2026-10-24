«Шаймуратовцы»: что нужно знать о школьном движении в Башкирии

В октябре, на Советской площади в Уфе, 550 подростков выпрямили спины и произнесли одну и ту же клятву на двух государственных языках. Это седьмой раз, когда накануне Дня республики они превращаются из обычных школьников в «шаймуратовцев».
За официальными речами и клятвой на площади — сотни разных историй. Кто-то из ребят впервые вышел на площадь в составе класса, кто-то уже носит звание не первый год. Но все они говорят об одном: это не просто церемония.
«Меня выбрали вести знамя, потому что я командир „шаймуратовского“ класса. Просто так командиром не ставят. Нужно, чтобы был голос, нужно быть твёрдым: стоять в холод, град, дождь и не жаловаться», — говорит Эдуард Джагацпанян из школы № 100 Уфы.
Дарина Масалимова из гимназии № 1 Туймазов формулирует суть звания ещё короче: «„Шаймуратовцем“ быть непросто. Надо участвовать везде, занимать первые места и всегда поддерживать всех вокруг».
Для сына участника СВО, ученика гимназии-интерната имени Рами Гарипова в Уфе, церемония стала особенно важной: «Мне очень понравилось сегодняшнее посвящение. Мы выступали перед такими людьми! Здесь были также участники СВО, и я очень горжусь своим папой!».
Глава Башкирии Радий Хабиров лично присутствовал на ежегодной церемонии — и это тоже традиция: он инициировал проект и держит его развитие под контролем.
По мнению руководителя региона, «шаймуратовские классы» — это хорошая прививка на будущее.
За этими словами стоит более конкретный вопрос: как проект, названный в честь народного героя, из эксперимента в нескольких классах превратился в систему, охватывающую всю республику? И почему руководитель республики лично держит его под контролем?
Первые «шаймуратовские классы» появились в 2020 году — по распоряжению правительства Башкортостана. Пилотными площадками стали три учебных заведения: Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова, Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 1 и гимназия № 2 «СМАРТ». Уже через год к ним добавились ещё четыре класса на базе тех же школ.
Ключевой момент — март 2022 года: распоряжением Главы республики был утверждён Стандарт класса имени Героя России Минигали Шаймуратова. Именно этот документ превратил эксперимент в нормативную систему: с этого момента «шаймуратовский класс» — не просто кружок, а общеобразовательный класс с дополнительными программами, учитывающими региональные, национальные и этнокультурные особенности республики.
Динамика роста впечатляет: в 2022–2023 учебном году действовали 92 класса, в новом учебном году планировалось открытие ещё 99. К 2024–2025 учебному году функционирует уже 251 класс, из них 69 открыты в сентябре 2024 года — в них обучаются 1391 школьник 5–7 классов. В октябре 2026 года к движению присоединились ещё 24 класса и 550 учеников, доведя общее число до 293 классов и более 6500 человек.
В «шаймуратовский класс» просто так не попасть. Право носить это звание получают те, кто проявляет успехи в учёбе, спорте и общественных проектах.
Глава республики описывает механизм прямо: «Они должны получить это право по заслугам, завоевать его. Им даже приходится бежать „Гонку героев“. Конкуренция довольно серьёзная».
К примеру, в Бижбулякском районе, в школе № 8, команда прошла трассу «Гонки героев», включавшую подъём по верёвкам на холм, преодоление заборов сверху и снизу, параллельную переправу только на руках, а также полосу препятствий из бочек и покрышек. Эти соревнования проводятся для учащихся «шаймуратовских классов», юнармейцев и кадетов в возрасте 15–17 лет, официально они позиционируются как часть военно-патриотического воспитания.
Уфимские «шаймуратовские классы» уже при наборе устанавливают порог: хорошие оценки по математике, русскому языку, истории и состояние здоровья, позволяющее заниматься военно-прикладной физической подготовкой. В полилингвальной гимназии № 1 Уфы поступающие пишут тесты по математике, башкирскому, русскому и английскому языкам, сдают нормативы по физподготовке. В гимназии № 2 «СМАРТ» в Дёмском районе в класс принимают тех, кто продемонстрировал успехи в учёбе, спорте и общественной жизни.
«Дёма — это штаб-квартира 112-й дивизии. Именно здесь они получали знамя, и с нашей станции воины отправлялись на фронт. Поэтому Шаймуратов для наших дёмских детей более реальный герой. Яркая история генерала служит примером для подрастающего поколения», — рассказывает директор гимназии Наиль Аминев.
Но попасть — половина дела. Стандарт предусматривает и механизм исключения: при нарушении Кодекса чести обучающегося или неудовлетворительной успеваемости ребёнка могут перевести из «шаймуратовского» в обычный класс.
Учебный план сочетает базовые предметы с углублённым изучением истории России (включая обязательный спецкурс «Воинская слава России»), истории Башкортостана в контексте российской истории, краеведения, государственных языков РБ, иностранных языков, математики, физики, информатики и физкультуры.
Школы самостоятельно определяют профиль — военно-спортивный, физико-математический или информационно-технологический. Вторая половина дня отведена дополнительным и факультативным занятиям: строевая и огневая подготовка, тактические занятия, основы рукопашного боя, конно-верховая езда, хореография, вокал, каллиграфия, этика. Рекомендуется включать предметы с этнокультурным компонентом — национальные виды борьбы, национальное оружие, музыкальные инструменты, промыслы.
Ученики носят единую форменную одежду и нагрудный отличительный знак. Парадная форма разработана ГУП «Башкирские художественные промыслы „Агидель“» с учётом традиций башкирского народа. В 2023 году появилась и полевая форма. В комплект входят утеплённые плащ-накидки и шапки-папахи.
Ежегодно проводятся два крупных соревновательных блока. Зимние Шаймуратовские игры — в преддверии 23 февраля, Летние — в преддверии 11 октября. В 2026 году Летние игры прошли в два этапа: зональный и республиканский, который включает 5 военно-спортивных видов состязаний — смотр песни и строевой подготовки, разборка и сборка автомата, стрельба из лука, прыжки в длину, подтягивание, плюс 2 интеллектуальных — сборка спилс-карты республики и викторина по истории и культуре Башкортостана, жизни и деятельности Минигали Шаймуратова и 112-й дивизии.
Именно победители и призёры Летних игр получают право на участие в главной церемонии — посвящении в «шаймуратовцы» на Советской площади в День республики с участием Главы Башкирии. Остальные классы проходят посвящение с главами муниципалитетов.
Также в конце года в Уфе проводится «Бал юных шаймуратовцев». В прошлом году в нём приняли участие более 200 учеников 34 «шаймуратовских классов» из 23 районов и 5 городов республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров снова лично приветствовал юных патриотов, а также вручил 11 ученикам почётные знаки «Юный шаймуратовец».
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