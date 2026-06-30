Почему капитан и туристы считают круизы по рекам Башкирии уникальными?

Командный пункт - на верхней палубе, в самой высокой точке теплохода «Россия». Большие панорамные окна, штурвал, радиостанция, радары, мониторы с отметками глубин, бумажные карты – все усиливает чувство контроля. Капитан сосредоточен; оценивает ситуацию, согласовывает действия с берегом, дает четкие указания. Рулевой и помощник отвечают коротким кивком. Небольшая вибрация, едва ощутимый толчок, подтягивание к берегу, и вот внушительная вереница туристов уже дружно высыпает на набережную.
- Борис Борисович, почему вы решили связать жизнь с круизными судами?
- После мореходки я попал на Северный флот. Однажды мой теплоход ушел в рейс, а я остался на берегу. Чтобы не простаивать без работы, на пару месяцев подался в круиз. Я увидел Россию с совершенно другого ракурса и понял, что хочу ходить по реке. И до сих пор здесь, более 30 лет.
- Расскажите об основных круизных направлениях и о запросах ваших туристов.
- Наш турист уже много путешествовал за границей, видел европейский уровень обслуживания и достаточно требователен в этом плане. Он приходит на речной круиз со своими запросами и правильно делает. Поэтому компания «Созвездие» и наши партнеры, крупнейшие круизные операторы России «ВодоходЪ», «Донинтурфлот», «Московское речное пароходство», входящие в «Речной альянс», предлагают высокий уровень сервиса.
Направлений очень много, практически по всей стране. Конечно, очень популярны круизы по Волге. Но, чтобы нашему пассажиру было интересно, мы постоянно расширяем маршрутную карту. Так, мы первыми открыли для него малые реки Вятку, Суру, Усу, отправили четырехпалубные теплоходы по Белой, запустили круизы по Оби, Томи и Иртышу. Мы совершаем круизы по Байкалу и успешно организуем зарубежные круизные туры с русскоязычным обслуживанием.
- Вы повидали огромное количество водоемов. Какая река для вас самая красивая, а какая самая сложная?
- Чем сложнее река, тем она интереснее и даже красивее. Есть реки простые, та же Волга. На ней встречаются непростые участки, но их не так много. Мне больше нравится река Свирь в Ленинградской области. Не такая большая, не такая протяженная, но разная. Верхняя Свирь – гористая, холмистая, средняя – извилистая, с деревеньками, нижняя – равнинная, заповедная зона.
- А как вам башкирские акватории? К сожалению, не успела забронировать местечко на тур по Белой…
- Оно и понятно. Этот тур уникальный, и его быстро разбирают. Ведь на вашу Белую мы можем ходить только весной, в период большого паводка, буквально в течение двух-трех недель. И мы единственные, кто кроме Уфы делает на Белой еще две высадки. На скоростных лодках мы доставляем туристов в Бирск и Дюртюли. Этот маршрут очень популярен, как и мыс Бесов нос на Онежском озере или город Ядрин на реке Сура. Это полный эксклюзив на данный момент.
А Белая – очень красивая извилистая река, тут и горы, и смешанные леса… Она неповторима, не похожа ни на одну реку, где мы бываем, да еще и с характером. Это как раз тот случай, когда река сложна и тем она еще красивее. В пути нас сопровождает лоцман Рифхат Ишанкулиевич Ярыев. Он работает капитаном на Белой и знает ее, как свои пять пальцев. Он и привил нашей команде любовь к вашей реке.
- Как вы считаете, можно ли на Белой восстановить постоянное судоходство?
- Думаю, для этого необходимо участие государства. Для поддержания нужного уровня воды нужно строить дамбу – она создаст нужный подпор. Конечно, не обойтись без шлюза. Все это относится к сфере гидрологии водохранилищ, а значит, и предполагает серьезное вмешательство в природный баланс.
- С какими необычными погодными или навигационными условиями вам приходится сталкиваться?
- Наша природа прекрасна и непредсказуема. Бывает, преподносит сюрпризы. Буквально на предыдущем рейсе ходили в Казань. Прошли Городец, двигались к Нижнему Новгороду. Это было 31 мая, и вдруг налетело что-то среднее между градом и снегопадом.
А так самая большая проблема для нас - туман. При видимости менее 1000 метров двигаться теплоходам запрещено. И, конечно, когда люди платят за тур, за посещение определенной точки, а теплоход накрывает туман и он встает на якорь, это неприятно. Также бывает с большой волной, если она больше 2,5 метра, диспетчер нас не выпустит. Но это тоже бывает очень-очень редко. За мою многолетнюю практику так было всего один раз на самом широком месте Волги, в Камском устье. Нас не пускали в Болгар, но, чтобы не встать на якорь, мы успели быстренько развернуться и ушли в Чистополь.
- Речные круизы для вас – работа без выходных или сплошной отпуск?
- Работа в речных круизах сезонная, с конца апреля до конца октября - без отпусков и выходных. Зачастую приходим в Москву часов в 9 утра, а в 17.30-19.30 уже уходим со следующими туристами. В этот промежуток нам надо проверить работу судна, подготовить все каюты к приему гостей, успеть загрузить питьевую воду и продукты – рабочий график достаточно плотный.
- А что для вас в профессии капитана самое приятное?
- Когда туристы в конце круиза выходят с теплохода и лично благодарят. На нашем теплоходе возвратность клиентов составляет 80%, я очень многих знаю и узнаю. Это очень приятно – значит, мы хорошо работаем.
Для справки. «Речной альянс» - объединение ведущих круизных операторов страны: «ВодоходЪ», «Донинтурфлот», «Московское речное пароходство» и СК «Созвездие». В флотилии альянса насчитывается 60 круизных теплоходов - это 60% от общего круизного флота страны. Все компании альянса руководствуются принципами высокого качества комфорта и обслуживания на российских водных путях. Туристам предлагаются современные и комфортабельные теплоходы, разнообразие категорий кают, рестораны с региональной и европейской кухней, профессиональные развлекательные программы, оригинальные экскурсионные программы, высокий уровень сервиса и широкая география маршрутов по всей России. Забронировать маршрут можно на сайтах участников или у официальных партнеров.
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