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Ярҙам - время добрых дел
Сегодня, 09:35

Как жители башкирского села построили за неделю мост на собственные деньги

предоставлено героями публикации
Фото:предоставлено героями публикации

Жители деревни Старокульчубаево Мишкинского района построили мост на собранные деньги. Они устали ждать милости от властей и соорудили переправу всего за семь дней.

— Подготовка писем, обращений в районную администрацию, к депутатам, наверное, заняла больше времени и сил, нежели само строительство моста, — рассказывает житель деревни Арсений Андреев.

Когда сельчане поняли, что надеяться можно только на себя, тут же начали сбор средств.

— Этот мост был жизненно необходим жителям нашей деревни, — говорит Арсений Андреев. — В соседнем селе Чураево находится служба «скорой помощи». Медикам приходилось ездить к нам вкруговую, а это, как минимум, километров 20. Если же ехать напрямую, через речку, то дорога существенно короче — около пяти километров. Сами понимаете, бывают экстренные случаи, когда промедление может стоить чьей-то жизни.
На клич о сборе средств откликнулись многие, в том числе и жители соседних деревень.

— Можно сказать, собирали всем миром. Деньги перечисляли наши земляки, которые проживают ныне в других регионах — Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других. В итоге было собрано почти 200 тысяч рублей.

Проект моста жители деревни придумали сами.

— Уже в процессе работы было решено демонтировать гараж, принадлежавший некогда нашему колхозу, использовать в том числе и эти материалы. Демонтаж гаража также произвели своими силами. И сами же все эти материалы спускали к мосту, к месту работ. Работали, в основном, по выходным. В общей сложности вся работа была проделана за семь дней, — рассказывает Арсений Андреев.

Почти каждый житель деревни участвовал в общем деле, по возможности вносил свою лепту. Кто-то слесарил, кто-то плотничал, а кто-то занимался сваркой. В общем, работа нашлась для всех.

— Мост построен из металла, поэтому основную часть работы проделали сварщики. Это Аркадий Мусагитдинов и Константин Шамиев. Большую помощь оказал на своём тракторе Радомир Сайранов. Также активно помогала семья Апсаликовых — трое братьев Владислав, Ярослав и Владимир. Немалый вклад внесли Евгений и Сергей Микаевы, Владимир Калитов, — перечислил самых активных жителей Арсений Андреев. — Я лично занимался распиловкой досок.

В итоге за семь дней в деревне появился мост длиною в 24 метра. Мост уже действующий. По нему спокойно могут проезжать автомобили.

предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
предоставлено героями публикации
Фото:предоставлено героями публикации

Арсений Андреев говорит, что мост — это не единственный проект, который жители деревни Старокульчубаево реализовали общими усилиями. Сельчане собственноручно соорудили еще с десяток мостов.

— Это небольшие семи-, восьмиметровые мостики. В деревне протекает речка. Почти каждый житель деревни пользуется родниковой водой. Во-первых, она чистая и вкусная. Во-вторых, в нашей деревне нет централизованного водоснабжения, а колодцы имеются не у всех. Вот мы и установили мостики через каждые 200 метров. Чтобы спокойно проходить по ним за родниковой водой.

Всей деревней старокульчубаевцы обустроили в свое время и места для отдыха.

— Места для купания также облагорожены силами жителей. Благоустроили пруд — завезли песок, сделали пирсы, спуски. Кстати, это единственный в районе благоустроенный пруд. К нам приезжают из соседних деревень. Вообще, народ у нас очень дружный. Многие работы выполняем сами. И дороги чистим зимой, и траву косим летом, и на кладбище порядок наводим, - делится Арсений Андреев.

Вот такая инициатива на местах. Жители башкирской глубинки собственными силами благоустраивают свою родную деревню, не дожидаясь помощи от властей.

* * *

Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.

Автор: Лиана Хамматова.

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