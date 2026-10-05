Это только начало! Сотрудник УФСИН Башкирии об участии в шоу «Суперниндзя»

— И вот вы уже на проекте, в Минеральных Водах. Что это для вас означало, ведь вы два раза уже пытались попасть на шоу, но удалось только в этом году?

— Мечтал попасть на этот проект с 2022 года, неоднократно принимал участие в кастингах, но на шоу не приглашали. Оправдывал себя тем, что был недостаточно готов. С каждым годом трассы на шоу становятся все сложнее и подготовиться к первому сезону не равно подготовиться к пятому.

Третья попытка стала удачной. По стечению обстоятельств на кастинге я выступал первым. Это создало некоторые неудобства, потому что, когда кастинг проходят другие, ты видишь их ошибки, выстраиваешь тактику для своей презентации. У меня же не было такой возможности. Но даже будучи первым, я отлично справился со всеми заданиями. Меня пригласили на интервью, где я рассказал свою историю, и все, что мне оставалось, это ждать. Моих товарищей одного за другим приглашали принять участие в новом сезоне, а мне приглашение поступило практически в последний момент. Понервничал я тогда знатно. Благо все получилось, и вот я на шоу с именитыми спортсменами, элитой ниндзя-спорта, скалолазания, гонок с препятствиями. Еще до выхода на полосу я уже был невероятно рад, что смог пройти отбор и попасть в проект.

— На первом этапе удалось заполучить одно кольцо. Был ли момент, когда вы поняли: «Всё, я в топе, я прошел»? Или было волнение до выступления самого последнего участника?

— Волнение было только до прохождения. После него уже не такое сильное, ведь каждый участник видит свой порядковый номер выхода. Так как я был в последней пятерке, мне всего лишь нужно было дождаться прохождения остальных участников. Когда я шёл к стартовой линии, уже примерно знал, сколько человек попали в турнирную таблицу, и что есть шансы взять хотя бы одно кольцо и попасть в полуфинал. Это придавало мне уверенности, потому как первое препятствие казалось не сложным.

Но все изменилось, когда я вышел на трассу: захлестнула волна адреналина, сердцебиение участилось так сильно, что на минуту я растерялся. Главной проблемой для себя считал прохождение наклонной стены, но все получилось идеально. Когда я сорвал первое кольцо и положил его на пьедестал, мне, конечно, стоило перевести дух и расслабиться. К сожалению, я поторопился, за что уже на следующем препятствии в виде баланса поплатился и упал в воду. Жаль, что не удалось показать всё, на что я способен.