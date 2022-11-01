Супруги из башкирского Благовещенска растят 26 детей и украшают город цветами

Герои нашего проекта «Ярҙам — время добрых дел» супруги из Благовещенска Ирина Вервельская и её супруг Вахид Валиев — удивительные люди. У них 26 детей. И вся их жизнь — это время добрых дел.
С 2004 года они берут в свою семью приёмных детей. На тот момент у супругов уже было трое своих детей, и Ирина готовилась к четвертым родам — ждали близнецов. Но произошла трагедия — новорождённые умерли один за другим, и сама Ирина едва выжила. К тому же врачи сказали, что детей у неё больше не будет. И тогда она обратилась к мужу Вахиду с предложением усыновить ребёнка. Он поддержал это предложение, и из больницы Ирина выписалась с Артуром. Дальше в их семье приёмные дети стали появляться один за другим. Сначала оформили опекунство над одноклассницей их родной дочери Златы — Любой, потом ещё над одной одноклассницей — Настей, затем забрали из детдома Настиных братьев Мишу и Колю. В 2009-м году усыновили ещё одного мальчика — 11-месячного Руслана и взяли в семью его восьмилетнего брата Ильгиза.
Рассказывая историю своей жизни, Ирина обо всех детях говорит с любовью, перечисляет их хорошие качества. Даже если они что-то делали не так, то она вспоминает об этом по-доброму. Например, Коля — подросток с задержкой развития — спалил их сарай, еле-еле смогли отстоять дом. После этого сотрудники органов опеки настойчиво предлагали ей вернуть его в интернат.
— Я им сказала: «Вы что? А если бы я его родила? Неужели мне бы тоже предлагали избавиться от ребёнка?» — говорит Ирина.
А семья всё пополнялась — пришли 11-летняя Вика и её шестилетний брат Витя, уже взрослые выпускники детдома 16-летний Данил и круглый сирота 20-летний Анатолий.
Ребята получали образование и жилплощадь, начинали самостоятельный трудовой путь, но всё равно с удовольствием приходили в большой тёплый дом Вервельских — Валиевых. Этот дом стал родным ещё для Карины, Артёма, Вики, Полины, Элеоноры, ещё одной, маленькой Вики.
Дети росли, и Вервельские — Валиевы сыграли уже 11 свадеб. Молодожёны строятся рядом, вырос уже целый квартал.
Будем брать больных детей и лечить их
Двух детей Ирина взяла с отклонениями в здоровье. Причём сделала это совершенно осознанно и целенаправленно. У четырёхлетней Аделины была сложная челюстно-лицевая патология. Она плохо разговаривала. Сделали несколько операций, долго посещали логопеда, ребёнок заново учился разговаривать. Сейчас ей 13 лет, и всё хорошо — у девочки чистая речь и даже раньше положенного времени сняли инвалидность. Сейчас осталась одна небольшая операция уже чисто косметического характера. В этом году она поступила в техникум.
— Мне очень понравилось то, что я дала ребенку очень много по здоровью. Вложила много сил и средств, и мы получили хороший результат, — говорит Ирина. — И ещё один важный момент. Все мои дети — и родные, и приёмные — здоровые и успешные. Мы дали им образование, они имеют не по одному жилью. А больные дети никому не нужны.
И они с мужем усыновили ещё маленького Олега, который не разговаривал. У него четвертая группа инвалидности. Со слухом у него всё в порядке, но по каким-то причинам речь ему пока не очень подвластна.
— Мы много ездим по специалистам, консультируемся с дефектологами, с логопедами. Когда мы его взяли, это был неуклюжий цыплёнок, которому в детском доме ничего не позволяли делать. А сейчас ему девять лет, он сам себя обслуживает, хорошо соображает, и мы считаем его нашим «домовым» — он всегда знает, где что лежит, сейчас уже произносит некоторые слова и учится писать.
Когда дом вверх дном
В 2020 году администрация района попросила Ирину и Вахида взять четверых братьев — пяти, шести, семи и 13 лет. Ребятишки из хорошей семьи, их родители попали в аварию, мама погибла, а папа стал недееспособным. Четверых детей пристроить в семью нелегко, а разлучать их по закону нельзя.
Ирина посоветовалась с мужем, и мальчиков они взяли. Семья пополнилась Русланом, Никитой, Юниром и Амиром.
— Младшие нам весь дом перевернули, — говорит Ирина. — Мы за год три ремонта сделали. Приходим домой, а у нас диван разломан, из него посреди комнаты сделан шалаш. Или обои оторваны, и на обратной стороне они рисуют. Ложки, вилки гнули. Тарелки бились одна за другой. Всё это я вытерпела, — говорит Ирина с улыбкой. — При этом мальчики очень развитые, умные и внутри у них полная гармония. Сейчас учителя в школе и воспитатели в детском саду оценивают их очень высоко. А тогда, я не знаю, как это выдержала. Они могли бежать друг за другом, и первый или второй мог резко закрыть за собой дверь, следующий впечатывался в эту дверь, и она разбивалась. Мы делали новую дверь. Разбили три телевизора. Было очень «весело». Но муж у меня очень спокойный, он не пьёт, не курит, говорит добрым, ласковым голосом, никогда его не повышает. «Ну что, разбили? Давайте теперь недельку без телевизора поживём, а потом пойдём покупать». Когда второй разбили, дольше без телевизора жили. Третий они разбили мячом. С четвертым телевизором уже давно живём.
Ирина очень благодарна своему мужу, который поддерживает её во всех идеях, во всех делах. В 2019 году их семья участвовала в нескольких конкурсах и стала обладателем титулов «Успешная семья Приволжья», «Лучшая приёмная семья Республики Башкортостан» и «Семья года». В 2021 году получили медаль «Родительская доблесть».
Для жителей района организовали транспортную сеть
Ещё в 2010 году семье, как многодетной, выдали микроавтобус «Газель». И супруги решили использовать его для развития социального бизнеса. Жители отдаленных деревень Благовещенского района тогда не могли добраться до райцентра из-за отсутствия транспорта. Ирина открыла ИП, стали накатывать маршрут.
— Люди сначала не верили, что мы пришли надолго, — говорит Ирина. — Первое время окупался только бензин, прибыли не было. Мы держали социальные цены на проезд. Доверие пришлось завоевывать в течение полугода. Потом люди стали устраиваться на работу в Благовещенск, в Уфу, у них появилась уверенность, что их утром заберут, вечером привезут обратно.
Со временем стали приобретать новые автобусы, и сейчас транспортная сеть налажена, 11 маршрутов обслуживают практически все сёла и деревни района.
Хочется, чтобы наш город процветал
А в 2019 году у Ирины появилось увлечение — цветоводство.
— Я для города сажаю растения. У меня нет цели их продать и на них обогатиться. Я отбираю для города самый красивый посадочный материал. Хочется, чтобы наш город процветал. Хорошо помню первую клумбу — напротив горсовета, я оформляла её, как родитель учащихся Благовещенского филиала Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (БАСК). Посадила там самшит, тую, три гортензии, спирею. Горсовет помог нам привезти камни, землю, студенты колледжа помогали, муж, конечно, тоже. И за неделю все вместе мы эту клумбу сделали. И потом, когда всё это высадили, мы с мужем и с детьми каждый вечер приезжали, поливали посаженные растения.
В 2020 году Ирину пригласили в новый строящийся большой детский сад поработать заместителем заведующей по АХЧ. Она долго сомневалась, советовалась с мужем и со старшими детьми, поскольку на её попечении были ещё маленькие дети и большой огород. Но Ирине очень хотелось заняться детским садом, и члены её дружной семьи взяли на себя большую часть работы по дому — помогают поливать, полоть, пока Ирина на работе.
— Когда достроили детский сад, мне захотелось облагородить прилегающую территорию. После стройки вокруг здания лежали стройматериалы, земля была вся перевёрнута, асфальта не была, просто насыпали щебёнку. А у меня на тот момент было много саженцев сирени — все разные, сортовые. И я решила сделать возле детского сада сирингарий. Мы тогда участвовали в программе социальных инвестиций «Формула хороших дел», и я, как индивидуальный предприниматель, предоставила 42 саженца сирени, и ещё нам выделили 50 тысяч рублей на скамейки — одна была кованая, а вторая каменная скамья-габион. Получился наш сирингарий очень красивым.
Между храмом Благовещения Пресвятой Богородицы и детским садом после стройки тоже был невозможный хаос. И мы посадили там аллею хвойных деревьев.
Вскоре ко мне обратилась директор БАСКа Галина Николаевна Дьячкова за советом — как создать клумбу. Они хотели принять участие в грантовом конкурсе «Зелёные берега». Я нарисовала им — как я вижу эту клумбу, а когда пришло время сдавать проект, Галина Николаевна должна была уехать из города. И на мои плечи легла посадка растений, мне пришлось руководить студентами колледжа во время оформления территории. Это было возле озера на улице Раскина. В результате там оформлены две клумбы, с которыми колледж выиграл проект.
Ещё один цветочный проект называется «Увлекательный космос». Он тоже возле нашего детского сада. Там установлены планеты Солнечной системы, сделанные из бетона, посажены спиреи и голубая ель. Мы вложили в этот проект уже много денег, и будем его ещё дорабатывать. Там получится очень уютное место.
Чуть подальше весной мы высаживали сосновую аллею в честь воинов-интернационалистов. Чишминский питомник подарил нам 13 прекрасных метровых сосенок. И мы с ребятишками из детского сада на волонтерских началах их высадили. Это было просто как урок для детей. Ещё заказали именные звёздочки из пластика с именами и фамилиями воинов-интернационалистов нашего города и повесили их на эти сосенки.
И вот последний на текущий момент проект, называется «Свои люди», он мне очень нравится. Мы выиграли грантовый проект. И облагородили болотистую местность. Люди проходили мимо и не догадывались, что, если правильно взяться, можно сделать такую красоту. Там есть озеро, в котором плавают утки. Мы очистили берега этого озера, убрали сухие деревья, скосили траву, привезли туда природный камень, который нам администрация разрешает брать из карьера. Водитель, который у меня работает, на волонтерских началах сделал все каменные работы. Сын Артём на станке изготовил красивые дощечки, обжёг их. Зять Лёша Байрамов на специальном оборудовании загнул толстые профили, и у нас получились очень оригинальные скамейки. Но проект ещё не завершён. Мы купили фонари, нужно их поставить. Времени пока не хватает. В будущем из профиля хочу сделать ограждение озера, которое открылось, стало очень красивым.
Сейчас всё, чем я занимаюсь, хорошо отработано. Детский сад поставили на ноги. На его территории теперь есть Ботанический сад, в котором растёт всё то, что есть у меня в огороде. Там более ста разновидностей растений. Более 30 сортов только ёлок. Всё с табличками. Бывает даже, что у меня дома ещё нет растения, а я в детский сад его привожу, укореняю и оттуда уже пересаживаю домой.
Для директоров детских садов, для старших воспитателей и вообще для всех желающих провожу мастер-классы по ландшафтному дизайну, по укоренению растений — укореняем тую, гортензию, спирею.
Новые идеи на благо города
— Сейчас у меня родилась ещё одна идея, — рассказывает Ирина, — я попросила администрацию подыскать мне место для строительства прощального зала, чтобы там можно было оформить уютную зелёную парковую территорию, которая придавала бы людям силы в тяжелые жизненные моменты. Все доходы, полученные от использования этого прощального зала, я планирую направлять на помощь больным детям — инвалидам, тем, кому нужны сложные дорогие операции.
В администрации города очень благодарны Ирине Вервельской за помощь. Часто её просят выделить транспорт, чтобы отвезти, например, ветеранов труда в уфимские театры. И она всегда бесплатно предоставляет автобусы.
— Ветераны — это постоянные мои клиенты, — говорит Ирина. — То они по деревням на какие-то собрания ездят, то в Уфу в драмтеатр, то в театр оперы и балета. На сабантуи администрация просит автобусы. Я всегда технику даю. Если она свободна, почему не помочь?
— Вы горите идеями, всё время воплощаете в жизнь что-то новое, нужное. Откуда у вас такое количество энергии? - спрашиваю Ирину.
— Наверное, эти идеи и дают силы. Тем более их всегда много. Ну и дети, конечно, меня подпитывают энергией, ради них же всё.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется РОМО «Максат» РБ и информационным агентством «Башинформ» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.
Автор: Евгения Сюткина.