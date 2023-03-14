Отставной пилот из Уфы Рафаил Ягафаров: Хочется оставить после себя что-то полезное для всех

Герой нашего проекта «Ярҙам — время добрых дел», отставной пилот гражданской авиации из Уфы Рафаил Ягафаров каждую весну приезжает в среднюю школу деревни Караяр Караидельского района на последний звонок, чтобы встретиться с выпускниками и вручить им подарки. Пилот первого класса с 37-летним лётным стажем пишет книгу об истории вертолетной авиации республики и собирается с родственниками открыть в деревне Абдуллино обелиск в память о репрессированных.
По словам Рафаила Габдрахмановича, то, что он окончил эту школу, помогло ему освоить на нужном уровне русский язык и поступить в авиационный институт, чтобы приблизиться к своей мечте – стать пилотом.
Мечта о небе
Деревня Усть-Байки Караидельского района, откуда родом Рафаил, во время строительства Павловской ГЭС была затоплена. Семья Ягафаровых перебралась в Абдуллино. Крепкий, коренастый паренек был влюблен в фильмы о Валерии Чкалове, Алексее Маресьеве, вдохновлялся подвигами Мусы Гареева. Отца мальчика не стало, когда ему исполнилось 14 лет, и мама сказала: ты старший мужчина, должен стать главой семьи. Теперь, с высоты прожитых лет, Рафаил Ягафаров понимает, как помог ему в жизни тот настрой матери и самостоятельность.
- В девятом классе на комиссии в военкомате меня спросили, где бы я хотел служить. Признался, что грежу небом и вижу себя военным летчиком. Дома рассказал маме об этом разговоре, но она была категорически против, потому что ее родной единственный братишка, став военным, женился вдали от родины и теперь они редко видятся. В общем, тогда она меня отговорила. Но мечта, хоть и была запрятана глубоко в душе, все же вела меня своим путем, - делится Рафаил Ягафаров.
Удалось легко поступить в Уфимский авиационный институт - помогла любовь к математике. На улице Коммунистической располагался и Уфимский авиационно-спортивный клуб, мимо которого как-то проходил Рафаил. Увидел вывеску и решил зайти. Мужчине в годах, который встретил его там, первокурсник признался, что мечтает научиться летать. Представитель клуба ответил, что в этом году записываться в летчики паренек уже опоздал, но может записаться в парашютисты. На занятия Рафаил стал ходить со своим другом из института. Весной ребята уже прыгали. Всего Рафаил Ягафаров совершил около 15 прыжков.
Судьбу решил Муса Гареев
Следующей осенью Рафаил перешел в разряд летчиков-спортсменов, три года летал на Як-18А. В то время председателем обкома ДОСААФ был Муса Гареев.
- Кабинет Мусы Гайсиновича был на втором этаже и дверь его была часто открыта. Мы занимались по вечерам, а он долго засиживался после работы, поэтому мы его часто видели, иногда заходили, здоровались, он интересовался нашими успехами. После 4 курса в институте было распределение. Мы – инженеры-конструкторы, значит идти можно было или на завод технологом или инженером-конструктором на военные авиационные заводы в Уфу, Москву, Омск, Запорожье и три года отработать там. И вот мы с другом зашли к Мусе Гайсиновичу и признались, что мечтаем поступить в летное училище. Он выслушал и попросил, чтобы мы ему подсказали, когда дата распределения. В назначенный день приходим на факультет, там комиссия, ребята ждут в коридоре. И вдруг все расступаются – идет Муса Гареев с двумя орденами Золотой Звезды, в форме и в сопровождении ректора. Все смотрели на него с восхищением. Тогда мы, юные, не осознавали, что происходит и какую роль это сыграет для нас. Мы с другом заходим, здороваемся с комиссией, а Муса Гайсинович произносит: «Это наши орлы башкирские, летать хотят. Предлагаю распределить их к нам в ДОСААФ, где ребята продолжат учебу. Есть возражения?» Кто же будет возражать дважды Герою? Так, без лишнего пафоса и разговоров Муса Гареев нашел время для нас – простых ребят и решил нашу судьбу. Его великодушие и чуткость тогда потрясли меня, я всю жизнь ему благодарен. Через некоторое время мы встретились, он поинтересовался, как идут дела. Я сказал, что учусь и очень рад этому. На это Муса Гайсинович ответил, что гражданской авиации нужны хорошие ребята, - вспоминает Рафаил Ягафаров.
Почти сорок лет в небе
Начинал наш герой вторым пилотом летом 1974 года. Быстро дошел до должности замкомандира летного отряда. Восемь лет отработал на Ан-2 в Татарстане, потом переехал в Уфу. В 1982 году переобучился на пилота вертолета. Через год стал командиром отряда. Отличник воздушного транспорта, Рафаил Габдрахманович имеет налет более 13 тысяч часов. Когда вертолетное предприятие распалось, несколько лет проработал на Севере. Его летный стаж около 37 лет, а с годами учебы - и все сорок. В 2011 году ушел на пенсию.
Караярская школа
В школе деревни Абдуллино, в которой учился Рафаил Ягафаров, преподавание шло на татарском языке. Девятый и десятый классы он оканчивал уже в Караярской средней школе – русской. С одноклассниками договорились встречаться каждые пять лет, и эту традицию соблюдают по сей день. На 50-летие выпуска директор школы попросила Рафаила Габдрахмановича выступить на последнем звонке перед ребятами. Он посоветовался с женой и решил подарить выпускникам школы ежедневники с напутствием и небольшой конвертик. Это стало традицией.
В прошлом году Рафаила Ягафарова пригласили на открытие многофункционального сельского клуба в селе Караяр. Приехать не получилось, но он обещал привезти подарок – голубые ели. Слово сдержал – одну елочку посадили на Аллее влюбленных, вторую – у входа в здание администрации.
Обелиск репрессированным
В Абдуллино летом этого года установят обелиск репрессированным жителям деревни. По подтвержденным спискам – это пять человек, по неофициальным – их больше. Разговоры о репрессированных шли в семье Рафаила давно. В Екатеринбурге у него есть родственники – Рияновы – тоже из Абдуллино. Ринат Риянов искал своего деда, которого расстреляли, изучал историю и нашел. Посоветовались и решили, что нужно увековечить их память.
- Моего деда Ягафара репрессировали. Он был осужден еще 1931 году, раскулачен, хотя кулаком не был, жил зажиточно, имел 8 сыновей, все они работали. Шесть лет был в изгнании. А в 1937 году в один день забрали двоих его сыновей – Гарифуллу и Мухтасара. Через несколько месяцев расстреляли. Дед Рината Риянова Вагиз был активистом, участвовал в Первой мировой войне, был представителем советской власти. В годы репрессий расстреляли его и его родного брата - муллу. Могила Вагиза находится на Сергиевском кладбище в Уфе. Его внуки собираются взять оттуда землю и положить в основание будущего обелиска. Сначала мы хотели установить его возле клуба у памятника павшим солдатам, но потом решили, что будет правильнее на кладбище. Планируем открыть в августе, проект есть. Скорее всего, это будет стела и с трех сторон гранитные плиты с надписью. Сложное было время, но это наша история, моей семьи и многих таких же семей по всей стране. Хочется оставить после себя что-то полезное для всех, - говорит Рафаил Ягафаров.
А еще наш герой работает над книгой «История вертолетной авиации Башкортостана». Она почти написана. Автор планирует издать ее до мая – к 90-летию гражданской авиации Башкирии.
* * *
Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.
Автор: Алсу Гайфуллина.