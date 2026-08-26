Как сотрудник УФСИН Башкирии попал в спортивное шоу «Суперниндзя»

Сотрудник пресс-службы УФСИН России по Республике Башкортостан Роберт Бикмухаметов стал участником пятого сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС.
Участию в проекте предшествовал жесткий отбор. В апреле 2026 года в Уфе свои силы попробовали более 100 спортсменов. Всего же по России в кастингах приняли участие несколько тысяч претендентов. По итогам отбора участниками стали атлеты высокого уровня как из России, так и из зарубежных стран. Для Роберта путь на съемочную площадку занял три года регулярных тренировок, направленных на развитие силы, выносливости, скорости и технических навыков, а также подготовку к прохождению испытаний в условиях высокой физической и психологической нагрузки.
Стоит отметить, что Роберт Бикмухаметов является чемпионом Республики Башкортостан по гонкам с препятствиями 2025 года, а также призером чемпионата Приволжского федерального округа и всероссийских соревнований 2026 года.
В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» спортсмен рассказал, что попасть в проект удалось далеко не сразу.
«Первая попытка была в 2024 году. Тогда я всего год как начал заниматься спортом, но уже показывал неплохие результаты. Успешно прошёл кастинг, после которого меня пригласили на личную беседу, где я должен был рассказать о себе. Сказали перезвонят, но звонка так и не было. Я не стал опускать руки, тренировался усерднее, в основном в вечернее время, после работы, тратил на это почти всё время. Много посвятил беговой составляющей и турникам, а еще решил похудеть, потому что в мире ниндзя-спорта нужна легкость. При весе 87 килограммов я считался тяжеловесом, было достаточно сложно выполнять трудные элементы на турниках и перелеты, в то время как мои товарищи выполняли все с невероятной легкостью», — поделился Роберт.
Вторая попытка состоялась в 2025 году. Спортсмен снова успешно прошел физические испытания, но ошибся только на одном элементе. И в этот раз на шоу не попал.
Успех пришел лишь с третьего раза, в апреле 2026 года.
«Так вышло, что кастинг я проходил первым номером, как всегда „повезло“. Волнение было сильным. Успешно прошёл все испытания. Пригласили на интервью. Снова слышу слова „Мы вам перезвоним, напишем“. Немного расстроился, потому что думал, что меня не возьмут. В то время, когда мои товарищи один за одним получали приглашение на участие в шоу, я сидел и с трепетом ждал лишь одного сообщения „Поздравляем! Вы стали участником шоу "Суперниндзя" 5 сезона“. И вот в конце апреля мне наконец-то написали. Сначала от волнения я даже подумал, что, наверное, кто-то из друзей решил надо мной подшутить и пишут мне с неизвестного номера. Но, немного поговорив, я удостоверился, что общаюсь с реальными координаторами шоу, что меня бесконечно обрадовало. Три года подготовки, сотни часов тренировок и вот я на съемочной площадке. В процессе съемок познакомился со множеством как российских, так и зарубежных спортсменов — от любителей до элиты мирового спорта», — рассказал Бикмухаметов.
По словам спортсмена, он представляет Башкортостан не в одиночку: из республики участниками этого сезона шоу стали как минимум еще четыре человека.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.