В Уфе выступил с концертом наш земляк, пианист Диас Каримов

Концерты артиста стали в родном городе давно стали традиционными. Диас Каримов окончил Уфимский институт искусств имени Загира Исмагилова и там же окончил аспирантуру по классу спецфортепиано у профессора Наили Хамидуллиной. В 2008 году Диас Каримов занял I место на конкурсе «Musical de France». Выучился в Высшей школе музыки (консерватории) им. Ф. Листа Веймара в классе профессора Леонида Чижика по специальности джазового фортепиано. Кроме преподавания музыки, Диас Каримов создал порядка 100 аранжировок для фортепиано, и эти произведения играют в Сингапуре и Австрии, Нидерландах и Вьетнаме, США и Великобритании, Германии и России.

Диас уже много лет живёт в Германии, он доцент Музыкальной академии города Висбаден, великолепный аранжировщик, виртуозный исполнитель. При этом музыкант никогда не забывает про свою родную землю, город, род. Он продолжатель известной музыкальной династии Каримовых. Его отец — Айрат Каримов, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, пианист, педагог и композитор. Стоял у истоков национальной эстрады и создания новых музыкальных жанров. Руководил одним из первых вокально-инструментальных ансамблей Башкирской государственной филармонии — «Ирандык». Дед Диаса — заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, композитор и музыкант Тагир Каримов.

— Диас — уникальный человек, который держит в голове целый маленький оркестр, а в сердце — огромное количество идей, звучаний и, главное, неуёмное желание творить и создавать новое. В музее прозвучали бессмертные произведения И. С. Баха, П. И. Чайковского, И. Берлина, В. Янга, Х. Уоррена и другие, а также авторства самого Диаса Каримова, — рассказала «Башинформу» завмузеем Елена Ильина.

Диас Каримов часто пишет аранжировки для дуэтов и выступает с лучшими музыкантами. Как и в прошлый раз, зрителей ожидал дуэт: с ним выступила его коллега с ещё совсем юных лет, солистка Башкирского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных и всероссийских конкурсов Аида Габдулхакова. Вместе они исполнили несколько произведений, в том числе «Summertime» — знаменитую арию, написанную Джорджем Гершвином в 1935 году для оперы «Порги и Бесс».

Почётными гостями концерта стали баянист-виртуоз, народный артист РБ Гали Алтынбаев, легендарная певица, народная артистка РБ и заслуженная артистка РФ Назифа Кадырова. Под наставничеством отца Диаса — Айрата Каримова молодая тогда солистка Назифа Кадырова (тогда Амирова) оттачивала вокальное мастерство.

— Я так благодарна Айрату Тагировичу — он первый помог мне, делающей самые первые шаги на сцене, в подборе достойного репертуара. Учил меня основам эстрадного искусства. И первая песня «Я — белый парус», написанная им специально для меня, принесла мне первый успех на Всероссийском конкурсе, — вспоминает Назифа Кадырова.

В завершение концерта Диас поблагодарил зрителей, музей и ещё раз признался в любви к родному городу. Заведующая музеем Елена Ильина вручила артистам памятные подарки и благодарственные письма.

В прошлый приезд Диаса Каримова мы публиковали интервью с ним в рубрике «Земляки».