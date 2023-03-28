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Ярҙам - время добрых дел
Сегодня, 09:38

Ветеран боевых действий из Башкирии Олег Галиев: Преданность Отчизне, честь и доблесть – неизменны

предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

Председатель Совета ветеранов Бурзянского района Башкирии, ветеран боевых действий Олег Галиев уверен: патриотическое воспитание в сегодняшнем мире – это основа основ. Герой проекта «Ярзам – время добрых дел» возглавляет общественную группу «Беркут», которая тесно работает со школами района, помогает бывшим сослуживцам и семьям участников специальной военной операции.

Поставить себя на место другого

Пример самоотдачи и небезразличного отношения к ближнему был перед глазами Олега Галиева с малых лет. Мальчик рано осиротел, его воспитывали бабушка с дедушкой и дядя, который возглавлял отделение добровольного спортивного общества «Урожай». Дед тоже был общественником. У юноши в душе росло чувство справедливости, хотелось помогать людям. Да и воспитание дома строилось так, что он хорошо осознал: прежде чем что-то сделать или ответить, сначала поставь себя на место другого.

- Повезло с одноклассниками, у нас был дружный, спортивный и активный класс. Был комсоргом в школе, потом в ПТУ и во время службы на флоте - секретарем комсомольской организации. Когда вернулся из армии, определили инструктором райкома ВЛКСМ. Потом поработал немного водителем, и после поступил на службу в милицию, дослужился до начальника отделения федеральной миграционной службы, - рассказывает о себе Олег Марсович.

Вторая чеченская

Олег Галиев возглавлял районное отделение участковых. Шла вторая чеченская кампания, и он в числе семерых ребят из разных регионов России по контракту уехал работать в Чечню в милицию. Первоначальную подготовку проходили в Пятигорске. Этот год службы оставил в душе Олега Марсовича неизгладимые впечатления и помог взглянуть на жизнь, служение стране и мужскую дружбу по-новому.

- У нас был настоящий коллектив. В боевых условиях обман не скрыть, если у кого-то подлость в душе - все высвечивается. Натура человека проявляется полностью и начинаешь понимать, что такое истинная дружба. Места для интриг и сплетен не было. Потом уже на гражданке первое время было сложнее. Там осталась другая жизнь – дружнее, что ли. Поэтому люди, которые отслужили в подобных местах, эту дружбу очень ценят, - делится Олег.

предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

Помощь сослуживцам

Несколько лет назад ветеран флота Рамиль Кульбаев создал в Бурзянском районе общество «Морское братство». Бывший моряк Олег Марсович подключился к работе. Группа быстро росла. Силами ее участников, при поддержке районной администрации и местного отделения партии «Единая Россия», установили для моряков района стелу. В «Морском братстве» был свой имам, взяли на учет нуждающиеся семьи, поддерживали нуждающихся в период пандемии, подключились к акции «Помоги собраться в школу».

Работы становилось всем больше, создали оргкомитет, к группе подключились также ветераны боевых действий в Чечне и те, кто служил в Таджикистане, Сирии, Ингушетии, Дагестане. Собрали средства и установили 23 надгробных памятника для ребят, которых не стало уже после возвращения со службы. Многие из них служили во внутренних войсках, поэтому памятники им практически не ставили.

- На войне из нашего района погибли трое ребят – двое в Чечне, один в Абхазии. Больше 30 ушли уже после возвращения - от болезней, несчастных случаев, алкоголя. Мы стали работать над тем, чтобы отрывать ребят от зависимостей, наполнять их жизнь новыми смыслами. У нас часто проходят собрания, встречи, вместе отмечаем день ветеранов боевых действий, на праздники забиваем жертвенного барашка, проводим спортивные мероприятия, и все это без спиртного. Сейчас у нас в районе действует 13 групп: ветераны флота, военных действий, а также объединения тех, кто служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Венгрии. Так в 2019 году родилось воинское братство «Беркуты». Мне предложили должность председателя районного совета ветеранов, - делится Олег Марсович.

предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

Ребята узнают на улице

В районном подростковом клубе «Максим» Олег Галиев работает специалистом по делам молодежи.

С администрацией района и местным отделом образования вместе провели координационное совещание и приняли решение, каким образом проводить уроки Мужества и уроки Трудовой доблести. Для уроков мужества определили 226 ребят из каждой группы, которые могут интересно и полезно рассказать об армейской службе. За каждой школой закреплены несколько человек, которые в течение года посещают ребят и проводят с ними патриотические мероприятия. Уроки трудовой доблести проводят профессионалы своего дела и передовые специалисты - водители, педагоги, лесники и т.д.

- При молодежном клубе работает летний лагерь «Юный спецназовец», с которым мы тоже активно сотрудничаем. Во время заездов ежедневно к ребятам приезжает представитель какой-нибудь воинской группы и проводит с ними занятия. Например, пограничники рассказывают об особенностях своей службы, интересных случаях. Кто-то, допустим, хорошо играет на гитаре – он поет военные песни. Из группы офицеров запаса пришел в форме подполковник, поделился любопытными фактами. Как-то из пожарной части пригнали «Урал» и провели мастер-класс. Ребята посещают музей отдела полиции, кинологическую службу. Первое время, когда мы только начинали, ребята немного удивлялись – что за дяденька в форме пришел и о чем он говорит. Теперь от мальчишек и даже девочек нет отбоя – задают кучу вопросов, сами интересуются, на улице узнают, приветствуют, - говорит Олег Галиев.

Чтобы помнили

Сегодня «Беркуты» объединились с волонтерами и другими неравнодушными людьми и оказывают гуманитарную помощь ребятам, которые служат в зоне СВО. А также помогают родителям погибших солдат.

Олег Галиев подчеркивает, что вся эта работа ведется при огромной поддержке администрации района, отделов культуры, образования, Совета ветеранов, волонтеров – в одной связке. Поэтому она дает хорошие результаты. Каждому погибшему герою СВО, а они все в районе орденоносцы, устанавливают надгробные памятники, мемориальные доски. Для увековечения памяти земляков проводят именные спортивные соревнования. Хорошо налажена работа с Центром реабилитации ветеранов в Уфе и госпиталем ветеранов войны и труда, где проходят лечение и реабилитацию в том числе родители погибших ребят.

Осенью минувшего года Олег Галиев навестил в ЛНР бурзянских ребят, в ближайшее время планирует очередную поездку.

- Патриотическое воспитание – одна из важнейших задач. К сожалению, много чего было упущено, но учить любви к Родине не поздно, важно это делать своим примером, каждый день снова и снова доказывая поступками, что истинные ценности – преданность своей Отчизне, честь и доблесть - неизменны. Наши дети должны знать героическую историю России. Нам нужно готовить себе достойную смену. Чтобы было на кого-то оставить в будущем нашу страну, - говорит Олег Галиев.

P.S. За долгую и верную службу Олег Галиев награжден нагрудными знаками и медалями «За верность долгу», «Ветеран боевых действий», «Участник боевых действий», «За отличие в службе», «Почетный сотрудник МВД», «За службу» трех степеней.

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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан. 

Автор: Алсу Гайфуллина.

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