Супруги из башкирского Благовещенска растят 26 детей и украшают город цветами

Герои нашего проекта «Ярҙам — время добрых дел» супруги из Благовещенска Ирина Вервельская и её супруг Вахид Валиев — удивительные люди. У них 26 детей. И вся их жизнь — это время добрых дел.

С 2004 года они берут в свою семью приёмных детей. На тот момент у супругов уже было трое своих детей, и Ирина готовилась к четвертым родам — ждали близнецов. Но произошла трагедия — новорождённые умерли один за другим, и сама Ирина едва выжила. К тому же врачи сказали, что детей у неё больше не будет. И тогда она обратилась к мужу Вахиду с предложением усыновить ребёнка. Он поддержал это предложение, и из больницы Ирина выписалась с Артуром. Дальше в их семье приёмные дети стали появляться один за другим. Сначала оформили опекунство над одноклассницей их родной дочери Златы — Любой, потом ещё над одной одноклассницей — Настей, затем забрали из детдома Настиных братьев Мишу и Колю. В 2009-м году усыновили ещё одного мальчика — 11-месячного Руслана и взяли в семью его восьмилетнего брата Ильгиза.

Рассказывая историю своей жизни, Ирина обо всех детях говорит с любовью, перечисляет их хорошие качества. Даже если они что-то делали не так, то она вспоминает об этом по-доброму. Например, Коля — подросток с задержкой развития — спалил их сарай, еле-еле смогли отстоять дом. После этого сотрудники органов опеки настойчиво предлагали ей вернуть его в интернат.

— Я им сказала: «Вы что? А если бы я его родила? Неужели мне бы тоже предлагали избавиться от ребёнка?» — говорит Ирина.

А семья всё пополнялась — пришли 11-летняя Вика и её шестилетний брат Витя, уже взрослые выпускники детдома 16-летний Данил и круглый сирота 20-летний Анатолий.

Ребята получали образование и жилплощадь, начинали самостоятельный трудовой путь, но всё равно с удовольствием приходили в большой тёплый дом Вервельских — Валиевых. Этот дом стал родным ещё для Карины, Артёма, Вики, Полины, Элеоноры, ещё одной, маленькой Вики.

Дети росли, и Вервельские — Валиевы сыграли уже 11 свадеб. Молодожёны строятся рядом, вырос уже целый квартал.