Новости Башкортостана и Уфы
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Главное
Онлайн-трансляция
19 Декабря 2024, 14:12
Текстовая трансляция прямой линии с Владимиром Путиным
Общество
23 Декабря 2024, 12:18
В Башкирии отработают все обращения, поступившие на прямую линию с Президентом
Политика
23 Декабря 2024, 11:07
Журналист из Уфы рассказал о «внутренней кухне» прямой линии Путина
Политика
20 Декабря 2024, 14:00
Башкирии отводится серьезная «транспортная» роль, считает эксперт
Политика
20 Декабря 2024, 12:13
В Башкирии отработают каждое обращение по итогам прямой линии с Путиным
Экономика
20 Декабря 2024, 11:46
Ученый из Уфы объяснил внимание Президента к вопросам экономики
Политика
20 Декабря 2024, 10:48
Политолог из Уфы считает, что наша страна идет верным курсом
Аналитика
20 Декабря 2024, 09:40
Непрерывная работа. Как Башкирия решает вопросы, адресованные Президенту
Лонгриды
20 Декабря 2024, 07:00
О чем Путин говорил на прямой линии – главное
Общество
19 Декабря 2024, 20:54
На прямой линии Путина наука Башкирии обозначила себе ориентиры
Общество
19 Декабря 2024, 20:12
Спикер парламента Башкирии оценил прямую линию с Путиным
Медицина
19 Декабря 2024, 19:46
Минздрав Башкирии прокомментировал вопрос жительницы Нефтекамска
Общество
19 Декабря 2024, 19:42
Председатель СПЧ при Главе Башкирии назвала главную тему прямой линии с Путиным
Общество
19 Декабря 2024, 18:04
Впервые за много лет наблюдается приток кадров в сферу здравоохранения – Путин
Политика
19 Декабря 2024, 17:37
Вопросы Путину из Башкирии показали уровень работы властей региона
Общество
19 Декабря 2024, 16:19
Путин призвал регионы уделять особое внимание вопросам рождаемости
СВОих не бросаем
19 Декабря 2024, 15:06
Путин рассказал, что Россия все ближе к решению задач СВО
Политика
19 Декабря 2024, 14:49
Путин оценил состояние экономики России
Политика
19 Декабря 2024, 14:32
Стала известна тематика вопросов от Башкирии Владимиру Путину
Политика
19 Декабря 2024, 14:31
Журналистка участвует в прямой линии с Владимиром Путиным уже 9-й год
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