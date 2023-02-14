Как жители башкирского села построили за неделю мост на собственные деньги

Жители деревни Старокульчубаево Мишкинского района построили мост на собранные деньги. Они устали ждать милости от властей и соорудили переправу всего за семь дней.

— Подготовка писем, обращений в районную администрацию, к депутатам, наверное, заняла больше времени и сил, нежели само строительство моста, — рассказывает житель деревни Арсений Андреев.

Когда сельчане поняли, что надеяться можно только на себя, тут же начали сбор средств.

— Этот мост был жизненно необходим жителям нашей деревни, — говорит Арсений Андреев. — В соседнем селе Чураево находится служба «скорой помощи». Медикам приходилось ездить к нам вкруговую, а это, как минимум, километров 20. Если же ехать напрямую, через речку, то дорога существенно короче — около пяти километров. Сами понимаете, бывают экстренные случаи, когда промедление может стоить чьей-то жизни.

На клич о сборе средств откликнулись многие, в том числе и жители соседних деревень.

— Можно сказать, собирали всем миром. Деньги перечисляли наши земляки, которые проживают ныне в других регионах — Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других. В итоге было собрано почти 200 тысяч рублей.

Проект моста жители деревни придумали сами.

— Уже в процессе работы было решено демонтировать гараж, принадлежавший некогда нашему колхозу, использовать в том числе и эти материалы. Демонтаж гаража также произвели своими силами. И сами же все эти материалы спускали к мосту, к месту работ. Работали, в основном, по выходным. В общей сложности вся работа была проделана за семь дней, — рассказывает Арсений Андреев.

Почти каждый житель деревни участвовал в общем деле, по возможности вносил свою лепту. Кто-то слесарил, кто-то плотничал, а кто-то занимался сваркой. В общем, работа нашлась для всех.

— Мост построен из металла, поэтому основную часть работы проделали сварщики. Это Аркадий Мусагитдинов и Константин Шамиев. Большую помощь оказал на своём тракторе Радомир Сайранов. Также активно помогала семья Апсаликовых — трое братьев Владислав, Ярослав и Владимир. Немалый вклад внесли Евгений и Сергей Микаевы, Владимир Калитов, — перечислил самых активных жителей Арсений Андреев. — Я лично занимался распиловкой досок.

В итоге за семь дней в деревне появился мост длиною в 24 метра. Мост уже действующий. По нему спокойно могут проезжать автомобили.