Благотворитель со стажем: Раиль Фахретдинов из Башкирии строит для земляков нужные объекты

Раиля Фахретдинова из села Новые Бишинды Туймазинского района земляки знают не просто как директора крупнейшего в республике завода, а человека широкой души и доброго сердца. Благодаря ему в населенном пункте есть мечеть, современные медпункт и дом культуры, памятник ветеранам Великой Отечественной войны, возродили озеро рядом с фруктовым садом.

Все начинается с семьи

Традицию помогать Раиль Камилович перенял буквально с материнским молоком. Он вспоминает, что родители всегда были радушны и помогали по мере своих возможностей односельчанам. Отец трудился на нефтяном месторождении недалеко от родной деревни, мама была фельдшером. Именно она в свое время добилась открытия первого ФАПа в Новых Бишиндах.

«Благодаря матери Раиля Камиловича открыли фельдшерский пункт. Она сама ездила в Уфу в министерство, ходила, добивалась», - вспоминает одна из местных жительниц.

Сам герой материала рассказывает, что мама готова была и днем, и ночью сорваться на вызов к больным. Бывало и так, что в пургу ехала в соседнюю деревню. Получается, у него всегда перед глазами был пример желания служить и быть полезным обществу.

А еще во дворе семьи Фахретдиновых был единственный в селе колодец. Так что к ним ежедневно приходили соседи. Хозяева каждого встречали гостеприимно.

«Вся округа ходила за водой, и родители говорили, раз пришел, давай выпьем чай, поговорим, какие просьбы, что к чему. Я вырос в этой среде», - объясняет свое стремление помогать Раиль Камилович.

«Появились деньги, и я стал вкладывать их в то место, где родился»

Став руководителем крупного предприятия, Раиль Фахретдинов не забыл про отчий дом и свою малую родину. Напротив, стал вкладывать личные средства, чтобы родное село процветало.

Сначала благодаря его благотворительной помощи в Новых Бишиндах появился памятник участникам Великой Отечественной войны. Тогда из этой деревни были призваны 100 мужчин, 40 из них погибли на поле боя. Теперь память о них увековечена в граните.