Ветеран боевых действий из Башкирии Олег Галиев: Преданность Отчизне, честь и доблесть – неизменны

Председатель Совета ветеранов Бурзянского района Башкирии, ветеран боевых действий Олег Галиев уверен: патриотическое воспитание в сегодняшнем мире – это основа основ. Герой проекта «Ярзам – время добрых дел» возглавляет общественную группу «Беркут», которая тесно работает со школами района, помогает бывшим сослуживцам и семьям участников специальной военной операции.

Поставить себя на место другого

Пример самоотдачи и небезразличного отношения к ближнему был перед глазами Олега Галиева с малых лет. Мальчик рано осиротел, его воспитывали бабушка с дедушкой и дядя, который возглавлял отделение добровольного спортивного общества «Урожай». Дед тоже был общественником. У юноши в душе росло чувство справедливости, хотелось помогать людям. Да и воспитание дома строилось так, что он хорошо осознал: прежде чем что-то сделать или ответить, сначала поставь себя на место другого.

- Повезло с одноклассниками, у нас был дружный, спортивный и активный класс. Был комсоргом в школе, потом в ПТУ и во время службы на флоте - секретарем комсомольской организации. Когда вернулся из армии, определили инструктором райкома ВЛКСМ. Потом поработал немного водителем, и после поступил на службу в милицию, дослужился до начальника отделения федеральной миграционной службы, - рассказывает о себе Олег Марсович.

Вторая чеченская

Олег Галиев возглавлял районное отделение участковых. Шла вторая чеченская кампания, и он в числе семерых ребят из разных регионов России по контракту уехал работать в Чечню в милицию. Первоначальную подготовку проходили в Пятигорске. Этот год службы оставил в душе Олега Марсовича неизгладимые впечатления и помог взглянуть на жизнь, служение стране и мужскую дружбу по-новому.

- У нас был настоящий коллектив. В боевых условиях обман не скрыть, если у кого-то подлость в душе - все высвечивается. Натура человека проявляется полностью и начинаешь понимать, что такое истинная дружба. Места для интриг и сплетен не было. Потом уже на гражданке первое время было сложнее. Там осталась другая жизнь – дружнее, что ли. Поэтому люди, которые отслужили в подобных местах, эту дружбу очень ценят, - делится Олег.