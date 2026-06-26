Россия с нового ракурса, или Чем хорош отпуск в речном круизе

И вот я на набережной Северного речного вокзала Москвы. Вступаю на трап большого теплохода под звуки живой скрипки. Чемодан сам собой оказался у рукастого матроса, ключ-карта от каюты у меня - путешествие началось.

Отель на плаву

Мой выбор пал на теплоход «Россия» круизной компании «Созвездие» (входит в «Речной альянс», объединяющий крупнейших круизных операторов России: ООО «ВодоходЪ», АО «Донинтурфлот», ПАО «Московское речное пароходство», ООО «СК «Созвездие»). Главная причина – нацеленность тура на спокойный респектабельный отдых, с не самым большим количеством гостей.

Это большой, четырехпалубный, теплоход-пансионат со 108 каютами увеличенной площади и отельной планировки. Здесь нет деления на классы: «эконом», «стандарт», «люкс». Каждый турист – VIP-клиент. На него одного в цифрах приходится два члена экипажа, что в разы повышает качество сервиса и ощущение личного комфорта. Все каюты - полулюксы с телевизором, холодильником, кондиционером, внутренним телефоном, своим санузлом с душем и, конечно, бесплатным вай-фаем. Большинство номеров – с личным балконом.