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Ярҙам - время добрых дел
28 Октября , 09:45

В Башкирии кузнец в четвертом поколении помогает родному селу

Мы продолжаем рассказывать о героях республики в рамках проекта «Ярзам – время добрых дел».

Наш очередной герой, потомственный кузнец из деревни Барахаевка Аскинского района Эдуард Тимергалин, о себе говорит так: дело служит мастеру, а мастер должен служить людям.

Люди же в свою очередь благодарны Эдуарду Тимергалину за поддержку родного села, которое в последние годы преображается на глазах. Своими силами и при помощи единомышленников он благоустроил территорию мечети в селе Аскино, закупил и установил прожекторы и светильники по ее периметру, заменил ограждение, сделал и продолжает делать еще много полезного.

При этом Эдуард Тимергалин, как человек верующий, не особо любит рассказывать о себе. Но все меняется, когда речь заходит о «железе», - так он с любовью называет занятие кузнечным делом. Глаза Эдуарда начинают гореть, и он может долго и с упоением говорить о внутреннем состоянии металла, интересных случаях, задумках и планах.

О том, что он кузнец уже не в первом поколении, Эдуард узнал случайно, после того, как в 2013 году впервые попал на кузницу и влюбился в раскаленный металл, меха, наковальню и процесс рождения новых форм и идей из обычных заготовок. Отец рассказал, что и дед, и прадед, и прапрадед были искусными кузнецами. А прадед построил в деревне Ваштязы медресе и мечеть. Кстати, папа Эдуарда тоже из тех, про кого говорят «рукастый» – собирал технику, работал с деревом и всему этому учил сына. Тот, в свою очередь, мальчишкой гордился, что он, к примеру, уже умеет то-то и то-то, а его одноклассники – нет.

- Мой учитель, дед Тихыныч, с которым мы работали на заводе в Свердловске, сказал мне однажды: «Работать нужно так: посмотрел один раз на чертеж и должен точно такой же потом в другом месте начертить». Попробовал - стало получаться. Когда я варил свой первый мангал и коптильницу, уже четко представлял, что я хочу получить в итоге. Сегодня, работая в кузнице, знаю точно, как будет выглядеть результат. Обычно на железо все смотрят снаружи, мне же нравится его изучать, познавать изнутри его характер, - признается Эдуард.

Так к любому делу и подходит наш герой – с душой, со смыслом. Воспитывает своих троих детей – прислушиваясь к ним, разглядывая и пестуя в каждом задатки и таланты, мягко, но уверенно направляя. Заботится о родном селе так, чтобы радовались и сердце, и глаза – чего стоит только арт-объект «Я люблю Барахеевку», который установлен на деревенской площади.

Так было не всегда. Несколько лет назад Эдуард попал в серьезную аварию. Сломанные ребра и тазобедренные кости, пережитые операции и грозящая стать пожизненной хромота помогли ему взглянуть на свою жизнь по-новому.

- Зачем мне все богатства мира? Когда у моей семьи есть все необходимое, да еще и излишки остаются – с радостью делюсь тем, чем могу, с людьми. Нажитое добро на тот свет не заберешь, куда важнее, что ты оставишь после себя: одному поможешь словом, другому - делом, третьему дашь совет, а то и пример покажешь.

Эдуард признается, что всегда работает в удовольствие, не ради прибыли. Погружается с головой в процесс, просто живет им, а деньги уже приходят на эту энергию сами, они не самоцель. В первое время были сомнения: а вдруг не будет покупателей? Но заказы пошли, сегодня за его столами, лавочками, заборами, беседками приезжают из разных концов Башкирии.

При поддержке единомышленников и сельской администрации Эдуард Тимергалин соорудил памятник «Они сражались за Родину». На мраморных плитах записаны имена земляков, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Сварил и установил у мечети светящийся мусульманский полумесяц, чуть позже – к Рождеству установил Поклонный крест с подсветкой на территории Свято-Никольского храма. Украсил центральную площадь райцентра новогодними светящимися арт-объектами, обновил сруб колодца и забор на пустыре. Всем детям в школе раздает кульки со сладостями к праздникам .

Эдуард - активный участник проекта «Атайсал – малая Родина», депутат Совета района.

- Иногда у меня спрашивают: наверное, ты устаешь? Отвечаю: нет. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Скучно не бывает, главное – все успеть. Особенно то, что обещал: например, приобрести детям в школу оборудование, светильники в мечети повесить, на кладбище домик поставить. Рад, что могу быть полезен людям и благодарен, что жизнь дала мне разглядеть свой талант, - говорит Эдуард Тимергалин.

* * *

Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется РОМО «Максат» РБ и информационным агентством «Башинформ» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

Автор: Алсу Гайфуллина.

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