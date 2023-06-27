Новости Башкортостана и Уфы
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Год педагога и наставника
Сегодня, 17:49

РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ: ФОРУМ РЕГИОНОВ

ФОРУМ РЕГИОНОВ
ГлавноеПо порядку
Политика
Сегодня, 13:47
Уфа и Минск подписали план совместных мероприятий на несколько лет
Общество
Сегодня, 12:12
В Уфе открылся магазин белорусских продуктов
Экономика
Сегодня, 11:03
В Башкирии будут собирать минитракторы «Беларус»
Культура
Сегодня, 11:02
Организаторы рассказали, как в Уфе изменилась сцена фестиваля искусств «Сердце Евразии»
Культура
Сегодня, 10:01
Радий Хабиров пригласил всех на фестивали «Улица Дружбы» и «Сердце Евразии»
Экономика
Сегодня, 09:37
Эксперты Форума регионов России и Беларуси: В Башкирии реализуются интересные туристические проекты
Культура
Сегодня, 09:03
Лариса Долина: «Из Башкирии я увезу хорошее настроение»
Культура
Вчера, 23:27
«Судьба и Родина — едины!»: Дмитрий Харатьян выступил на фестивале «Сердце Евразии»
Культура
Вчера, 19:35
В Уфе открылся международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»
Общество
Вчера, 16:19
На выставке достижений народного хозяйства в Уфе представили 110 единиц техники и транспорта
Культура
Вчера, 15:09
В Уфе на фестивале национальных культур представили «Ковёр дружбы»
Культура
Вчера, 14:57
Добро пожаловать! Сардэчна запрашаем! - в Уфе открылся фестиваль национальных культур «Улица дружбы»
Политика
Вчера, 13:47
Глава Башкирии и председатель Государственного Совета Адыгеи обсудили перспективы сотрудничества
Политика
Вчера, 12:04
В Уфу на форум регионов России и Беларуси прибывают делегации региональных парламентов
Политика
Вчера, 11:07
На Х юбилейном форуме регионов России и Беларуси в Уфе планируется подписать более 100 соглашений
Политика
Вчера, 10:46
На форум регионов России и Беларуси в Уфе зарегистрировались уже около 4800 участников
Общество
Вчера, 10:29
Глава Башкирии поручил создать праздничную атмосферу для гостей форума регионов России и Беларуси
Общество
Вчера, 07:45
Выставки, концерты, фестивали: что увидят уфимцы и гости города в дни российско-белорусского форума
Спорт
Вчера, 07:41
В Уфе встретили участников международного фестиваля школьного спорта «Россия-Беларусь»
Политика
23 Июня , 07:45
Площадка для диалога. Какие задачи решает форум регионов России и Беларуси, который принимает Уфа
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