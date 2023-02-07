В Башкирии имам-хатыб организовал военно-патриотический клуб

Разные дорожки приводят людей к Богу. Житель села Туяляс городского округа город Сибай Ислам Исламбаев живет с верой в сердце всю жизнь.
— Я с детства читал молитвы, им меня учила моя бабушка. Хотя я не понимал тогда их смысла, но повторял за ней слово в слово, — рассказывает очередной герой рубрики «Ярзам — время добрых дел».
Ислам Исламбаев уверен, что именно молитвы сохранили ему жизнь в Афганистане. Он — «афганец», служил в горячей точке почти два года. И не единожды оказывался на волосок от смерти.
— Благодаря аллаху, который меня услышал, я остался в живых. Как-то передвигались мы по ущелью Пандшер, шли один за другим, колонной, дистанция между солдатами — несколько шагов — это помогало минимизировать человеческие потери, подорваться на мине можно было в любую минуту. Вся земля была напичкана противотанковыми, противопехотными минами. И вот мы идем по ущелью, а идти было сложно — изнуряющая жара, тяжелое снаряжение. Я был минометчиком, носил плиту от миномета, мины, патроны — все снаряжение весило больше 60 килограммов. Идем и оглядываемся: в любой момент могут выстрелить. А в голове только одна мысль — если что, как быстро добежать до укрытия. И вот один парень из нашего батальона по прозвищу Цыган выбегает вперед меня, а он сзади меня шел. Я отругал его и отогнал назад. А он опять выбегает и снова встает впереди меня. Понятно, он просто устал, нервы не выдержали. Я снова отогнал его назад, на свое место. Но когда он выбежал в третий раз, по нам начали стрелять с гор. И этот парень тут же упал и умер, а он шел в строю как раз на том месте, где должен был идти я. Уверен, меня сберегла божья сила. Тогда мы потеряли 30 человек.
Еще один удивительный случай произошел уже в конце службы, во время дембельской операции.
— Мы поднимались на вершину горы. Все идут по одной линии, а мы с товарищем, санинструктором, решили сократить путь и взобраться на вершину первыми.
Оказалось, что на соседней горе сидели «духи» (производное от «душманы» — так советские военнослужащие именовали исламских боевиков — прим. авт.). Они увидели нас и открыли по нам огонь. Мы упали. Одна пуля залетела между пальцами моей руки — лежит и шипит. Я аккуратно убрал руку. Ребята поднялись и стали нас прикрывать. Я приподнял голову, смотрю: рядом пещерка. «Айда, Серега, закатываемся в пещеру, — говорю своему товарищу. — А пещера та оказалась складом противотанковых мин. Мы увидели, что половина пещеры забита противотанковыми итальянскими минами. В ней мы обнаружили кувшин с водой. Мы жадно приникли к нему. В это время «духи» продолжали стрелять, некоторые пули с визгом залетали в пещеру. Если бы они попали поглубже, то от нас с Серегой не осталось бы ничего, разорвало бы в клочья. Но по божьей воле мы снова остались жить.
И таких эпизодов, когда наш герой чудом остался жив, много. Так он еще больше укрепился в своей вере. А по возвращении домой после армии выучился в мечети. Сейчас он — имам-хатыб мусульманской организации «Нур».
Одна из самых серьезных проблем на селе — это алкоголизм, говорит Ислам Исрафилович. Искоренить это зло полностью, конечно, нереально. Но снизить уровень распространения алкоголизма, а также контрафактного и суррогатного алкоголя можно. По инициативе Ислама Исламбаева его село неоднократно участвовало в республиканском конкурсе «Трезвое село» и становилось победителем.
Кроме того, он неустанно ведет беседы с жителями о пользе здорового образа жизни.
— Самогонщиков сейчас практически нет на селе. Конечно, не всё идеально, не сказать, что все враз бросили пить. Я сам бегал, сам эти точки накрывал, отбирал. Но иной раз и словом можно убедить. Вот один всю жизнь пил, курил. Но потом резко бросил курить, пить и начал читать намаз. Однако есть люди, которые, к сожалению, непробиваемые. Не достучаться до них…
Сразу после армии Ислама Исрафиловича пригласили работать в школу учителем физкультуры и военруком.
На базе школы он организовал военно-патриотический клуб «Призывник». Хотя по сути клуб существовал уже давно. Еще в годы обучения в училище Ислам Исламбаев собрал ребят и занимался с ними на улице, обучал разным видам борьбы, готовился сам и готовил сверстников к службе в армии.
— Мы до армии в поселке начали заниматься, человек 20, наверное. Это была своеобразная спортивная секция. Я приезжал в деревню из Магнитогорска на выходные, каникулы. Занимались прямо на улице всеми видами спорта. Тогда в школе не было спортзала. Бегали кроссы, занимались рукопашным боем, боксом. Я сам в Магнитогорске ходил в секцию бокса. Обучался в авиашколе при ДОСААФ, совершил шесть прыжков с парашютом, — рассказал Ислам Исрафилович.
Он признался, что еще в школьные годы поставил себе цель — попасть в Воздушно-десантные войска. Его очень впечатлил популярный в то время фильм «В зоне особого внимания» о советских десантниках. Ради достижения цели он ежедневно активно занимался спортом.
— Раньше молодым ребятам было стыдно уклоняться от службы в армии. Даже девушки старались не выходить замуж за парней, которые не служили. Служба в армии в советское время была престижной.
Сейчас очень важны патриотическое воспитание подрастающего поколения, начальная военная подготовка, говорит Ислам Исламбаев. С этой целью он и организовал военно-патриотический клуб в местной школе.
— НВП уже давно нет в школьной программе, патриотическое воспитание тоже ослабло. Интернет, гаджеты — все это, к сожалению, расхолаживает, расслабляет молодых людей.
Ислам Исламбаев с удовольствием отмечает, что дети охотно записываются в военно-патриотический клуб при школе и интенсивно занимаются, уже начиная со второго класса.
— В патриотическом клубе занимаются ребята из школы. Добровольно приходят, причем не только мальчики, но и девочки. Упор делаем на физподготовку, патриотическое воспитание. Юношей готовим к службе в Вооруженных силах.
Ислам Ислабаев пользуется большим авторитетом среди односельчан. Более 13 лет он возглавляет территориальное общественное самоуправление в родном селе. Он — инициатор многих проектов.
— В этом году своими силами огородили местное кладбище. Как говорится, всем миром собирали деньги. Ну, а другие важные проекты, которые невозможно реализовать самостоятельно, мы пытаемся «пробить» через обращения в администрацию, пишем письма. Мы добились, чтобы в нашем селе асфальтировали дорогу. А недавно у нас появился и свой ФАП.
— Побольше бы таких людей, как Ислам Исрафилович. Благодаря таким людям, как он, наша жизнь меняется к лучшему, - говорят сельчане.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.
Автор: Лиана Хамматова.