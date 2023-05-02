Благотворитель со стажем: Раиль Фахретдинов из Башкирии строит для земляков нужные объекты

Раиля Фахретдинова из села Новые Бишинды Туймазинского района земляки знают не просто как директора крупнейшего в республике завода, а человека широкой души и доброго сердца. Благодаря ему в населенном пункте есть мечеть, современные медпункт и дом культуры, памятник ветеранам Великой Отечественной войны, возродили озеро рядом с фруктовым садом.
Традицию помогать Раиль Камилович перенял буквально с материнским молоком. Он вспоминает, что родители всегда были радушны и помогали по мере своих возможностей односельчанам. Отец трудился на нефтяном месторождении недалеко от родной деревни, мама была фельдшером. Именно она в свое время добилась открытия первого ФАПа в Новых Бишиндах.
«Благодаря матери Раиля Камиловича открыли фельдшерский пункт. Она сама ездила в Уфу в министерство, ходила, добивалась», - вспоминает одна из местных жительниц.
Сам герой материала рассказывает, что мама готова была и днем, и ночью сорваться на вызов к больным. Бывало и так, что в пургу ехала в соседнюю деревню. Получается, у него всегда перед глазами был пример желания служить и быть полезным обществу.
А еще во дворе семьи Фахретдиновых был единственный в селе колодец. Так что к ним ежедневно приходили соседи. Хозяева каждого встречали гостеприимно.
«Вся округа ходила за водой, и родители говорили, раз пришел, давай выпьем чай, поговорим, какие просьбы, что к чему. Я вырос в этой среде», - объясняет свое стремление помогать Раиль Камилович.
Став руководителем крупного предприятия, Раиль Фахретдинов не забыл про отчий дом и свою малую родину. Напротив, стал вкладывать личные средства, чтобы родное село процветало.
Сначала благодаря его благотворительной помощи в Новых Бишиндах появился памятник участникам Великой Отечественной войны. Тогда из этой деревни были призваны 100 мужчин, 40 из них погибли на поле боя. Теперь память о них увековечена в граните.
В 2013 году в населенном пункте начали строить новую мечеть. К зданию подведены все коммуникации, встроена система теплый пол, поэтому даже зимой поддерживается комфортная температура. Ее возведение обошлось в 8 млн рублей. Все расходы из личных средств покрыл герой нашего материала. Теперь сельчане вместе отмечают все религиозные праздники.
«С тех пор, как Раиль Фахретдинов стал помогать, наше село расцвело. Благодаря ему в Бишинды пришли вера и какой-то свет. Раньше в деревне не было мечети, теперь же мы собираемся в мечети, отмечаем вместе Курбан-байрам, Ураза-байрам», - отмечает местный житель Нурислам Газыев.
Пять лет спустя по соседству с мечетью, на месте старого деревянного клуба появился современный многофункциональный комплекс, в котором расположились дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Районные власти помогли оформить необходимые документы, подвести коммуникации. Поэтому здание отстроили буквально за год. Теперь местные жители лечатся в комфортных и современных условиях, а у юных бишиндинцев есть все условия для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал.
«Клуб нужен был на селе. Его возведение обошлось в 4 миллиона рублей. Это современный клуб на 50 мест с фельдшерско-акушерским пунктом. Благодаря Раилю Фахретдинову небольшое село получило объект, который сейчас является душой и сердцем развития и культуры. И социальной сферы», - говорит глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.
Сам меценат начинал трудовой путь рядовым электромехаником. Работал мастером на заводе, военруком, преподавателем, литейщиком. И когда стал руководить крупным предприятием, появились свободные деньги, сразу решил, что их будет вкладывать в благотворительность.
«Став руководителем предприятия, когда оно разрослось и появились деньги, я стал вкладывать их в то место, где я родился и вырос, где я постоянно бываю», - делится Раиль Камилович.
Некогда вблизи села было «яблоневое» озеро – Алмакуль. Такое название водоем получил, потому что на берегу местные жители разбили фруктовый сад, высадив яблони. Но со временем водоем пересох.
Вторую жизнь озеру подарил герой публикации. На выделенные средства дно водоема расчистили. На ближайшем роднике возвели водозабор, который позволил в течение двух лет заполнить озеро водой. Все эти годы территорию благоустраивают: со стороны автотрассы для безопасности отдыхающих установили забор, высадили крупномерные деревья. Со временем планируют разбить парк.
В водоем запустили рыбу, отсыпали дорогу к питающему озеро роднику. В планах предпринимателя – обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, автостоянку, построить пирс для пожарных машин.
Теперь в Новых Бишиндах есть новая традиция: на берегу водоема летом проходят встречи односельчан. На местный сабантуй съезжаются выходцы села из разных уголков страны. Территория проведения праздника была благоустроена также на выделенные Раилем Камиловичем средства. Обустроены сцена, ипподром для скачек, под крытом навесом установлены скамейки для зрителей.
«В благотворительности для меня самое важное, чтобы результатами вложений воспользовались максимально большое количество людей. Идеи, что еще нужно делать, рождаются в общении с односельчанами. Это некие дискуссии, по итогам которых рождаются какие-то новые планы и проекты», - признается Раиль Фахретдинов.
Предприятие, которым он руководит, находится в Октябрьском. Завод можно смело назвать одним из градообразующих, в нем трудятся 2,5 тысячи человек. За свой труд и преданность работе горожане получают спонсорскую помощь: выделяются деньги на проведение спортивных праздников и культурных событий, благоустраиваются общественные пространства. Несмотря на то, что Раиль Камилович предпочитает поддерживать масштабные проекты, не отказывает в помощи и отдельно взятым работникам.
К примеру, только благодаря его неравнодушию одна из сотрудниц завода, Наталья Камалетдинова, смогла справиться с опасной болезнью. Она сильно пострадала от коронавируса, отказали легкие. Именно по поручению руководителя предприятия для нее закупили необходимые лекарства и специальный аппарат для реабилитации после выписки из больницы.
«Раиль Камилович постоянно интересовался, как она, как дела у нее, что нужно. Мне кажется, такой надежный тыл еще больше помог выздороветь», - уверена Наталья.
Вот так всего один человек своим желанием внести в мир чуточку добра смог объединить односельчан, сделать их жизнь комфортнее, красивее и ярче.
«Я вырос в деревне, у нас, у деревенских, помогать друг другу уже привычка. В татарском языке есть слово «омэ», когда нужно кому-то дом построить или еще что-то сделать, помогают все. Коллективизм, желание помочь - это вполне в духе односельчан», - подытожил Раиль Фахретдинов.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.