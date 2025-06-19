Новости Башкортостана и Уфы
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Главное
Общество
19 Июня , 23:45
На ПМЭФ обсудили строительство второй очереди межвузовского кампуса в Уфе
Общество
19 Июня , 22:58
Опыт Башкирии в развитии массового спорта надо множить: Михаил Мамиашвили
Политика
19 Июня , 22:03
Радий Хабиров подвел итоги первого дня работы делегации Башкирии на ПМЭФ
Экономика
19 Июня , 20:29
Радий Хабиров на ПМЭФ - 2025 встретился с акционером компании «Магнит»
Экономика
19 Июня , 20:23
На ПМЭФ-2025 обсудили вопросы модернизации освещения городов и сёл Башкирии
Экономика
19 Июня , 20:07
ПМЭФ-2025: В Башкирии создадут сеть машинно - технологических станций
Экономика
19 Июня , 19:34
В уфимском аэропорту планируют обновить аэродромную инфраструктуру
Экономика
19 Июня , 18:51
В Башкирии будут активно развивать сферу интеллектуальной собственности
Политика
19 Июня , 18:40
Радий Хабиров на ПМЭФ - 2025 встретился с губернатором Ульяновской области
Общество
19 Июня , 18:22
В Башкирии появится крупный распределительный центр для торговых сетей
Политика
19 Июня , 18:03
Главы Башкирии и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика
19 Июня , 17:58
В Ишимбае планируют построить маслоэкстракционный завод за 7 млрд рублей
Политика
19 Июня , 17:20
Главы Башкирии и ДНР подписали соглашение на ПМЭФ-2025
Общество
19 Июня , 16:52
Радий Хабиров рассказал о сотрудничестве с Томской областью в научной сфере
Экономика
19 Июня , 16:44
Башкирия и Якутия будут сотрудничать в сфере креативных индустрий
Экономика
19 Июня , 16:32
Что говорят про Башкирию на ПМЭФ-25
Экономика
19 Июня , 15:35
Башкирия на ПМЭФ–2025 подписала соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА
Экономика
19 Июня , 15:28
Торговая сеть «Лемана ПРО» предлагает сотрудничество компаниям из Башкирии
Экономика
19 Июня , 15:02
В Уфе до 2029 года возведут крупный логистический центр за 4,6 млрд рублей
Экономика
19 Июня , 14:51
В Башкирии планируют построить логистический парк за 18 млрд рублей
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