Почему капитан и туристы считают круизы по рекам Башкирии уникальными?

- Борис Борисович, почему вы решили связать жизнь с круизными судами?

- После мореходки я попал на Северный флот. Однажды мой теплоход ушел в рейс, а я остался на берегу. Чтобы не простаивать без работы, на пару месяцев подался в круиз. Я увидел Россию с совершенно другого ракурса и понял, что хочу ходить по реке. И до сих пор здесь, более 30 лет.

- Расскажите об основных круизных направлениях и о запросах ваших туристов.

- Наш турист уже много путешествовал за границей, видел европейский уровень обслуживания и достаточно требователен в этом плане. Он приходит на речной круиз со своими запросами и правильно делает. Поэтому компания «Созвездие» и наши партнеры, крупнейшие круизные операторы России «ВодоходЪ», «Донинтурфлот», «Московское речное пароходство», входящие в «Речной альянс», предлагают высокий уровень сервиса.

Направлений очень много, практически по всей стране. Конечно, очень популярны круизы по Волге. Но, чтобы нашему пассажиру было интересно, мы постоянно расширяем маршрутную карту. Так, мы первыми открыли для него малые реки Вятку, Суру, Усу, отправили четырехпалубные теплоходы по Белой, запустили круизы по Оби, Томи и Иртышу. Мы совершаем круизы по Байкалу и успешно организуем зарубежные круизные туры с русскоязычным обслуживанием.

- Вы повидали огромное количество водоемов. Какая река для вас самая красивая, а какая самая сложная?

- Чем сложнее река, тем она интереснее и даже красивее. Есть реки простые, та же Волга. На ней встречаются непростые участки, но их не так много. Мне больше нравится река Свирь в Ленинградской области. Не такая большая, не такая протяженная, но разная. Верхняя Свирь – гористая, холмистая, средняя – извилистая, с деревеньками, нижняя – равнинная, заповедная зона.