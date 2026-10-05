Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Детально
Эксклюзив
17:34 (UTC+5), 05 Октября 2026

Это только начало! Сотрудник УФСИН Башкирии об участии в шоу «Суперниндзя»

Телепроект на канале СТС продолжает держать зрителей в напряжении. Четверо атлетов из Башкортостана — Руслан Галеев, Рената Файзерахманова, Егор Егоров и Роберт Бикмухаметов — уже покинули дистанцию, но борьба за звание самого сильного экстремала страны не окончена.

Добавить в предпочтительные источники Google
личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА «Башинформ»
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Прослушать статью:

Троим спортсменам из республики — Владиславу Стуколову, Павлу Корнейчуку и Владимиру Старцеву — только предстоит побороться за звание «Суперниндзя».

В пятом выпуске проекта на трассу с препятствиями вышел сотрудник пресс-службы УФСИН России по Республике Башкортостан, чемпион РБ по гонкам с препятствиями 2025 года, а также призер чемпионата ПФО и всероссийских соревнований 2026 года Роберт Бикмухаметов. Атлет прошел сложнейший первый этап и взял заветное кольцо, которое дало ему возможность пройти дальше. Однако на втором этапе Роберт столкнулся с одним из самых титулованных участников сезона — швейцарским Ninja Warrior-атлетом Ричардом Пеком, выступающим на международной арене с 2018 года. В упорной борьбе уфимцу пришлось уступить.

В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» Роберт подробно рассказал о своем участии в телешоу.

личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА «"Башинформ»
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА «"Башинформ»

— Роберт, ваша основная работа в пресс-службе требует железной выдержки, точности формулировок и умения держать лицо в любой ситуации. А полоса препятствий в шоу «Суперниндзя» требует инстинктов, адреналина и работы на пределе физики. Как эти два Роберта уживаются в одном человеке? Помогает ли профессиональный навык сохранять спокойствие перед камерой, когда вы висите над водой на одной руке?

— Проект — это совершенно другой мир. Ответ уже кроется в вопросе. Выдержка и умение сохранять хладнокровие в общении со спецконтингентом на службе — это одно. А вот умение успокоить голову при всплеске адреналина — совсем другое. Данный навык нарабатывается опытом. В этом мне помогли многочисленные тренировки и участие в соревнованиях по гонкам с препятствиями, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

— Трассы проекта — это высокотехнологичные инженерные конструкции, и тут нужны определенные навыки. Где вы тренируетесь в Уфе?

— Преимущественно, на улице, летом использую открытые спортивные площадки города. Также периодически выступаю инструктором проекта «Гонка героев», в рамках которого есть возможность потренироваться на специализированной полосе препятствий. К слову, до декабря прошлого года в Уфе не было специальных площадок для отработки сложных элементов, представленных в шоу, но прошлой зимой открылся ниндзя-зал, специализирующийся исключительно на ниндзя-спорте. Теперь занимаюсь там вместе с другими участниками проекта.

— Был ли у вас жесткий график подготовки и как удавалось совмещать работу и тренировки?

— Этот вопрос меня всегда волновал больше всего, потому что график 5/2, а также дежурства в выходные и праздничные дни практически не оставляют времени для спортивной подготовки. Приходилось адаптироваться, быть «на грани»: выбирать либо размеренный вечер и полноценный отдых, либо очередную пробежку. Зачастую мотивация тут была бессильна, спасали только дисциплина и упорство. 

личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА «Башинформ»
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА «Башинформ»

— И вот вы уже на проекте, в Минеральных Водах. Что это для вас означало, ведь вы два раза уже пытались попасть на шоу, но удалось только в этом году?

— Мечтал попасть на этот проект с 2022 года, неоднократно принимал участие в кастингах, но на шоу не приглашали. Оправдывал себя тем, что был недостаточно готов. С каждым годом трассы на шоу становятся все сложнее и подготовиться к первому сезону не равно подготовиться к пятому.

Третья попытка стала удачной. По стечению обстоятельств на кастинге я выступал первым. Это создало некоторые неудобства, потому что, когда кастинг проходят другие, ты видишь их ошибки, выстраиваешь тактику для своей презентации. У меня же не было такой возможности. Но даже будучи первым, я отлично справился со всеми заданиями. Меня пригласили на интервью, где я рассказал свою историю, и все, что мне оставалось, это ждать. Моих товарищей одного за другим приглашали принять участие в новом сезоне, а мне приглашение поступило практически в последний момент. Понервничал я тогда знатно. Благо все получилось, и вот я на шоу с именитыми спортсменами, элитой ниндзя-спорта, скалолазания, гонок с препятствиями. Еще до выхода на полосу я уже был невероятно рад, что смог пройти отбор и попасть в проект.

— На первом этапе удалось заполучить одно кольцо. Был ли момент, когда вы поняли: «Всё, я в топе, я прошел»? Или было волнение до выступления самого последнего участника?

— Волнение было только до прохождения. После него уже не такое сильное, ведь каждый участник видит свой порядковый номер выхода. Так как я был в последней пятерке, мне всего лишь нужно было дождаться прохождения остальных участников. Когда я шёл к стартовой линии, уже примерно знал, сколько человек попали в турнирную таблицу, и что есть шансы взять хотя бы одно кольцо и попасть в полуфинал. Это придавало мне уверенности, потому как первое препятствие казалось не сложным.

Но все изменилось, когда я вышел на трассу: захлестнула волна адреналина, сердцебиение участилось так сильно, что на минуту я растерялся. Главной проблемой для себя считал прохождение наклонной стены, но все получилось идеально. Когда я сорвал первое кольцо и положил его на пьедестал, мне, конечно, стоило перевести дух и расслабиться. К сожалению, я поторопился, за что уже на следующем препятствии в виде баланса поплатился и упал в воду. Жаль, что не удалось показать всё, на что я способен.

личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА «Башинформ»
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА «Башинформ»

— На сколько колец вы рассчитывали?

— Я рассчитывал минимум на три кольца, потому что знаю свои силы. Пугала «Магнитная тропа», где нужно было поочередно переставлять турники, но я и подумать не мог, что не дойду даже до второго кольца, самоуверенность иногда может сыграть злую шутку.

— Второй этап и обидное поражение от участника из Швейцарии. Или не обидное? Вы проиграли в технике, в скорости или в психологии?

— Да, проиграл парную гонку, но поражением я это не назову. Если представить, что простой сотрудник уголовно-исполнительной системы выступил против мирового атлета, многократного призера множества соревнований и шоу Швейцарии, Германии и Европы, для меня — это личная победа. Ведь даже на трассе я дважды вырывался вперёд. Навыков и сил у меня было достаточно. Просто не хватило опыта участия в подобных мероприятиях. У Ричарда свой огромный зал, где он проводит день и ночь, у меня же график 5/2 и простое желание стать лучше, чем вчера.

— Вы — призер всероссийских соревнований, для вас скорость и силовая выносливость привычны. Но «Суперниндзя» часто ломает именно на координации и балансе. Какое препятствие на втором этапе стало для вас «камнем преткновения»?

— Несмотря на то, что я много времени уделял выносливости и скорости, именно баланс стал для меня тем самым непроходимым препятствием. И дело не в том, что я не смог удержаться, я поторопился. На самом деле, тут есть фактор «везения» и сами организаторы проекта отмечают, что как бы ты ни готовился, малейшая ошибка может стать финалом. Перед прохождением препятствия у тебя нет возможности потрогать его, понять, как работает конструкция. Приходится импровизировать и доверять своим ощущениям. Не считаю свое падение на «балансе» показателем подготовки и отсутствия координации. Поторопился.

личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА «Башинформ»
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА «Башинформ»

— Что остается за кадром программы? Говорят, что атмосфера в раздевалке и зоне ожидания между стартами — это отдельный вид спорта, где нервы натянуты как струна. Как участники поддерживали друг друга?

— Нервозность присутствует, но никак не отражается на общении друг с другом. Недалеко от трассы для участников и их болельщиков установлен просторный шатёр, где все ждут своего выхода на полосу препятствий. Кто-то, зная, что выступает в конце, ложится отдохнуть, поспать. Кто-то суетливо ходит из стороны в сторону. Но большая часть спортсменов находится у экрана телевизора, где транслируется прохождение в реальном времени. Они разбирают ошибки, думают о том, как упростить свое прохождение, найти так называемые «короткие пути», лазейки в правилах. Когда участник возвращается в шатёр, все дружно и громко аплодируют, чувствуется сплочение. Для тех, кто принимает участие в шоу впервые, поддержка других участников становится отдушиной.

— Какая была отдача от друзей, знакомых и коллег при просмотре вашего выступления? Чье мнение было для вас самым важным?

— Коллеги отнеслись скептически. У них есть более ответственные задачи, и то, что я принял участие в телешоу, эффекта «вау» у них не вызвало. Конечно, те, с кем общаюсь близко, коллеги, друзья, родственники были рады, а это – самое главное. Они видели весь мой путь становления: от борьбы с лишним весом до участия в спортивном шоу на федеральном канале. Есть и те, в ком чувствовалась зависть. В общем, разные были моменты, но в большинстве, конечно, отзывы положительные.

личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА «Башинформ»
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА «Башинформ»

— Несмотря на вылет, вы показали результат, которому действительно многие могут позавидовать. Для вас это финал телевизионной истории или теперь «Суперниндзя» стал вашим главным турнирным приоритетом на ближайший год?

— Это точно не финал моей истории, это только начало. Сотни людей, после просмотра выпуска с моим участием, написали мне сообщения со словами поддержки. Это очень приободряет и мотивирует. В следующем году я вновь попробую свои силы в кастинге. Надеюсь принять участие в съемках шестого сезона шоу «Суперниндзя». Также приоритетным считаю улучшение навыков в гонках с препятствиями для получения заветного звания мастера спорта. В этом году пока удалось лишь выполнить норматив КМС, поэтому есть куда расти.

— Ваша история — отличный пример для молодежи: вы на федеральном канале на равных соревновались с мировыми атлетами. Готовы ли вы стать лицом и популяризатором гонок с препятствиями в Башкортостане?

— Я уверен в выбранном пути, ведь уже даже в современном пятиборье одной из дисциплин являются гонки с препятствиями, заменив конный спорт (конкур). Я уже состою в сборной Республики Башкортостан по гонкам с препятствиями и всеми силами стараюсь развивать этот вид спорта, как в республике, так и за её пределами. Принимаю участие в проведении тренировок по подготовке к «Гонке героев», гонке с препятствиями и ниндзя-спорту. Также в ниндзя-зале проводится подготовка детей к шоу «Суперниндзя. Дети». Большое количество молодежи заинтересованы в данном виде спорта, и это не может меня не радовать.

личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА "Башинформ"
личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА "Башинформ"
личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА "Башинформ"
личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА "Башинформ"
личный архив Роберта Бикмухаметова для ИА "Башинформ"
Фото: личный архив Роберта Бикмухаметова | для ИА "Башинформ"
1 из 5
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru