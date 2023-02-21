Ильдар Хадыев из Мечетлинского района Башкирии отремонтировал для села пожарную машину

Разобрать старую сельскую пожарную машину до рамы, собрать ее снова и обновленную, современную поставить на ход – задача непростая, порой – неподъемная. Но только не для таких преданных родному краю людей, как Ильдар Хадыев из села Большая Ока Мечетлинского района. Герой проекта «Ярзам – время добрых дел» при поддержке единомышленников сумел довести этот серьезный замысел до конца и запускает проекты, чтобы вдохнуть новую жизнь в любимую глубинку.

Гараж – естественная среда

Когда в детстве друзья Ильдара торопились на конеферму, чтобы пообщаться с лошадьми и покататься, мальчишка спешил в гараж. Его отец работал в колхозе механизатором на большой технике, мальчик, сколько себя помнил, всегда помогал ему – где-то нужно подать, где-то – подержать, закрутить. Для него это была естественная среда, где все интересно и куда тянулась душа. Уже после седьмого класса юноша каждое лето работал на «Беларусе» и даже начал получать зарплату, как взрослый. Когда парнишка учился в техникуме на механика, председатель колхоза осенью договаривался с преподавателями и отпрашивал студента от занятий пахать зябь.

До армии Ильдар Хадыев пересел на «Кировец», после армии рукастого молодого человека сразу пригласили работать заведующим мастерской в родном селе. Год проработал там и перевелся заведующим гаражом. Там же располагалась бывшая ремонтная мастерская, в которой он помногу трудился.

С 1992 года восемь лет работал заведующим гаражом, потом занимался перевозками в частном бизнесе, несколько лет ездил вахтой на Север.