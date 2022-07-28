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Год педагога и наставника
4 Августа , 06:58

БАШҠОРТ АТЫ 2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛОШАДЕЙ БАШКИРСКОЙ ПОРОДЫ
ГлавноеПо порядку
Культура
3 Августа , 10:22
Национальный музей Башкортостана представит выставку на фестивале «Башҡорт аты»
Культура
2 Августа , 14:57
Для детей на фестивале «Башҡорт аты» будет организована отдельная площадка
Культура
2 Августа , 12:11
В Башкирии на фестивале «Башҡорт аты» выявят лучшего в республике кумысодела
Культура
2 Августа , 09:03
На фестивале «Башҡорт аты» выступит ногайский мультиинструменталист Арсланбек Султанбеков
Культура
31 Июля , 13:09
На международном фестивале «Башҡорт аты» состоится конкурс по изготовлению лошадиной накидки
Культура
27 Июля , 16:32
В Башкирии гостем фестиваля «Башҡорт аты» станет народный артист Узбекистана
Культура
26 Июля , 14:24
На фестивале «Башҡорт аты» будет работать фотовыставка «Племя крылатых тулпаров»
Культура
24 Июля , 16:18
На международном фестивале «Башҡорт аты» будет развернута выставка народных промыслов и ремёсел
Общество
24 Июля , 12:27
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил поддержать фестиваль «Башкирская лошадь»
Культура
18 Июля , 22:52
На выставке фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» покажут седло коня Салавата Юлаева
Общество
30 Июня , 16:09
В фестивале «Башҡорт аты» примут участие эксперты по коневодству из России и зарубежья
Общество
15 Июня , 19:59
Стала известна дата II международного фестиваля «Башкорт аты» в Баймакском районе
Экономика
28 Июля 2022, 18:10
Актуальные вопросы развития коневодства обсудят на республиканском фестивале «Башкорт аты»
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