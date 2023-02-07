Сегодня студент, завтра - ученый: как в Уфимском университете создают условия для научных открытий

Одна из уникальных черт Уфимского университета науки и технологий – особая среда, позволяющая каждому студенту реализовать интеллектуальный, творческий потенциал, стать востребованным специалистом, успешным предпринимателем, ученым. О том, как в вузе развивают молодежные инициативы, делают открытия и внедряют инновационные разработки – в материале «Башинформа».
Все чаще интересные события, происходящие в мире науки, связаны с крупнейшим вузом Башкирии, а авторами прорывных проектов и открытий становятся молодые ученые и студенты. В 2022 году, когда в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий, Уфимский университет стал лидером по числу заявок, победивших в конкурсе студенческих стартапов. Авторы проектов получили на их реализацию по миллиону рублей. Направления разные: нефтегазовая сфера, программное обеспечение, медиа. Возможностей для самореализации в университете становится все больше, а оригинальные идеи часто зарождаются и развиваются в создаваемых здесь творческих пространствах – коворкингах, их популярность у молодежи растет. Один из таких центров появился в физико-математическом корпусе. Уютные зоны для работы и отдыха, компьютеры с выходом в интернет и всюду студенты, решающие разнообразные вопросы, обсуждающие проекты или пришедшие подготовиться к занятиям.
По итогам прошлогоднего конкурса стартапов студентами создано 22 юридических лица (фактически – небольшие предприятия). Коворкинг – отличное место для решения организационных вопросов или обмена опытом, которым делятся победители конкурса. Одна из них, магистрант физико-технического института Назгуль Фаткуллина, получила средства на создание программы, моделирующей течение жидкости в микроканалах. Предложенное решение заменяет дорогостоящее оборудование и востребовано в производстве микрофлюидных устройств в медицине (ПЦР-тесты и т.п.) и в нефтедобывающей отрасли.
«Я возглавляю небольшую проектную группу, в нее входят мой научный руководитель и еще одна магистрантка. Сейчас регистрируем предприятие, планируем расширить штат. Мы создаем модель, производить устройства планируется в нашем университете, к ним уже есть интерес у крупной нефтедобывающей компании», - рассказала Назгуль.
Студенческая научная мысль – большая сила, не случайно и. о. ректора Уфимского университета, профессор Вадим Захаров считает студентов главными людьми вуза. Чтобы создать им оптимальные условия для учебы и научной деятельности, совершенствуется инфраструктура вуза, создаются зоны коллективной работы и развития компетенций.
Недавно в гуманитарном корпусе открылся еще один коворкинг - «Соты». Его оригинальный дизайн, соответствующий названию, разработала творческая группа педагогов.
«Университету необходимы творческие зоны, где студенты могли бы участвовать в мастер-классах, работать над проектами. Мы готовимся здесь к прямому эфиру для абитуриентов, намеченному на 18 марта. Студенческий актив снимает видео о жизни нашего вуза, ребята будут делиться этими роликами в соцсетях. Здесь будут проходить конференции, встречи студенческого актива. В непринужденной, творческой атмосфере делать это гораздо удобнее, чем в обычной аудитории», - поделилась один из разработчиков дизайна «Сот», директор Института истории и государственного управления Уфимского университета Амина Уразова.
На факультете авиационных двигателей, энергетики и транспорта проводят практические занятия в кабине «Боинга-737-800». Это тренажер, но по геометрическим параметрам, расположению панелей и кнопок он повторяет кабину легендарного лайнера. Студенты изучают конструкцию самолёта, особенности управления системами, практикуются в запуске двигателей, диагностике неполадок. Здесь своя романтика — в руках штурвал, перед глазами небо и парящий в нем лайнер, неважно, что пока это изображение на мониторе.
«Мы должны уметь запускать самолет, знать, как функционируют его системы. Сейчас проверяю температуру двигателя, уровень вибрации, другие важнейшие параметры. Это первый шаг к самостоятельной работе в реальных условиях», - рассказал студент 4 курса факультета авиационных двигателей Николай Кочетков, занимающийся на тренажере.
Не менее уникальна возможность проникнуть в глубину недр для диагностики нефтяных скважин. Аппаратуру для этого создали в вузовском центре компетенций «Термогидродинамика многофазных потоков».
В 2021 году ученые университета совместно с ведущей российской нефтесервисной компанией «ТНГ-Групп» получили федеральное финансирование на реализацию разработки, к работе подключились студенты.
«В составе исполнителей проекта порядка 70-80% составляют студенты и молодые ученые. Оборудование предназначено для диагностики старых нефтяных месторождений, а также для применения в горизонтальных скважинах. Спрос на нее есть у нефтяных компаний, аналогов этому оборудованию нет в мире. Студенты вместе с опытными учеными обрабатывают, анализируют информацию. Работы очень много, молодые специалисты получают опыт и компетенции, позволяющие стать настоящими профессионалами», - пояснил руководитель проекта, завкафедрой геофизики, профессор Рим Валиуллин.
Весьма значимы задачи, решаемые лабораторией популяционной и медицинской генетики, которую возглавляет молодой ученый с большим опытом работы в зарубежных проектах, кандидат биологических наук Дарья Прокофьева. Здесь ведутся исследования в рамках стратегического проекта «Здоровое долголетие» программы стратегического развития «Приоритет 2030». В них задействованы магистранты, аспиранты Уфимского университета и молодые ученые УФИЦ РАН. Научный коллектив анализирует гены предрасположенности к онкологическим заболеваниям, что может помочь в их ранней диагностике и выборе оптимальной терапии.
В Уфимском университете - десятки тысяч студентов, их научные интересы многообразны, но оборудование, необходимое для проверки научной гипотезы или расчетов, найдется всегда. В этом поможет центр коллективного пользования научным и технологическим оборудованием «Нанотех». Здесь имеются восемь передовых лабораторий и испытательный отдел. Сам «Нанотех» специализируется на исследованиях в области материаловедения, физики металлов и покрытий, испытаниях цветных и черных металлов, сталей и сплавов, неметаллических материалов. Одна из интересных разработок - производство полуфабрикатов из нанотитана для зубных имплантов, которые гораздо прочнее существующих промышленных образцов. Техническое оснащение центра - лучшее в регионе среди аккредитованных лабораторий в области материаловедения.
Еще одна возможность найти себя в науке или производстве - передовая инженерная школа (ПИШ) «Моторы будущего». Подобных площадок в России всего 30 и одна из них – в Уфе. Они готовят студентов для решения конкретных научно-технологических задач, а помогают в этом студенческие конструкторские бюро, работающие в связке с индустриальными партнерами. В Уфимском университете 4 СКБ (с ПАО «КАМАЗ», ООО «ВЕГА-ГАЗ», АО «УППО» и АО «СЭГЗ»). В планах – открыть еще не менее 7, а также организовать студенческие КБ совместно с другими ПИШ. Так, студенты уже в ходе учебы получают необходимые компетенции, опыт работы в одной из ведущих компаний.
Артем Никандров – магистрант 1 курса, последние 9 месяцев трудится инженером отдела сборки электрических машин в СКБ и очень доволен возможностью совмещать учебу и работу.
«Коллектив молодой, работа интересная, нет проблем пойти на занятия или экзамен, зарплата у нас выше средней по региону, но главное – я нарабатываю опыт, который пригодится после окончания магистратуры. Сейчас занимаемся сборкой и изготовлением электрических машин, после чего сможем составлять конструкторскую документацию», - рассказал Артем.
Талантливой молодежи в Уфимском университете открыты все пути для развития и достижения успеха, надо лишь выбрать свой.