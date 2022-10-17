Уфимская сеть INSPECTRUM CLINIC открыла офис в Дубае и выходит на международный рынок

Легко ли выйти региональному бренду на международный рынок? Какие планы ставит перед собой компания? Об этом мы спросили Сергея Хомутова – основателя медицинской группы компаний INSPECTRUM CLINIC.

В апреле этого года мы (редакция «Башинформ») уже встречались с Вами. Тогда шла речь о том, что INSPECTRUM CLINIC это первая медицинская компания в РОССИИ, которая сделала ставку на развитие бизнеса за счет собственных айти-разработок. Что изменилось за последние полгода в этой части? Появились ли какие-то обновления вашей системы или планируются ли они в ближайшем будущем?

Во-первых, рады поделиться отличными результатами: 100% клиентов INSPECTRUM CLINIC успешно внедрили разработанную нами программу и пользуются клиентским сервисом. Однако сервис был доступен в ПК и мобильной версии, но чтобы расширить возможности его использования на смартфонах и планшетах, мы разработали мобильное приложение.