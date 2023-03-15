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Ярҙам - время добрых дел
Сегодня, 10:02

Иногда сама судьба дарит героев для проекта «Ярҙам – время добрых дел»

Путешествуя по республике, представители проекта «Ярҙам – время добрых дел» заехали в деревню Бриш Белорецкого района, где решили запастись водой в дорогу. В небольшом сельском магазине они увидели коробки с надписью «Ярҙам солдатам». Оказалось, что местные жители решили собрать такие «ярҙам-посылки» солдатам и отправить их в зону СВО. Бришевские бортники передали бойцам мёд, местные бабушки связали носки и варежки, молодежь взяла на себя расходы по покупке тушенки, кто-то принес чай и кофе, другие отправили ребятам на фронт сладости. Пока местные собирали посылку, пришла старейшина села Райля Файзулловна – принесла ребятам еще теплых носков. Затем забежала молодая мама Дилара с дочкой - передали печенья и конфеты. А местные мальчишки Рустам и Ринар не пожалели своих собранных средств из копилки и накупили для солдат шоколада. Главное, говорит Райля Файзулловна, врагов одолеть и вернуться домой: «Мы их ждем, пусть теплые посылки согревают солдат в бою, пусть они чувствуют тепло своего дома и нашу поддержку! А Победа всегда будет за нами! Наши сыновья нас всегда защитят!» - выразила она уверенность.

«Вот только куда везти посылки, чтобы передать солдатам?» – вздыхали бришевцы. «Ярҙамовцы» решили: а почему бы не помочь и не отвезти посылки в Уфу? Местные ловко загрузили в машину коробки с гостинцами для солдат, напоили чаем, угостили мёдом и проводили наших представителей до трассы. Посылки были переданы в Общероссийский народный фронт Республики Башкортостан. Ближайшим гуманитарным конвоем их передадут в зону СВО.

Жители деревни Бриш заслуживают огромной благодарности за «ярҙам-посылки» для наших солдат! Организаторы проекта «Ярҙам – время добрых дел» обязательно передадут им диплом и медаль проекта. Да, для добрых дел нужно время, но еще больше нужно сердечности и теплоты. В небольшой деревушке Бриш живёт много добрых и отзывчивых людей - с золотым сердцем!

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