В Башкирии имам-хатыб организовал военно-патриотический клуб

Разные дорожки приводят людей к Богу. Житель села Туяляс городского округа город Сибай Ислам Исламбаев живет с верой в сердце всю жизнь.

— Я с детства читал молитвы, им меня учила моя бабушка. Хотя я не понимал тогда их смысла, но повторял за ней слово в слово, — рассказывает очередной герой рубрики «Ярзам — время добрых дел».

Ислам Исламбаев уверен, что именно молитвы сохранили ему жизнь в Афганистане. Он — «афганец», служил в горячей точке почти два года. И не единожды оказывался на волосок от смерти.

— Благодаря аллаху, который меня услышал, я остался в живых. Как-то передвигались мы по ущелью Пандшер, шли один за другим, колонной, дистанция между солдатами — несколько шагов — это помогало минимизировать человеческие потери, подорваться на мине можно было в любую минуту. Вся земля была напичкана противотанковыми, противопехотными минами. И вот мы идем по ущелью, а идти было сложно — изнуряющая жара, тяжелое снаряжение. Я был минометчиком, носил плиту от миномета, мины, патроны — все снаряжение весило больше 60 килограммов. Идем и оглядываемся: в любой момент могут выстрелить. А в голове только одна мысль — если что, как быстро добежать до укрытия. И вот один парень из нашего батальона по прозвищу Цыган выбегает вперед меня, а он сзади меня шел. Я отругал его и отогнал назад. А он опять выбегает и снова встает впереди меня. Понятно, он просто устал, нервы не выдержали. Я снова отогнал его назад, на свое место. Но когда он выбежал в третий раз, по нам начали стрелять с гор. И этот парень тут же упал и умер, а он шел в строю как раз на том месте, где должен был идти я. Уверен, меня сберегла божья сила. Тогда мы потеряли 30 человек.