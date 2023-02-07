Сегодня студент, завтра - ученый: как в Уфимском университете создают условия для научных открытий

Одна из уникальных черт Уфимского университета науки и технологий – особая среда, позволяющая каждому студенту реализовать интеллектуальный, творческий потенциал, стать востребованным специалистом, успешным предпринимателем, ученым. О том, как в вузе развивают молодежные инициативы, делают открытия и внедряют инновационные разработки – в материале «Башинформа».

Место генерации идей

Все чаще интересные события, происходящие в мире науки, связаны с крупнейшим вузом Башкирии, а авторами прорывных проектов и открытий становятся молодые ученые и студенты. В 2022 году, когда в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий, Уфимский университет стал лидером по числу заявок, победивших в конкурсе студенческих стартапов. Авторы проектов получили на их реализацию по миллиону рублей. Направления разные: нефтегазовая сфера, программное обеспечение, медиа. Возможностей для самореализации в университете становится все больше, а оригинальные идеи часто зарождаются и развиваются в создаваемых здесь творческих пространствах – коворкингах, их популярность у молодежи растет. Один из таких центров появился в физико-математическом корпусе. Уютные зоны для работы и отдыха, компьютеры с выходом в интернет и всюду студенты, решающие разнообразные вопросы, обсуждающие проекты или пришедшие подготовиться к занятиям.

По итогам прошлогоднего конкурса стартапов студентами создано 22 юридических лица (фактически – небольшие предприятия). Коворкинг – отличное место для решения организационных вопросов или обмена опытом, которым делятся победители конкурса. Одна из них, магистрант физико-технического института Назгуль Фаткуллина, получила средства на создание программы, моделирующей течение жидкости в микроканалах. Предложенное решение заменяет дорогостоящее оборудование и востребовано в производстве микрофлюидных устройств в медицине (ПЦР-тесты и т.п.) и в нефтедобывающей отрасли.

«Я возглавляю небольшую проектную группу, в нее входят мой научный руководитель и еще одна магистрантка. Сейчас регистрируем предприятие, планируем расширить штат. Мы создаем модель, производить устройства планируется в нашем университете, к ним уже есть интерес у крупной нефтедобывающей компании», - рассказала Назгуль.

Студенческая научная мысль – большая сила, не случайно и. о. ректора Уфимского университета, профессор Вадим Захаров считает студентов главными людьми вуза. Чтобы создать им оптимальные условия для учебы и научной деятельности, совершенствуется инфраструктура вуза, создаются зоны коллективной работы и развития компетенций.

Недавно в гуманитарном корпусе открылся еще один коворкинг - «Соты». Его оригинальный дизайн, соответствующий названию, разработала творческая группа педагогов.

«Университету необходимы творческие зоны, где студенты могли бы участвовать в мастер-классах, работать над проектами. Мы готовимся здесь к прямому эфиру для абитуриентов, намеченному на 18 марта. Студенческий актив снимает видео о жизни нашего вуза, ребята будут делиться этими роликами в соцсетях. Здесь будут проходить конференции, встречи студенческого актива. В непринужденной, творческой атмосфере делать это гораздо удобнее, чем в обычной аудитории», - поделилась один из разработчиков дизайна «Сот», директор Института истории и государственного управления Уфимского университета Амина Уразова.