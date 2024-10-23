Новости Башкортостана и Уфы
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Главное
Спорт
23 Октября 2024, 14:52
Валентина Матвиенко поблагодарила Башкирию за проведение спортивного форума
Детально
23 Октября 2024, 08:30
Новый старт: Башкирия модернизирует спортивную программу
Детально
21 Октября 2024, 08:00
Чистая победа! Как Уфа провела спортивный форум
Спорт
20 Октября 2024, 19:36
Андрей Назаров рассказал о факторах успеха Башкирии в спорте
Политика
19 Октября 2024, 19:24
Радий Хабиров рассказал об эффекте форума «Россия – спортивная держава» в Уфе
Спорт
19 Октября 2024, 18:08
Николай Гуляев: «Башкирия умеет качественно проводить масштабные форумы»
Спорт
19 Октября 2024, 17:50
Выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» открыта для всех желающих
Спорт
19 Октября 2024, 17:40
Ильгар Мамедов: «В Башкирии за один год открыли 3 уникальных спортобъекта»
Спорт
19 Октября 2024, 17:16
Телеведущий Дмитрий Губерниев признался в любви к Уфе и Башкирии
Спорт
19 Октября 2024, 16:48
В Башкирии особое внимание уделяется адаптивному спорту
Общество
19 Октября 2024, 16:18
Минспорт Башкирии и благотворительный фонд «Созвездие добра» станут партнерами
Спорт
19 Октября 2024, 16:06
Фехтовальщики из Башкирии завоевали «золото»
Спорт
19 Октября 2024, 15:49
На проекты физкультуры и спорта Башкирия ежегодно выделяет 50 миллионов рублей
Спорт
19 Октября 2024, 15:37
Башкирия – один из лидеров в стране по темпам строительства спортобъектов
Спорт
19 Октября 2024, 15:12
Всероссийский день ходьбы в Уфе привлек тысячи человек
Спорт
19 Октября 2024, 13:17
Михаил Мамиашвили: «На спортивном форуме в Уфе поставлены важные задачи»
Спорт
19 Октября 2024, 11:51
Иностранные спортсмены поделились впечатлениями от соревнований в Уфе
Спорт
19 Октября 2024, 10:43
Спортсмены Башкирии завоевали десять медалей на турнире «Герои нашего времени»
Спорт
19 Октября 2024, 10:25
В Уфе обсудили спортивную интеграцию стран СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Политика
19 Октября 2024, 10:15
Глава Башкирии встретился с президентом Олимпийского комитета Беларуси
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