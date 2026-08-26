Как сотрудник УФСИН Башкирии попал в спортивное шоу «Суперниндзя»

Сотрудник пресс-службы УФСИН России по Республике Башкортостан Роберт Бикмухаметов стал участником пятого сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС.

Участию в проекте предшествовал жесткий отбор. В апреле 2026 года в Уфе свои силы попробовали более 100 спортсменов. Всего же по России в кастингах приняли участие несколько тысяч претендентов. По итогам отбора участниками стали атлеты высокого уровня как из России, так и из зарубежных стран. Для Роберта путь на съемочную площадку занял три года регулярных тренировок, направленных на развитие силы, выносливости, скорости и технических навыков, а также подготовку к прохождению испытаний в условиях высокой физической и психологической нагрузки.

Стоит отметить, что Роберт Бикмухаметов является чемпионом Республики Башкортостан по гонкам с препятствиями 2025 года, а также призером чемпионата Приволжского федерального округа и всероссийских соревнований 2026 года.