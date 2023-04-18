Родной причал: руководитель якутской судоходной компании Михаил Малюшин помогает селу в Башкирии

Михаил Малюшин - личность по-настоящему легендарная. Доктор Российской академии естественных наук, заместитель председателя Международной комиссии по урегулированию неправительственных споров, генеральный директор судоходной компании «Вилюй» в Якутске, меценат… Его звания и регалии можно перечислять бесконечно. Но лучше всего о нем, как о человеке дела, говорят его поступки.

Уроженец села Подлубово Кармаскалинского района взял под шефство свой населенный пункт. Несмотря на то, что Михаил Васильевич вместе с родителями еще в детстве уехал жить в Якутию, туда, где служил отец, продолжает считать своей родиной Башкирию.

«Именно в Подлубово я пошел в первый класс. Для меня это значимое событие», - подчеркивает он.

Впервые спонсорскую помощь родной школе он оказал в далеком 2007 году, выделив деньги на закупку спортинвентаря. С тех самых пор его имя знает каждый ученик. Еще бы, ведь теперь их образовательное учреждение – комфортное, современное и красивое.

Здание школы было построено в 1865 году и давно требовало ремонта. Крыша протекала, окна и рамы также нуждались в замене. Косметическое обновление уже бы не помогло, посчитали специалисты, которые занимались ремонтом образовательного учреждения.

«Программа подразумевала не только ремонт, но и улучшение материально-технической базы, повышение квалификации учителей, а также благоустройство территорий. Сейчас это новые приспособленные помещения, новые классы, в некоторых кабинетах ремонт был сделан от пола и до потолка», - рассказывает бывший директор школы, учитель математики Валентина Ростовцева.

Ремонт словно вдохнул в школу новую жизнь: новые учебники, мебель, инвентарь… Помимо учебных классов обновили и спортзал. Теперь у школьников есть комфортные условия как для занятий на уроках физкультуры, так и для внеурочных программ. Дети изучают строевую подготовку, ходят на секции по баскетболу и тхэквондо. Словом, дни у них настолько насыщенные, что скучать и тратить время зря не приходится.

«Не хватит всех слов, чтобы выразить нашу благодарность за то, что сделал для нас Михаил Васильевич. Он, наверное, хотел, чтобы мы занимались в хороших условиях. Ведь на селе обычно нет таких условий, как у городских ребят. А сейчас мы ничуть не хуже них. У нас есть все - форма, инвентарь, оборудование», - отзывается с гордостью о земляке ученица 8-го класса Виктория Канбекова.

Школьная столовая – отдельный повод для гордости учеников. Светло, чисто, просторно, а главное, все 130 учеников сельской школы одновременно могут принимать пищу. Раньше дети обедали в несколько смен (к слову, помимо местных ребят, здесь учатся жители соседних деревень - Орловки, Булякай и Якты-Куля).

Огромный вклад Михаил Малюшин внес и в сохранение памяти. Благодаря его финансовой поддержке в свет вышли шесть книг, в том числе о героях Великой Отечественной войны - уроженцах Кармаскалинского района, и о Подлубовской школе.

«Наш музей тоже отремонтировали, теперь тут хранятся портреты наших ветеранов, заслуженных деятелей, учителей, собран материал об истории нашего села. Огромный вклад, конечно, внес Михаил Васильевич. Он оказывает помощь, чтобы мы, ученики, могли учиться в хороших условиях, получили хорошее образование. Он показывает нам пример хорошего человека. Например, он многодетным семьям подарки дарит», - продолжает перечислять его добрые дела семиклассница Виктория Гареева.

Излюбленным местом для проведения досуга у школьников теперь стала и библиотека. Не без помощи героя нашего материала, конечно. В книгохранилище сделали капитальный ремонт: покрасили стены, обновили напольное покрытие, закупили новую мебель, компьютеры и книги. А для сельского клуба на личные средства мецената приобрели зрительские кресла, в администрации района открыли зал трудовой доблести.

Словом, к чему бы ни прикасался Михаил Малюшин, словно по мановению волшебной палочки, всё меняется в лучшую сторону. Правда, сам он себя волшебником совсем не считает. На вопрос, зачем же все-таки помогает, ведь, по сути, в Подлубово он прожил совсем небольшой отрезок жизни, отвечает просто: потому что есть такая возможность.

«Я, наверное, в маму пошел. Во-первых, для меня она всегда была примером в том, что никому не отказывала в помощи. Во-вторых, когда ты неравнодушный человек и можешь чем-то помочь, конечно, ты помогаешь», - говорит он.

Помогать людям материально, делом, советом – жизненное кредо Михаила Васильевича. Еще будучи начальником Покровской пристани, он давал шанс на новую жизнь тем, от кого отворачивалось все общество, бывшим заключенным. Принимал их на работу, помогал получить комнаты в общежитии, относился к каждому по-человечески. Остепенившись, почувствовав свою нужность, вчерашние уголовники превращались в добропорядочных граждан: работали без нареканий, соблюдали закон, обзаводились семьями и домами.

А уже после перевода в Якутию под свое шефство уроженец Башкирии взял воспитанников детского дома. 40 детей на летние каникулы принимались на работу на суда, за каждым был закреплен ответственный работник, который и тонкости профессии раскрывал, и жизненным премудростям учил.

«Не все потом выбирали это направление, конечно. Но мы помогали всем, даже если они поступают в медицинский или куда-то еще, неважно. Для нас важна личность, воспитать личность. И сейчас эти дети работают руководителями, главами администраций и так далее», - делится успехами своих подопечных собеседник «Башинформа».

Сейчас, когда инфраструктура важнейших социальных объектов обновлена, Михаил Васильевич продолжает адресно поддерживать земляков: материально помогает многодетным, малообеспеченным семьям, тем, кому необходимо дорогостоящее лечение.

Своей правой рукой благотворитель называет бывшего директора школы, ныне учителя математики Валентину Ростовцеву. Именно к ней стекается от кармаскалинцев информация о требуемой помощи. Потом они вдвоем принимают решение, что необходимо сделать в первую очередь. И на будущее у них большие планы. Какие именно, Михаил Малюшин пока не раскрывает. Он из тех, кто предпочитает сначала делать, потом говорить.

А вот личным все же немного поделился. Оказалось, что у Михаила Васильевича шестеро детей. И каждый год он старается привозить их с собой в Подлубово. Чтобы знали и помнили, где их корни.

«Я привожу их туда с обязательным посещением школы, того места, где жили их бабушки-дедушки, посещаем и кладбище. Для чего? Потому что я всем наказал: в какой бы точке мира я ни находился, хоронить меня на Родине, независимо от обстоятельств».