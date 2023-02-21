Ильдар Хадыев из Мечетлинского района Башкирии отремонтировал для села пожарную машину

Разобрать старую сельскую пожарную машину до рамы, собрать ее снова и обновленную, современную поставить на ход – задача непростая, порой – неподъемная. Но только не для таких преданных родному краю людей, как Ильдар Хадыев из села Большая Ока Мечетлинского района. Герой проекта «Ярзам – время добрых дел» при поддержке единомышленников сумел довести этот серьезный замысел до конца и запускает проекты, чтобы вдохнуть новую жизнь в любимую глубинку.
Гараж – естественная среда
Когда в детстве друзья Ильдара торопились на конеферму, чтобы пообщаться с лошадьми и покататься, мальчишка спешил в гараж. Его отец работал в колхозе механизатором на большой технике, мальчик, сколько себя помнил, всегда помогал ему – где-то нужно подать, где-то – подержать, закрутить. Для него это была естественная среда, где все интересно и куда тянулась душа. Уже после седьмого класса юноша каждое лето работал на «Беларусе» и даже начал получать зарплату, как взрослый. Когда парнишка учился в техникуме на механика, председатель колхоза осенью договаривался с преподавателями и отпрашивал студента от занятий пахать зябь.
До армии Ильдар Хадыев пересел на «Кировец», после армии рукастого молодого человека сразу пригласили работать заведующим мастерской в родном селе. Год проработал там и перевелся заведующим гаражом. Там же располагалась бывшая ремонтная мастерская, в которой он помногу трудился.
С 1992 года восемь лет работал заведующим гаражом, потом занимался перевозками в частном бизнесе, несколько лет ездил вахтой на Север.
Пожарная машина 1974 года выпуска
В поселке была своя пожарная машина – старенькая, 1974 года выпуска. Решили ее отремонтировать еще лет шесть назад. Начали с двигателя, наладили. Но, оказалось, бочка автомобиля проржавела насквозь. Ильдар Хадыев переговорил с односельчанами и предложил совместными усилиями поставить машину на ход. Все его поддержали, собрали денег. Очень помог родной брат Ильшат: приезжал на своем тракторе, поднимал, перекидывал бочки. Старую заменили на новую, большего объема, которую привезли из соседнего хозяйства. Когда летом прошлого года поубавились огородные дела, Ильдар Хадыев самостоятельно принялся за капитальный ремонт машины. Автомобиль был полностью изношен. Ильдар предполагал, что понадобится полный ремонт, так и получилось. На это ушло два месяца. Разобрал до рамы, перебрал все: и коробку передач, и сцепление, заново сварил крепления, с насосом пришлось повозиться несколько дней - он алюминиевый и весь засох. В итоге машину разобрали до шурупа и собрали снова.
Обновленный полноприводный автомобиль стал работать как часы.
- Слава богу, машина еще не была задействована, не выезжала. Хорошо, что инцидентов пока не было. Но в засушливый позапрошлый год были случаи, когда горела трава. Тогда успели потушить своими силами, иначе была бы беда – у нас здесь нередки сильные ветра, все-таки степи и горы, опасно. Но мы вовремя обкашиваем траву, следим за порядком, чтобы не провоцировать стихию. Кстати, эта машина может пригодиться не только при пожаре – на селе для таких автомобилей всегда дело найдется, - рассказывает Ильдар.
Родная земля
Сегодня Ильдар Хадыев живет в родном селе, оказывает услуги по ремонту автомобилей. С супругой открыли продуктовый магазин. Несколько лет назад Ильдара выбрали старостой деревни. Дороги, освещение – всем этим занимается наш герой. Большую помощь оказывает и районная администрация - замглавы по строительству Азамат Галлямов сам выходец из этого села.
Ильдар Хадыев планирует заняться расчисткой родников, которые питают сельский пруд. Нанимать рабочих для этого дорого - в Большой Оке живут в основном пенсионеры. Решили сделать это своими силами, процесс уже запущен. Своими же силами проводят День села в формате сабантуя, приглашают ветеранов труда - варят в казанах суп, плов, организуют концертную программу. Поддерживают и мобилизованных бойцов всем селом.
В последние годы многие уехали из Большой Оки в разные города. А Ильдар признается, что не тянет его оставлять родные места. Он надеется, что люди вернутся и начнут эту землю обрабатывать, потому что она ждет хозяина.
- Есть у меня заветная мечта – вдохнуть жизнь в родную глубинку. Раньше при СССР это был одноименный поселок - бывшее опытное хозяйство, которое занималось размножением элитных семян зерновых. В Башкирии было девять таких хозяйств. Урожаи здесь собирали небывалые - до 70 центнеров с гектара. Были садик, ясли в двухэтажном здании. Мы ищем инвестора. У нас прекрасная почва - чернозем, богатая, не каменистая, не песчаная. При правильной обработке она дает обильные урожаи, и пастбища у нас богатые. Благодатный край – живописные пещеры, скалы, где можно оборудовать горнолыжку, в лесах живут косули, даже дикие утки зимой от нас не улетают… Хочется, чтобы село ожило и задышало. Чувствую, что это все вернется и начнет работать, - говорит Ильдар Хадыев.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.
Автор: Алсу Гайфуллина.