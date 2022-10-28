В Башкирии кузнец в четвертом поколении помогает родному селу

Наш очередной герой, потомственный кузнец из деревни Барахаевка Аскинского района Эдуард Тимергалин, о себе говорит так: дело служит мастеру, а мастер должен служить людям.

Люди же в свою очередь благодарны Эдуарду Тимергалину за поддержку родного села, которое в последние годы преображается на глазах. Своими силами и при помощи единомышленников он благоустроил территорию мечети в селе Аскино, закупил и установил прожекторы и светильники по ее периметру, заменил ограждение, сделал и продолжает делать еще много полезного.

При этом Эдуард Тимергалин, как человек верующий, не особо любит рассказывать о себе. Но все меняется, когда речь заходит о «железе», - так он с любовью называет занятие кузнечным делом. Глаза Эдуарда начинают гореть, и он может долго и с упоением говорить о внутреннем состоянии металла, интересных случаях, задумках и планах.

О том, что он кузнец уже не в первом поколении, Эдуард узнал случайно, после того, как в 2013 году впервые попал на кузницу и влюбился в раскаленный металл, меха, наковальню и процесс рождения новых форм и идей из обычных заготовок. Отец рассказал, что и дед, и прадед, и прапрадед были искусными кузнецами. А прадед построил в деревне Ваштязы медресе и мечеть. Кстати, папа Эдуарда тоже из тех, про кого говорят «рукастый» – собирал технику, работал с деревом и всему этому учил сына. Тот, в свою очередь, мальчишкой гордился, что он, к примеру, уже умеет то-то и то-то, а его одноклассники – нет.

- Мой учитель, дед Тихыныч, с которым мы работали на заводе в Свердловске, сказал мне однажды: «Работать нужно так: посмотрел один раз на чертеж и должен точно такой же потом в другом месте начертить». Попробовал - стало получаться. Когда я варил свой первый мангал и коптильницу, уже четко представлял, что я хочу получить в итоге. Сегодня, работая в кузнице, знаю точно, как будет выглядеть результат. Обычно на железо все смотрят снаружи, мне же нравится его изучать, познавать изнутри его характер, - признается Эдуард.

Так к любому делу и подходит наш герой – с душой, со смыслом. Воспитывает своих троих детей – прислушиваясь к ним, разглядывая и пестуя в каждом задатки и таланты, мягко, но уверенно направляя. Заботится о родном селе так, чтобы радовались и сердце, и глаза – чего стоит только арт-объект «Я люблю Барахеевку», который установлен на деревенской площади.