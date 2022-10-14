Уфимка Наталья Белова: Живу по велению сердца

«Я просто живу по велению сердца», — говорит очередная героиня нашего проекта «Ярҙам — время добрых дел», жительница Уфы Наталья Белова, и это не пустые слова. Наталья Викторовна — человек небольшого достатка, но очень широкой души. Выйдя на заслуженный отдых, она в соцсети «ВКонтакте» создала сообщество «Добром на добро», которое объединило сотни неравнодушных жителей во взаимопомощи.
— Так сложились обстоятельства: во время первой волны COVID-19 в сообществе «Демчане» был пост о том, что человеку очень трудно. Сам человек написал о себе: «Живём втроём: я, жена и ребенок. На работу выходить нельзя, есть машина, но калымить не могу — денег на бензин нет. В доме четыре картошки и половинка курицы…». Я прокомментировала: давайте помогать друг другу. С тех пор началось: в личку мне писали и писали…
По словам Натальи Викторовны, с тех пор почти ежедневно ей приходит более ста сообщений в день. Просьбы самые разные — и большие, и маленькие, и легкорешаемые, и подчас совсем неразрешимые.
— Как-то был случай. Человек лежал с травмой позвоночника, ему нужно было вызвать на дом врача-невролога. Он не мог достучаться до поликлиники. Я написала в администрацию, вскоре к нему пришли и невролог, и хирург, потом его госпитализировали, — рассказывает Наталья Викторовна. — Бывают моменты, когда люди попали в тяжелую жизненную ситуацию, и у них не хватает денег даже на продукты. Вот недавно мы помогли женщине. Потеряв родителей, она впала в депрессию, сейчас оформляет инвалидность, работать не может.
В Сипайлово на съемной квартире жила семья, приехавшая из района, трое ребятишек. Узнала о них одна из наших «добрячек». Привезли им продукты, детям еду и 6 тысяч собранных денег. Хозяйка заплакала даже, спрашивает: «Как вы узнали? Мне за квартиру платить нечем было…» Еще случай. Женщина была без регистрации, переехала сюда, жила с дочкой на складе, ей было тяжело. Помогли, сейчас у нее есть гражданство.
Иногда обращаются с просьбой достать новогодние костюмы перед Новым годом, мы их даем. Хотя в основном, конечно, люди в тяжелых ситуациях обращаются. Очень многим помогли, даже не счесть. Раньше я учет вела в тетради, кому чем надо помочь. Сейчас мой сын учредил благотворительный фонд. Фонд еще молодой у нас, с мая работаем, но уже более 160 тысяч рублей мы отправили детям. У нас имеется матрас противопролежневый, 11 инвалидных кресел, 14 ходунков, два медицинских кресла, палки, ходунки. И у нас только два условия: вернуть в надлежащем состоянии и обязательно выздороветь!
Еще мы часто организуем поездки. На Айские притёсы ездили, Лимоновый гребень, Розовые скалы, Красный камень, монастырь «Святые кустики», Красноусольский. У нас очень бюджетные поездки. Сейчас к нам в Дему приезжает театр «Нур», я выкупила 100 билетов и нахожу людей, кто мог бы пойти с нами.
Кто они — «добряки»?
Группе «Добром на добро» 28 июня исполнилось 2 года. Помощь сообщества «Добром на добро» началась с одного района Уфы и с тех пор делает жизнь горожан лучше. Сегодня сообщество насчитывает более 8000 человек, проживающих не только в Уфе, но и за ее пределами. За два года существования более 7000 человек получили различную помощь и поддержку.
В сообществе «Добром на добро» можно найти профессиональных юристов, сотрудников социальных служб, квалифицированных психологов, работников сферы образования и здравоохранения, других специалистов, способных разрешить вопросы любого уровня сложности. По средам в группе юрист дает бесплатную консультацию. Есть психолог, который тоже трех человек в месяц берет на бесплатной основе. В конце недели происходит «Кулинарная пятница», где участники сообщества делятся друг с другом рецептами. У группы есть партнеры, которые помогают перечислениями, продуктами.
В активе сообщества «Добром на добро» работают примерно около 100 человек, к которым руководитель может обратиться в любой момент с любой просьбой. Члены сообщества называют друг друга «добряками».
— Это делаю не только я, это руки добряков, просто они объединились вокруг меня, как большой букет, который дарит радость людям. И они помогают. Я смогла их объединить — только в этом моя заслуга, а остальная заслуга принадлежит тем, кто постоянно меня поддерживает, — пояснила Наталья Викторовна. — Нашим добрякам примерно от 35 до 70 лет, у них разные профессии: есть предприниматели, бухгалтер, экономист, доктор, медсестра, заведующий библиотекой. Мы в тяжелый первый год ковида помогали людям, которые не могли выйти на работу из-за запретов. Многие на Севере работают. И они начали помогать в ответ, то есть добром откликнулись на добро. Людей-старожилов нашего сообщества мы называем «добряками».
По какому адресу живет «Добро»
По признанию Натальи Викторовны, в дело приходится вкладывать немало своих личных денег. Сейчас сообщество обрело свою «крышу» - начал работать благотворительный фонд. Пока фонд тяжело раскручивается, нет спонсоров.
Пока, к сожалению, у фонда нет своих помещений, сокрушается Наталья Белова. Она очень надеется, что кто-то из предпринимателей, руководителей предприятий откликнется и станет спонсором благого дела.
- Есть задача через фонд помогать детям в реабилитации, - продолжает Наталья Викторовна. - Девочке на дорогостоящий генетический анализ помогли собрать деньги. Двум двойняшкам помогли в сборе средств. В один из уфимских детских центров отвезли много юбочек, блузочек, школьных форм, обувь. Нам помогают предприниматели, за бензин деньги не берут. Вот в прошлом году предприниматели привезли 100 кг лука-севка, мы его нафасовали. Список составила, люди шли, шли. На Новый год объезжали лежачих больных. Кроме того, ежемесячно вся наша семья в фонд отправляет денег, сколько можем.
Обратная связь умопомрачительная, до ста переписок в день. Я запрещаю в группе употреблять слово нуждающиеся. Это группа взаимопомощи. Можешь – помоги, нужно – спроси, чем можем – поможем. Испытываю чувство удовлетворения.
На Новый год мы сделали девять утренников для детей с ограниченными возможностями. Восемь семей посетили на дому с Дедом Морозом, с подарками.
Проводили Ярмарки добра. На улице Ухтомского на территории училища № 44 расставляли столы. Люди несли вещи, причем не то, что «дай вам Боже, что нам негоже», а в хорошем состоянии, были отличные вещи, - рассказывает Наталья Викторовна. - Даже на ту ярмарку несли овощи, фрукты, а в этом году уже только вещи и обувь. Люди разбирали столько, я за голову схватилась, подумала, куда мы это всё денем, если не разберут. А осталось всего два небольших мешка, я их увезла. Хотя и стараюсь дома вещи не собирать.
Почему именно помощь людям?
Когда жизнь сложилась и дети выросли, казалось бы, можно просто жить для себя, занимаясь на досуге любимыми делами. Но вязание, готовка и прочие бытовые занятия – не для такого беспокойного человека, как Наталья Викторовна.
На вопрос «почему вы взялись именно за помощь людям» Наталья Викторовна объясняет: в свое время ей тоже очень помогли. Ей пришлось пережить немало испытаний в борьбе за свое здоровье и на пути всегда попадались хорошие люди.
- Онкология у меня случилась шесть лет назад, с тех пор очень много времени занимает лечение. У меня весь день расписан, по графику принимаю таблетки, есть пожизненные процедуры. Но нельзя терять надежды, победить можно. Божьими силами с участием добрых людей, медиков. Призыв такой: не вешайте нос, найдите себе занятие, которое по душе. Это поможет в процессе реабилитации, поможет продлить вашу жизнь. Радуйтесь жизни, и она вам подарит тепло! – говорит Наталья Викторовна.
Ее жизнь всегда была заполнена помощью людям, общением, творчеством. За плечами у Беловой – детская победа в конкурсе молодых талантов в Артеке, дошкольное педагогическое образование. Начинала она трудовую деятельность 18-летней девушкой в детском саду №229 (от НИИВС им. Мечникова) воспитателем. Затем выучилась на юрфаке Башгосуниверситета, 11 лет работала в Демском райкоме КПСС. А еще благодаря своим творческим способностям проводила корпоративные вечера. Сегодня Наталья Викторовна всецело занята общественной работой, в орбиту которой включена вся семья. В большой семье вместе живут три поколения: родители, сын, сноха и 10-летняя внучка.
- Это моя любимая семья, дети. Все мне помогают в работе сообщества «Добром на добро». Муж у меня работал мастером в локомотивном депо, сейчас мой помощник в любом деле. В этом году отметили 75-летие мужа, ему добряки такой подарок сделали – прислали аниматора-медведя, мы чуть в обморок не упали. После работы в райкоме партии у меня было много друзей. По всем вопросам, по которым я обращалась в администрацию Демского района, всегда оказывали помощь. Я звоню людям, с которыми постоянно на связи.
Обратная связь
Наталье Викторовне ежедневно поступают десятки сообщений. Однажды из-за многочисленных звонков у нее сломался телефон, и уфимцы сделали руководителю сообщества ответный подарок. Люди, которые получили помощь благодаря содействию «добряков», собрали деньги на новый телефон.
- Есть и злопыхатели, которые меня грязью пытались облить, - признается Наталья Викторовна. - Через сердце прошло, как стрела. Говорят: вот вы только просите денег, можете даже квартиры себе купить. Я всегда говорю: лично у вас для себя я никогда ничего не прошу. Я прошу у добрых людей конкретно для кого-то. И эта просьба пусть звучит как благо. Не хотите – пройдите мимо, а хотите и можете – помогите.
Сама Наталья Викторовна очень благодарный человек, никогда не забывает сделанное ей добро.
- Когда я болела ковидом, лечилась на дому. Я очень благодарна доктору, который курировал и звонил мне. Он не знал, что я веду сообщество, просто такой душевный попался. Сейчас пишу в минздрав благодарность. Мне очень помогли участковая медсестра поликлиники №47 Галимьянова Римма Зигануровна, участковый терапевт Ильтинбаев Рамиль Абдуллович, старшая медсестра терапевтического отделения №1 ГКБ Демского района Горбунова Наталья Александровна, офтальмолог поликлиники №47 Хисамитдинова Руфина Рауфовна. Поблагодарите их, пожалуйста, от моего имени!
Напоследок Наталья Викторовна пожелала участникам сообщества «Добром на добро»:
- В первую очередь пожелала бы всем здоровья, жизни без слез, горячего семейного очага. Чтобы проблемы, которые у них есть, были разрешимы, мирного неба в обязательном порядке и всех-всех благ!
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Мы продолжаем рассказывать о героях республики в рамках проекта информационного агентства «Башинформ» «Ярҙам - время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан, совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан. Следите за историями в нашей рубрике, делитесь своими, рассказывайте нам о людях, совершающих добрые поступки.