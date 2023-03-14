Отставной пилот из Уфы Рафаил Ягафаров: Хочется оставить после себя что-то полезное для всех

Судьбу решил Муса Гареев

Следующей осенью Рафаил перешел в разряд летчиков-спортсменов, три года летал на Як-18А. В то время председателем обкома ДОСААФ был Муса Гареев.

- Кабинет Мусы Гайсиновича был на втором этаже и дверь его была часто открыта. Мы занимались по вечерам, а он долго засиживался после работы, поэтому мы его часто видели, иногда заходили, здоровались, он интересовался нашими успехами. После 4 курса в институте было распределение. Мы – инженеры-конструкторы, значит идти можно было или на завод технологом или инженером-конструктором на военные авиационные заводы в Уфу, Москву, Омск, Запорожье и три года отработать там. И вот мы с другом зашли к Мусе Гайсиновичу и признались, что мечтаем поступить в летное училище. Он выслушал и попросил, чтобы мы ему подсказали, когда дата распределения. В назначенный день приходим на факультет, там комиссия, ребята ждут в коридоре. И вдруг все расступаются – идет Муса Гареев с двумя орденами Золотой Звезды, в форме и в сопровождении ректора. Все смотрели на него с восхищением. Тогда мы, юные, не осознавали, что происходит и какую роль это сыграет для нас. Мы с другом заходим, здороваемся с комиссией, а Муса Гайсинович произносит: «Это наши орлы башкирские, летать хотят. Предлагаю распределить их к нам в ДОСААФ, где ребята продолжат учебу. Есть возражения?» Кто же будет возражать дважды Герою? Так, без лишнего пафоса и разговоров Муса Гареев нашел время для нас – простых ребят и решил нашу судьбу. Его великодушие и чуткость тогда потрясли меня, я всю жизнь ему благодарен. Через некоторое время мы встретились, он поинтересовался, как идут дела. Я сказал, что учусь и очень рад этому. На это Муса Гайсинович ответил, что гражданской авиации нужны хорошие ребята, - вспоминает Рафаил Ягафаров.