Движение ГТО поддержали в Уфе на Международном спортивном форуме «Россия-спортивная держава»

В Уфе продолжает работу XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В течение трех дней на восьми площадках столицы Башкирии проходят более 40 мероприятий. Программой второго дня крупнейшего мероприятия предусмотрены панельные сессии и дискуссии, круглые столы, презентации, а также культурные и спортивные события.

В первый день форума в столицу Башкирии прибыл Владимир Путин и провел заседание Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Как заявил глава государства, госпрограмма физкультуры и спорта, которая сейчас разрабатывается, должна содержать не только набор мероприятий, но и их финансовое обеспечение и количественные показатели: «Самое главное – качество, и оно измеряется именно здоровьем людей, уровнем их физического развития. […] Тем более что ряд инструментов для определения качества здоровья граждан у нас уже есть. В их числе – физкультурно-спортивный комплекс ГТО и плановая диспансеризация. Напомню, что тем, кто успешно сдаёт тесты ГТО и регулярно проверяет своё здоровье, положен налоговый вычет», - сказал Владимир Путин.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа спортивного воспитания населения, которая помогает россиянам совершенствовать физическую форму и сравнивать уровень своей подготовки с соответствующими государственными требованиями.

В России уже действует мобильное приложение площадки, созданное компанией «Аквамарин». Оно позволяет пользователю отслеживать статус его участия в комплексе ГТО, общаться с другими пользователями, приглашать их на соревнования и выигрывать ценные призы от партнёров. По итогам 3 квартала 2024 года почти 470 тыс. россиян зарегистрировались на официальном интернет-портале комплекса ГТО. Знаки отличия после сдачи нормативов получило 400 тыс. человек.

В целях популяризации комплекса ГТО Страховой Дом ВСК заключил договор о трехстороннем сотрудничестве в сфере развития государственной политики по спортивному воспитанию населения с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото», в портфель которого входят лотереи семейства «Спортлото».

Соглашение о сотрудничестве в сфере спортивного воспитания населения и возрождения комплекса ГТО подписали член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов и директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман. Подписание состоялось в Уфе 18 октября в рамках XII Международного форума «Россия - спортивная держава» на стенде Минспорта России.

«По поручению нашего Президента отдельное внимание мы уделяем методам и инструментам стимулирования и поощрения за занятия физкультурой и спортом. На государственном уровне уже урегулированы преференции для значкистов ГТО в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз, налогового вычета за знаки отличия ГТО, отдельные меры поощрения существуют в рамках трудовых коллективов. И теперь мы даём старт еще одной мере поддержки в рамках нового мобильного приложения для участников комплекса ГТО – это поощрение призами и подарками от наших партнёров – представителей социально ответственного бизнеса, за что мы им признательны и благодарны», - заместитель Министра спорта России Алексей Морозов.

«Мобильное приложение ГТО – это площадка, которая объединяет россиян, ориентированных на здоровый образ жизни, государство и социально ответственный бизнес. Ценность и пользу от проекта получают абсолютно все вовлеченные стороны. С одной стороны, население массово вовлекается в спорт и получает за это ценные преференции, а бизнес предоставляет участникам доступ к нужным финансовым продуктам и товарам, связанным с ЗОЖ. С другой, государство решает большую задачу повышения уровня здоровья населения и роста доли тех, кто систематически занимается спортом», – заявил Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

«Мы постарались сделать приложение, которое привлечет к участию в комплексе ГТО еще больше граждан, осознанно относящихся к здоровому образу жизни. Участники, зарегистрированные на платформе, получат дополнительные льготы и ценные бонусы, а также возможность участия в различных вовлекающих активностях от социально ответственного бизнеса. Нашим стратегическим партнером в проекте стала компания «Спортлото», участие в программе привилегий уже приняли многие крупные компании. Мы верим, что все вместе сможем построить здоровое общество», – отметил Александр Абраменко, генеральный директор компании «Аквамарин».

Ранее сообщалось, что в 2021 году Башкирия стала одним из пилотных регионов по реализации социального заказа в области физкультуры и спорта. В рамках проекта в республике ведется оказание физкультурно-оздоровительных услуг, благодаря которым граждане в возрасте старше 60 лет, выполнившие нормативы ГТО, получают сертификат номиналом 10 тыс. рублей для бесплатного посещения спортивных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.