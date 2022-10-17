Уфимская сеть INSPECTRUM CLINIC открыла офис в Дубае и выходит на международный рынок

Легко ли выйти региональному бренду на международный рынок? Какие планы ставит перед собой компания? Об этом мы спросили Сергея Хомутова – основателя медицинской группы компаний INSPECTRUM CLINIC.
В апреле этого года мы (редакция «Башинформ») уже встречались с Вами. Тогда шла речь о том, что INSPECTRUM CLINIC это первая медицинская компания в РОССИИ, которая сделала ставку на развитие бизнеса за счет собственных айти-разработок. Что изменилось за последние полгода в этой части? Появились ли какие-то обновления вашей системы или планируются ли они в ближайшем будущем?
Во-первых, рады поделиться отличными результатами: 100% клиентов INSPECTRUM CLINIC успешно внедрили разработанную нами программу и пользуются клиентским сервисом. Однако сервис был доступен в ПК и мобильной версии, но чтобы расширить возможности его использования на смартфонах и планшетах, мы разработали мобильное приложение.
Мы улучшили интерфейс, сделали его более понятным, поэтому записаться или записать сотрудников на медосмотр теперь станет еще быстрее и проще, а наблюдать за прохождением медосмотра можно будет в режиме реального времени. Сейчас прототип мобильного приложения тестируется пользователями, релиз запланирован на весну 2023 года.
Также у нас в работе еще один it-продукт – сервис по сопровождению пациентов. Приложение уже готово, осталось его протестировать.
Во-вторых, мы приступили к выполнению нашей амбициозной миссии – делать качественную медицину доступной для каждого. Ее реализация идет через такую сложную задачу как изменение мышления здравоохранения в целом. Решение этой задачи мы видим через it-технологии.
В наших планах — создание уникальной медицинской it-платформы, которая объединит в себе множество медкомпаний. С помощью платформы мы хотим создать необходимые условия, cтимулирующие правильное мышление врачей, которое основано на ценности «самое главное – пациент».
Обычно компании сначала расширяют свою сеть до работы на федеральном уровне локальной страны, Вы же решили сразу выйти на международный уровень и открыли офис в Дубае. С чем связан такой амбициозный шаг?
Cоздать крепкую медицинскую it-компанию в России непросто: многоступенчатое лицензирование, разношерстный отраслевой коллектив — медики, администраторы, it-специалисты, маркетологи, специалисты по продажам… Выстроить бизнес-процессы, сделать так, чтобы система заработала – все это требует колоссальных затрат времени, усилий, опыта и знаний. А построить медицинскую it-компанию международного масштаба сложнее в разы.
Тем не менее, одна из больших задач, которая была всегда в нашем видении – создать it-продукт в сфере digital health международного уровня.
При этом, ты автоматически поднимаешься на несколько ступеней выше — здесь требуется иная квалификация, знание языков, понимание менталитета жителей других стран, вырабатываются навыки ведения международного бизнеса и менеджмента. Всё это уже на старте обеспечивает серьезный отрыв от конкурентов, который со временем будет только расти.
Что касается создания федеральной сети, то несмотря ни на что, мы планомерно продолжаем работать над этим. Упаковываем все бизнес-процессы направления медосмотров – от продаж до электронной очереди – для последующего масштабирования.
В планах создать слаженную централизованную систему, стандартизированную упакованную и готовую к масштабированию систему бизнес-процессов. Цель компании: создание к 2025 году федеральной сети медицинских центров, обеспечивающей прием 1 млн пациентов в год.
Чем намерена заниматься ваша команда в Дубае?
Дело в том, что для создания какого-то действительно крутого айти-продукта и выхода на зарубежные рынки компании нужен международный статус. И начинается он именно с адреса. Международный уровень подразумевает других участников, других инвесторов, словом, другой подход. Наша задача - создание в Дубае головного офиса, разработка медицинского it-продукта и масштабирование его на весь мир.
Почему именно Дубай?
Я пришел к мысли, что головной офис компании должен располагаться в одном из международных мировых центров торговли и бизнеса. Посетив, наверное, все города, которые можно к ним отнести, я остановилcя на Дубае. За какие-то 20 с небольшим лет город превратился в высокотехнологичный мегаполис, став наглядным примером того, что если есть воля и желание сделать нечто действительно глобальное — всё получится.
У правителя Дубая, шейха Мохаммеда, самое нелюбимое слово — «невозможно», и именно его мы часто слышим в ответ на наши планы, когда говорим, что хотим изменить мышление здравоохранения или создать международный продукт в сфере digital health. Но пример Дубая доказывает обратное! Вот почему нам близок по духу этот город. Мы продолжаем шаг за шагом идти в своей цели, и рано или поздно достигнем ее.
Как Вы планируете управлять персоналом, рассредоточенном в разных концах мира? Как в этом Вам помогут принципы холакратии, которые Вы уже используете в своей группе компаний?
Многие годы мы строим компанию, в которую приходят сознательные и ответственные люди, и выстраиваем правильный менеджмент. Не «чайка-менеджмент», где начальник отдает приказы и гоняет подчиненных. Построенная нами система менеджмента основана не на нагнетании ситуации, наказании или порицании.
Вся система выстроена таким образом, что каждый занимается тем, что ему интересно. Чем более вовлечен человек, тем он эффективнее. Этот корпоративный культурный код встроен в ДНК наших сотрудников, и мы планируем транспонировать его на международный бизнес.
Осознанность и ответственность — понятия интернациональные, поэтому неважно, какой национальности будут люди в нашей международной команде, главное, чтобы они разделяли наши ценности. Уверен, такие люди придут к нам, и вместе мы воплотим в реальность все наши мечты и планы. Сейчас мы идем к высоте, c которой нам откроются другие горизонты.