«Шаймуратовцы»: что нужно знать о школьном движении в Башкирии

В октябре, на Советской площади в Уфе, 550 подростков выпрямили спины и произнесли одну и ту же клятву на двух государственных языках. Это седьмой раз, когда накануне Дня республики они превращаются из обычных школьников в «шаймуратовцев».

За официальными речами и клятвой на площади — сотни разных историй. Кто-то из ребят впервые вышел на площадь в составе класса, кто-то уже носит звание не первый год. Но все они говорят об одном: это не просто церемония.

«Меня выбрали вести знамя, потому что я командир „шаймуратовского“ класса. Просто так командиром не ставят. Нужно, чтобы был голос, нужно быть твёрдым: стоять в холод, град, дождь и не жаловаться», — говорит Эдуард Джагацпанян из школы № 100 Уфы.

Дарина Масалимова из гимназии № 1 Туймазов формулирует суть звания ещё короче: «„Шаймуратовцем“ быть непросто. Надо участвовать везде, занимать первые места и всегда поддерживать всех вокруг».

Для сына участника СВО, ученика гимназии-интерната имени Рами Гарипова в Уфе, церемония стала особенно важной: «Мне очень понравилось сегодняшнее посвящение. Мы выступали перед такими людьми! Здесь были также участники СВО, и я очень горжусь своим папой!».