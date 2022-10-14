Уфимка Наталья Белова: Живу по велению сердца

«Я просто живу по велению сердца», — говорит очередная героиня нашего проекта «Ярҙам — время добрых дел», жительница Уфы Наталья Белова, и это не пустые слова. Наталья Викторовна — человек небольшого достатка, но очень широкой души. Выйдя на заслуженный отдых, она в соцсети «ВКонтакте» создала сообщество «Добром на добро», которое объединило сотни неравнодушных жителей во взаимопомощи.

— Так сложились обстоятельства: во время первой волны COVID-19 в сообществе «Демчане» был пост о том, что человеку очень трудно. Сам человек написал о себе: «Живём втроём: я, жена и ребенок. На работу выходить нельзя, есть машина, но калымить не могу — денег на бензин нет. В доме четыре картошки и половинка курицы…». Я прокомментировала: давайте помогать друг другу. С тех пор началось: в личку мне писали и писали…

По словам Натальи Викторовны, с тех пор почти ежедневно ей приходит более ста сообщений в день. Просьбы самые разные — и большие, и маленькие, и легкорешаемые, и подчас совсем неразрешимые.

— Как-то был случай. Человек лежал с травмой позвоночника, ему нужно было вызвать на дом врача-невролога. Он не мог достучаться до поликлиники. Я написала в администрацию, вскоре к нему пришли и невролог, и хирург, потом его госпитализировали, — рассказывает Наталья Викторовна. — Бывают моменты, когда люди попали в тяжелую жизненную ситуацию, и у них не хватает денег даже на продукты. Вот недавно мы помогли женщине. Потеряв родителей, она впала в депрессию, сейчас оформляет инвалидность, работать не может.

В Сипайлово на съемной квартире жила семья, приехавшая из района, трое ребятишек. Узнала о них одна из наших «добрячек». Привезли им продукты, детям еду и 6 тысяч собранных денег. Хозяйка заплакала даже, спрашивает: «Как вы узнали? Мне за квартиру платить нечем было…» Еще случай. Женщина была без регистрации, переехала сюда, жила с дочкой на складе, ей было тяжело. Помогли, сейчас у нее есть гражданство.

Иногда обращаются с просьбой достать новогодние костюмы перед Новым годом, мы их даем. Хотя в основном, конечно, люди в тяжелых ситуациях обращаются. Очень многим помогли, даже не счесть. Раньше я учет вела в тетради, кому чем надо помочь. Сейчас мой сын учредил благотворительный фонд. Фонд еще молодой у нас, с мая работаем, но уже более 160 тысяч рублей мы отправили детям. У нас имеется матрас противопролежневый, 11 инвалидных кресел, 14 ходунков, два медицинских кресла, палки, ходунки. И у нас только два условия: вернуть в надлежащем состоянии и обязательно выздороветь!

Еще мы часто организуем поездки. На Айские притёсы ездили, Лимоновый гребень, Розовые скалы, Красный камень, монастырь «Святые кустики», Красноусольский. У нас очень бюджетные поездки. Сейчас к нам в Дему приезжает театр «Нур», я выкупила 100 билетов и нахожу людей, кто мог бы пойти с нами.

Кто они — «добряки»?

Группе «Добром на добро» 28 июня исполнилось 2 года. Помощь сообщества «Добром на добро» началась с одного района Уфы и с тех пор делает жизнь горожан лучше. Сегодня сообщество насчитывает более 8000 человек, проживающих не только в Уфе, но и за ее пределами. За два года существования более 7000 человек получили различную помощь и поддержку.

В сообществе «Добром на добро» можно найти профессиональных юристов, сотрудников социальных служб, квалифицированных психологов, работников сферы образования и здравоохранения, других специалистов, способных разрешить вопросы любого уровня сложности. По средам в группе юрист дает бесплатную консультацию. Есть психолог, который тоже трех человек в месяц берет на бесплатной основе. В конце недели происходит «Кулинарная пятница», где участники сообщества делятся друг с другом рецептами. У группы есть партнеры, которые помогают перечислениями, продуктами.

В активе сообщества «Добром на добро» работают примерно около 100 человек, к которым руководитель может обратиться в любой момент с любой просьбой. Члены сообщества называют друг друга «добряками».

— Это делаю не только я, это руки добряков, просто они объединились вокруг меня, как большой букет, который дарит радость людям. И они помогают. Я смогла их объединить — только в этом моя заслуга, а остальная заслуга принадлежит тем, кто постоянно меня поддерживает, — пояснила Наталья Викторовна. — Нашим добрякам примерно от 35 до 70 лет, у них разные профессии: есть предприниматели, бухгалтер, экономист, доктор, медсестра, заведующий библиотекой. Мы в тяжелый первый год ковида помогали людям, которые не могли выйти на работу из-за запретов. Многие на Севере работают. И они начали помогать в ответ, то есть добром откликнулись на добро. Людей-старожилов нашего сообщества мы называем «добряками».