Россия с нового ракурса, или Чем хорош отпуск в речном круизе

И вот я на набережной Северного речного вокзала Москвы. Вступаю на трап большого теплохода под звуки живой скрипки. Чемодан сам собой оказался у рукастого матроса, ключ-карта от каюты у меня - путешествие началось.
Отель на плаву
Мой выбор пал на теплоход «Россия» круизной компании «Созвездие» (входит в «Речной альянс», объединяющий крупнейших круизных операторов России: ООО «ВодоходЪ», АО «Донинтурфлот», ПАО «Московское речное пароходство», ООО «СК «Созвездие»). Главная причина – нацеленность тура на спокойный респектабельный отдых, с не самым большим количеством гостей.
Это большой, четырехпалубный, теплоход-пансионат со 108 каютами увеличенной площади и отельной планировки. Здесь нет деления на классы: «эконом», «стандарт», «люкс». Каждый турист – VIP-клиент. На него одного в цифрах приходится два члена экипажа, что в разы повышает качество сервиса и ощущение личного комфорта. Все каюты - полулюксы с телевизором, холодильником, кондиционером, внутренним телефоном, своим санузлом с душем и, конечно, бесплатным вай-фаем. Большинство номеров – с личным балконом.
Все палубы сообщаются между собой внутренними и наружными трапами, есть лифт. На борту - панорамный бар с открытой обзорной площадкой, откуда открываются самые лучшие пейзажи, лаундж-бар с концертной сценой и выходом на «Солнечную палубу», где можно позагорать на шезлонгах, заняться йогой или посмотреть кино. В этих локациях проходит основная часть развлекательной программы: сольные и групповые концерты, спектакли, творческие вечера, тематические лекции, фитнес-встречи.
В инфраструктуре «отеля на воде» также ресторан, сувенирный магазин, мастер-салон для проведения мастер-классов, библиотека, кабинет врача, спортивный уголок и даже кофейная станция с льдогенератором для охлаждения напитков и тонизирующих косметических процедур.
Гостями теплохода были люди практически со всей страны. В основном, туристы со стажем, которые сегодня предпочитают не зависеть от ограничений авиасообщения, а выбирают более надежный формат путешествий.
Кстати, по периметру всего корпуса «России» нанесены названия крупных российских городов и рек. Для меня на фальшборте ярче всех белели названия «Уфа» и «Белая». Приятный бонус.
Медленный туризм
Удивительно, как быстро может меняться восприятие человека при соприкосновении с рекой. Мы только отчалили от пристани – и легкие волны уже обнуляют городской шум, суету вокзала, цифровую усталость. Перед глазами бежит зелень деревьев, кричат горластые чайки, но даже их гомон перекрывает плеск воды. Думаю, никакое другое путешествие не приближает человека так максимально близко к первозданной природе, как тихо идущий посреди речной глади лайнер. Россия, ее красота с воды открывается совершенно иначе.
Впервые за долгое время можно позволить себе не скроллить ленту, а просто смотреть на воду и думать. О своем, обыденном, но важном, что выбирается наконец из-под бесконечного списка рабочих и бытовых задач, графиков, дедлайнов, супружеских и родительских функций… Конечно, пару дней большинство пассажиров суетливо фотографируют абсолютно все движимые и недвижимые объекты, но потом превращаются в спокойных созерцателей.
Они пришли сюда за тишиной. Несмотря на вечера живой музыки, танцевальные мастер-классы, открытый кинотеатр и другие предлагаемые активности, на теплоходе достаточно камерно. Тишь тут обосновалась повсюду: в чашке кофе на рассвете, в прибрежном тумане, в капле закатной воды на перилах, в бесконечных коридорах теплохода, в хрусте безупречно отглаженных простыней. И если современный мир устроен так, что за изоляцию от «цифры» и социальных контактов нужно платить – люди готовы платить. На этом маршруте, к слову, возвратность клиентов составляет 80%.
Гастрономический вояж по Волге
Тур, помимо прочего, гастрономический. В постоянной работе в составе теплохода по волжским просторам плывет настоящий ресторан. Расположен он на центральной палубе, вмещает одновременно всех гостей. Столики есть двуместные, четырехместные, и даже на большие компании.
Завтраки проходят по системе шведского стола, меню разнообразное: и для всеядных, и для мясоедов, и для веганов. Можно заказать завтрак в каюту и насладиться им в одиночестве, что, кстати, не исключает возможности посетить ресторан.
Рацион обеда и ужина составляют сами гости на основе личных предпочтений - по системе выборного меню. Причем, что важно: повар учитывает индивидуальные противопоказания к определенным продуктам. Это, кстати, показатель высокого сервиса. Так, мое ограничение в глютене совершенно не повлияло на мое настроение во время круиза. Когда не получалось выбрать из общего меню, для меня отдельно готовили гарнир и даже десерты. Уровень!
Весьма интересны тематические ужины. На «речной» туристов попросили прийти в полосатой одежде, все официанты были в тельняшках и угощали гостей блюдами из рыбы. На «русском» ужине был небольшой перфоманс из отечественного фольклора, сотрудники на подаче красовались в национальных костюмах и, конечно, предлагали блюда русской национальной кухни. Самым ожидаемым был «капитанский» ужин, который начинался с личного приветствия капитана и заканчивался морскими деликатесами. Те, кто в круизе не в первый раз, пришли на него в деловых костюмах и изысканных платьях. Мероприятие, действительно, торжественное и красивое. Понравилось, что во время него дирекция представила поименно обслуживающий персонал от официантов и шеф-повара до судового врача, а также рядовой состав, включая матросов и механиков. Именно им достались самые громкие аплодисменты. Ведь их труд заставляет крутиться каждый винтик этой огромной сложной машины, превращая ее в уголок уютной беззаботности.
Лицо круиза – капитан
Безусловно, на вершине каждого корабля – капитан. На его плечах полная ответственность за теплоход, судовой и обслуживающий экипаж, пассажиров и общую безопасность. Но на речном лайнере капитан – это не только судоводитель, это еще лицо и авторитет круиза. Наш, Попов Борис Борисович, - высокий, статный, широкоплечий, с образцовой выправкой. При всей своей профессиональной строгости Борис Борисович покорил всех не только компетентностью, но и обаянием. Когда объявили, что он готов к живому общению, в капитанскую рубку туристы потекли в три ручья.
Где сделан теплоход? Какой маршрут самый сложный? Есть ли у него личный талисман? Что делают речные матросы зимой? Капитана буквально завалили вопросами. И каждому он уделил внимание, выдал не сухой ответ, а живые речные истории. Ознакомиться с ними можно в эксклюзивном интервью «Башинформа».
Настроение «шлюз» - музыка живой стихии
Шлюзы на канале имени Москвы и далее по реке Волге требуют отдельного внимания. Представьте, как вы вместе с судном размеренно идете по воде. Иногда попадаются встречные баржи, тарахтя моторами. Пейзажи радуют глаз: березовые рощи сменяют поля, и тут же взгляд выхватывает небольшую церквушку, нависшую над водой. Свежесть реки дополняет запах ряски и цветущей липы. И вот теплоход сбавляет ход, и перед нами вырастают огромные ворота…
Сегодня Волга уже не река в привычном понимании, а система водохранилищ. И при движении суден, особенно на участках с перепадами высот, шлюзы играют ключевую роль. Но мне в этой железобетонной руке человека еще больше увиделась живая стихия. Запертая в металлические ворота, она дышит, пенится, иногда, ругаясь, громко бурлит. Теплоход, слушаясь капитана, осторожно подкрадывается к монолитной стене. Вахтенные матросы на нижней палубе в тотальном внимании: им предстоит привязка швартового каната и контроль за состоянием швартовов. Небольшой лязг металла, едва уловимая вибрация - и вода начинает медленно убывать. Стены шлюза поднимаются вверх. Мы на огромном речном лифте опускаемся вниз. Когда вода сравняется с уровнем водохранилища, ворота откроются, и судно выйдет на новый участок.
Шлюзование, особенно для новичков, самое запоминающееся событие в круизе. Не откажите себе в удовольствии – побудьте участником этого действа. Особенно после информации, что на некоторых участках низ теплохода опускается ко дну так близко, что проходит в 40 сантиметрах от него.
Ожившая история волжских набережных
Кроме Москвы речной рейс предполагает остановку в 9 городах: Дубне, Ярославле, Чкаловске, Городце, Кинешме, Плесе, Костроме, Мышкине, Угличе. Это классические точки притяжения на карте речных круизов по Верхней и Средней Волге, большинство из них входит в «Золотое кольцо России». Как верно писал Твардовский в своей поэме: смотрелось в Волгу пол-России. Эти места знали много славных гостей во все века. Ими дивились державные князья, полководцы, сюда приезжали императорские семьи, здесь вдохновлялись на лучшие работы поэты, музыканты, художники, искали отдохновения простые люди.
Дубна – единственный город Московской области, расположенный на Волге и первая высадка круиза. Это наукоград, где ядерные физики делают мировые открытия. А еще здесь самая большая по числу резидентов в России особо-экономическая зона.
Ярославль – город-музей с тысячелетней историей, покоряет белокаменными церквями с золотыми куполами. Здесь нашли рукопись «Слова о полку Игореве» и основали первый русский кинотеатр. Интересен и один из древнейших каменных храмов - Спасо-Преображенский монастырь и Святые ворота, главное оборонительное сооружение города. Своды ворот расписаны местными живописцами в 16 веке, изображения до сих пор сохранились. Отсюда защитники монастыря поливали захватчиков кипящими помоями (да-да, привычная нам по учебникам истории горящая смола была дорогостоящей и использовать ее на врагов было слишком «жирно»). Кстати, монастырь за всю историю ни разу не сдался, даже при взятии самого города.
А еще раньше в Ярославле было столько черной икры, что ее ели черпаком. Правда, соль была в дефиците, поэтому ее просто мариновали с луком…
Чкаловск – родина покорителя Северного полюса Валерия Чкалова. Здесь находится дом-музей летчика и ангар с самолетами, на которых он совершал свои легендарные трансатлантические перелеты.
Городец – это город, где пахнет медовыми пряниками, а история дышит не крепостями, а городецкой росписью с дивными узорами и кружевными наличниками. Обязательно нужно побывать в «Городе мастеров», где воссозданы древнерусские дома и терема. Внутри работают настоящие мастерские народных промыслов, где местные ремесленники на глазах туристов лепят кувшины, ткут на ткацком станке ковер, расписывают детские свистульки и делают кукол-берегинь.
Кинешма – уютный городок с купеческим прошлым, известен также старейшим провинциальным театром России. Он носит имя Островского, ведь именно здесь драматург жил и работал мировым судьей.
Плес – небольшой городок. Его миру открыл художник Исаак Левитан. Восхищаясь местными видами, он был не в силах уехать отсюда несколько лет, здесь мастер написал свои лучшие работы, включая «Тихую обитель», принесшую ему мировую славу. Знаю, что несколько компаний отдыхающих выбрали именно этот речной маршрут ради посещения дома на плесской набережной, где жил пейзажист. Это его единственный музей в России, и в нем хранятся подлинные работы художника.
Кострома – колыбель дома Романовых. В период Смутного времени тут, в Ипатьевском монастыре прятался от поляков родоначальник династии Романовых Михаил Федорович с матерью. Благодаря подвигу Сусанина они остались живы и сохранили сердечную привязанность к городу. Именно здесь в 1913 году Николай II заложил первый камень памятника в честь 300-летия дома Романовых. Задумка была эпическая: 28 бронзовых фигур, связанных с династией, включая первого царя Михаила Федоровича, его родителей, Ивана Сусанина, Минина, Пожарского, Петра I, Николая II с цесаревичем с барельефами, изображающими важные исторические вехи России, включая Бородинскую битву, отмену крепостного права и т.д.
Революция остановила грандиозную стройку, постамент долгое время оставался бесхозным. После смерти Ленина на этом месте решили установить новый мемориал. Однако срезать пьедестал со стальными прутьями не смогли, так и водрузили вождя сверху. Не так давно неподалеку восстановили Костромской кремль, и теперь Ленин на постаменте поверженной царской династии уверенным взмахом указывает на колокольню… Удивительна история нашей страны.
Конечно, Кострома – еще и сырная столица России. Грех, будучи там, не посетить музей сыра и не попытаться выговорить название коллекционеров этикеток сыра – тиросемиофилистов. Я с первого раза не смогла, зато с радостью увидела на международном сырном панно знакомую надпись нашего, башкирского сыра.
Мышкин – пожалуй, самый маленький и юморной городок. Не имея богатой исторической базы, местные сумели превратить в достопримечательность обычных мышей и старые валенки. Простое, провинциальное, но очень обаятельное местечко.
Углич – малый город «Золотого кольца». Он завораживает: Угличский кремль, Воскресенский монастырь, старинные улочки. С давних времен угличские мастера изготавливали башенные часы для российских храмов, а в советское время тут выпускалась легендарная «Чайка».
Турне по всем этим уникальным городам – весьма увлекательное и динамичное мероприятие, особенно если поставить задачу осмотреть все предложенное в экскурсионной программе. Вообще можно выбрать маршрут, где две стоянки в городах в день - тогда важно рассчитывать свои силы. Впрочем, вся прелесть речных круизов именно в том, что здесь нет никакой обязаловки. При желании на экскурсии можно не ходить или посещать их частично. Туристы, как водится, делятся на тех, кто максимально осматривает все достопримечательности, и тех, кто остается на набережных для неспешных прогулок и чтения книг в тени вековых деревьев.
Если вы любите более активный отдых, можно выбрать и такой, благо сейчас вариантов много.
Для справки. «Речной альянс» - объединение ведущих круизных операторов страны: «ВодоходЪ», «Донинтурфлот», «Московское речное пароходство» и СК «Созвездие». В флотилии альянса насчитывается 60 круизных теплоходов - это 60% от общего круизного флота страны. Все компании альянса руководствуются принципами высокого качества комфорта и обслуживания на российских водных путях. Туристам предлагаются современные и комфортабельные теплоходы, разнообразие категорий кают, рестораны с региональной и европейской кухней, профессиональные развлекательные программы, оригинальные экскурсионные программы, высокий уровень сервиса и широкая география маршрутов по всей России. Забронировать маршрут можно на сайтах участников или у официальных партнеров.
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