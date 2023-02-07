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В Башкирии имам-хатыб организовал военно-патриотический клуб

предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

Разные дорожки приводят людей к Богу. Житель села Туяляс городского округа город Сибай Ислам Исламбаев живет с верой в сердце всю жизнь.

— Я с детства читал молитвы, им меня учила моя бабушка. Хотя я не понимал тогда их смысла, но повторял за ней слово в слово, — рассказывает очередной герой рубрики «Ярзам — время добрых дел».

Ислам Исламбаев уверен, что именно молитвы сохранили ему жизнь в Афганистане. Он — «афганец», служил в горячей точке почти два года. И не единожды оказывался на волосок от смерти.

— Благодаря аллаху, который меня услышал, я остался в живых. Как-то передвигались мы по ущелью Пандшер, шли один за другим, колонной, дистанция между солдатами — несколько шагов — это помогало минимизировать человеческие потери, подорваться на мине можно было в любую минуту. Вся земля была напичкана противотанковыми, противопехотными минами. И вот мы идем по ущелью, а идти было сложно — изнуряющая жара, тяжелое снаряжение. Я был минометчиком, носил плиту от миномета, мины, патроны — все снаряжение весило больше 60 килограммов. Идем и оглядываемся: в любой момент могут выстрелить. А в голове только одна мысль — если что, как быстро добежать до укрытия. И вот один парень из нашего батальона по прозвищу Цыган выбегает вперед меня, а он сзади меня шел. Я отругал его и отогнал назад. А он опять выбегает и снова встает впереди меня. Понятно, он просто устал, нервы не выдержали. Я снова отогнал его назад, на свое место. Но когда он выбежал в третий раз, по нам начали стрелять с гор. И этот парень тут же упал и умер, а он шел в строю как раз на том месте, где должен был идти я. Уверен, меня сберегла божья сила. Тогда мы потеряли 30 человек.

предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

Еще один удивительный случай произошел уже в конце службы, во время дембельской операции.

— Мы поднимались на вершину горы. Все идут по одной линии, а мы с товарищем, санинструктором, решили сократить путь и взобраться на вершину первыми.

Оказалось, что на соседней горе сидели «духи» (производное от «душманы» — так советские военнослужащие именовали исламских боевиков — прим. авт.). Они увидели нас и открыли по нам огонь. Мы упали. Одна пуля залетела между пальцами моей руки — лежит и шипит. Я аккуратно убрал руку. Ребята поднялись и стали нас прикрывать. Я приподнял голову, смотрю: рядом пещерка. «Айда, Серега, закатываемся в пещеру, — говорю своему товарищу. — А пещера та оказалась складом противотанковых мин. Мы увидели, что половина пещеры забита противотанковыми итальянскими минами. В ней мы обнаружили кувшин с водой. Мы жадно приникли к нему. В это время «духи» продолжали стрелять, некоторые пули с визгом залетали в пещеру. Если бы они попали поглубже, то от нас с Серегой не осталось бы ничего, разорвало бы в клочья. Но по божьей воле мы снова остались жить.

предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

И таких эпизодов, когда наш герой чудом остался жив, много. Так он еще больше укрепился в своей вере. А по возвращении домой после армии выучился в мечети. Сейчас он — имам-хатыб мусульманской организации «Нур».

предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

Одна из самых серьезных проблем на селе — это алкоголизм, говорит Ислам Исрафилович. Искоренить это зло полностью, конечно, нереально. Но снизить уровень распространения алкоголизма, а также контрафактного и суррогатного алкоголя можно. По инициативе Ислама Исламбаева его село неоднократно участвовало в республиканском конкурсе «Трезвое село» и становилось победителем.

Кроме того, он неустанно ведет беседы с жителями о пользе здорового образа жизни.

— Самогонщиков сейчас практически нет на селе. Конечно, не всё идеально, не сказать, что все враз бросили пить. Я сам бегал, сам эти точки накрывал, отбирал. Но иной раз и словом можно убедить. Вот один всю жизнь пил, курил. Но потом резко бросил курить, пить и начал читать намаз. Однако есть люди, которые, к сожалению, непробиваемые. Не достучаться до них…

Сразу после армии Ислама Исрафиловича пригласили работать в школу учителем физкультуры и военруком.

предоставлено героем публикации
Фото:предоставлено героем публикации

На базе школы он организовал военно-патриотический клуб «Призывник». Хотя по сути клуб существовал уже давно. Еще в годы обучения в училище Ислам Исламбаев собрал ребят и занимался с ними на улице, обучал разным видам борьбы, готовился сам и готовил сверстников к службе в армии.

— Мы до армии в поселке начали заниматься, человек 20, наверное. Это была своеобразная спортивная секция. Я приезжал в деревню из Магнитогорска на выходные, каникулы. Занимались прямо на улице всеми видами спорта. Тогда в школе не было спортзала. Бегали кроссы, занимались рукопашным боем, боксом. Я сам в Магнитогорске ходил в секцию бокса. Обучался в авиашколе при ДОСААФ, совершил шесть прыжков с парашютом, — рассказал Ислам Исрафилович.

Он признался, что еще в школьные годы поставил себе цель — попасть в Воздушно-десантные войска. Его очень впечатлил популярный в то время фильм «В зоне особого внимания» о советских десантниках. Ради достижения цели он ежедневно активно занимался спортом.

— Раньше молодым ребятам было стыдно уклоняться от службы в армии. Даже девушки старались не выходить замуж за парней, которые не служили. Служба в армии в советское время была престижной.

Сейчас очень важны патриотическое воспитание подрастающего поколения, начальная военная подготовка, говорит Ислам Исламбаев. С этой целью он и организовал военно-патриотический клуб в местной школе.

— НВП уже давно нет в школьной программе, патриотическое воспитание тоже ослабло. Интернет, гаджеты — все это, к сожалению, расхолаживает, расслабляет молодых людей.
Ислам Исламбаев с удовольствием отмечает, что дети охотно записываются в военно-патриотический клуб при школе и интенсивно занимаются, уже начиная со второго класса.

— В патриотическом клубе занимаются ребята из школы. Добровольно приходят, причем не только мальчики, но и девочки. Упор делаем на физподготовку, патриотическое воспитание. Юношей готовим к службе в Вооруженных силах.

Ислам Ислабаев пользуется большим авторитетом среди односельчан. Более 13 лет он возглавляет территориальное общественное самоуправление в родном селе. Он — инициатор многих проектов.

— В этом году своими силами огородили местное кладбище. Как говорится, всем миром собирали деньги. Ну, а другие важные проекты, которые невозможно реализовать самостоятельно, мы пытаемся «пробить» через обращения в администрацию, пишем письма. Мы добились, чтобы в нашем селе асфальтировали дорогу. А недавно у нас появился и свой ФАП.

— Побольше бы таких людей, как Ислам Исрафилович. Благодаря таким людям, как он, наша жизнь меняется к лучшему, - говорят сельчане.

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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.

Автор: Лиана Хамматова.

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