Это только начало! Сотрудник УФСИН Башкирии об участии в шоу «Суперниндзя»

Троим спортсменам из республики — Владиславу Стуколову, Павлу Корнейчуку и Владимиру Старцеву — только предстоит побороться за звание «Суперниндзя».
В пятом выпуске проекта на трассу с препятствиями вышел сотрудник пресс-службы УФСИН России по Республике Башкортостан, чемпион РБ по гонкам с препятствиями 2025 года, а также призер чемпионата ПФО и всероссийских соревнований 2026 года Роберт Бикмухаметов. Атлет прошел сложнейший первый этап и взял заветное кольцо, которое дало ему возможность пройти дальше. Однако на втором этапе Роберт столкнулся с одним из самых титулованных участников сезона — швейцарским Ninja Warrior-атлетом Ричардом Пеком, выступающим на международной арене с 2018 года. В упорной борьбе уфимцу пришлось уступить.
В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» Роберт подробно рассказал о своем участии в телешоу.
— Проект — это совершенно другой мир. Ответ уже кроется в вопросе. Выдержка и умение сохранять хладнокровие в общении со спецконтингентом на службе — это одно. А вот умение успокоить голову при всплеске адреналина — совсем другое. Данный навык нарабатывается опытом. В этом мне помогли многочисленные тренировки и участие в соревнованиях по гонкам с препятствиями, как на региональном, так и на федеральном уровнях.
— Преимущественно, на улице, летом использую открытые спортивные площадки города. Также периодически выступаю инструктором проекта «Гонка героев», в рамках которого есть возможность потренироваться на специализированной полосе препятствий. К слову, до декабря прошлого года в Уфе не было специальных площадок для отработки сложных элементов, представленных в шоу, но прошлой зимой открылся ниндзя-зал, специализирующийся исключительно на ниндзя-спорте. Теперь занимаюсь там вместе с другими участниками проекта.
— Этот вопрос меня всегда волновал больше всего, потому что график 5/2, а также дежурства в выходные и праздничные дни практически не оставляют времени для спортивной подготовки. Приходилось адаптироваться, быть «на грани»: выбирать либо размеренный вечер и полноценный отдых, либо очередную пробежку. Зачастую мотивация тут была бессильна, спасали только дисциплина и упорство.
— Мечтал попасть на этот проект с 2022 года, неоднократно принимал участие в кастингах, но на шоу не приглашали. Оправдывал себя тем, что был недостаточно готов. С каждым годом трассы на шоу становятся все сложнее и подготовиться к первому сезону не равно подготовиться к пятому.
Третья попытка стала удачной. По стечению обстоятельств на кастинге я выступал первым. Это создало некоторые неудобства, потому что, когда кастинг проходят другие, ты видишь их ошибки, выстраиваешь тактику для своей презентации. У меня же не было такой возможности. Но даже будучи первым, я отлично справился со всеми заданиями. Меня пригласили на интервью, где я рассказал свою историю, и все, что мне оставалось, это ждать. Моих товарищей одного за другим приглашали принять участие в новом сезоне, а мне приглашение поступило практически в последний момент. Понервничал я тогда знатно. Благо все получилось, и вот я на шоу с именитыми спортсменами, элитой ниндзя-спорта, скалолазания, гонок с препятствиями. Еще до выхода на полосу я уже был невероятно рад, что смог пройти отбор и попасть в проект.
— Волнение было только до прохождения. После него уже не такое сильное, ведь каждый участник видит свой порядковый номер выхода. Так как я был в последней пятерке, мне всего лишь нужно было дождаться прохождения остальных участников. Когда я шёл к стартовой линии, уже примерно знал, сколько человек попали в турнирную таблицу, и что есть шансы взять хотя бы одно кольцо и попасть в полуфинал. Это придавало мне уверенности, потому как первое препятствие казалось не сложным.
Но все изменилось, когда я вышел на трассу: захлестнула волна адреналина, сердцебиение участилось так сильно, что на минуту я растерялся. Главной проблемой для себя считал прохождение наклонной стены, но все получилось идеально. Когда я сорвал первое кольцо и положил его на пьедестал, мне, конечно, стоило перевести дух и расслабиться. К сожалению, я поторопился, за что уже на следующем препятствии в виде баланса поплатился и упал в воду. Жаль, что не удалось показать всё, на что я способен.
— Я рассчитывал минимум на три кольца, потому что знаю свои силы. Пугала «Магнитная тропа», где нужно было поочередно переставлять турники, но я и подумать не мог, что не дойду даже до второго кольца, самоуверенность иногда может сыграть злую шутку.
— Да, проиграл парную гонку, но поражением я это не назову. Если представить, что простой сотрудник уголовно-исполнительной системы выступил против мирового атлета, многократного призера множества соревнований и шоу Швейцарии, Германии и Европы, для меня — это личная победа. Ведь даже на трассе я дважды вырывался вперёд. Навыков и сил у меня было достаточно. Просто не хватило опыта участия в подобных мероприятиях. У Ричарда свой огромный зал, где он проводит день и ночь, у меня же график 5/2 и простое желание стать лучше, чем вчера.
— Несмотря на то, что я много времени уделял выносливости и скорости, именно баланс стал для меня тем самым непроходимым препятствием. И дело не в том, что я не смог удержаться, я поторопился. На самом деле, тут есть фактор «везения» и сами организаторы проекта отмечают, что как бы ты ни готовился, малейшая ошибка может стать финалом. Перед прохождением препятствия у тебя нет возможности потрогать его, понять, как работает конструкция. Приходится импровизировать и доверять своим ощущениям. Не считаю свое падение на «балансе» показателем подготовки и отсутствия координации. Поторопился.
— Нервозность присутствует, но никак не отражается на общении друг с другом. Недалеко от трассы для участников и их болельщиков установлен просторный шатёр, где все ждут своего выхода на полосу препятствий. Кто-то, зная, что выступает в конце, ложится отдохнуть, поспать. Кто-то суетливо ходит из стороны в сторону. Но большая часть спортсменов находится у экрана телевизора, где транслируется прохождение в реальном времени. Они разбирают ошибки, думают о том, как упростить свое прохождение, найти так называемые «короткие пути», лазейки в правилах. Когда участник возвращается в шатёр, все дружно и громко аплодируют, чувствуется сплочение. Для тех, кто принимает участие в шоу впервые, поддержка других участников становится отдушиной.
— Коллеги отнеслись скептически. У них есть более ответственные задачи, и то, что я принял участие в телешоу, эффекта «вау» у них не вызвало. Конечно, те, с кем общаюсь близко, коллеги, друзья, родственники были рады, а это – самое главное. Они видели весь мой путь становления: от борьбы с лишним весом до участия в спортивном шоу на федеральном канале. Есть и те, в ком чувствовалась зависть. В общем, разные были моменты, но в большинстве, конечно, отзывы положительные.
— Это точно не финал моей истории, это только начало. Сотни людей, после просмотра выпуска с моим участием, написали мне сообщения со словами поддержки. Это очень приободряет и мотивирует. В следующем году я вновь попробую свои силы в кастинге. Надеюсь принять участие в съемках шестого сезона шоу «Суперниндзя». Также приоритетным считаю улучшение навыков в гонках с препятствиями для получения заветного звания мастера спорта. В этом году пока удалось лишь выполнить норматив КМС, поэтому есть куда расти.
— Я уверен в выбранном пути, ведь уже даже в современном пятиборье одной из дисциплин являются гонки с препятствиями, заменив конный спорт (конкур). Я уже состою в сборной Республики Башкортостан по гонкам с препятствиями и всеми силами стараюсь развивать этот вид спорта, как в республике, так и за её пределами. Принимаю участие в проведении тренировок по подготовке к «Гонке героев», гонке с препятствиями и ниндзя-спорту. Также в ниндзя-зале проводится подготовка детей к шоу «Суперниндзя. Дети». Большое количество молодежи заинтересованы в данном виде спорта, и это не может меня не радовать.
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