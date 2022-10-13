В Башкирии депутат горсовета помог издать книгу стихотворений поэта-песенника Рамзины Тимеровой

Стихотворения поэта-песенника из Агидели Рамзины Тимеровой обрели твердый переплет. В свет вышел сборник «Эх, минутлар! Мәңге түгелләр!» («Эх, минуты! Они не вечны!»). Большой финансовый вклад в поддержку товрчества землячки внес и депутат городского совета Руслан Халитов. Он не только проспонсировал издание сборника, но и организовал презентацию для горожан.

Рамзина Тимерова — известная поэтесса, на ее стихи написаны песни, которые вошли в репертуар многих звезд башкирской и татарской эстрады: Хании Фархи, Айдара Галимова, Салавата Фатхетдинова, Данира Сабирова, Ришата Тухватуллина, Гульсум Бикбулатовой и других. Всего ею написано более 400 произведений.

В начале 2008 года увидела свет ее первая книга «Пусть любовь моя расцветает» — «Мөхәббәтем чәчкә атсын» на татарском языке. Её стихи также вошли в сборник агидельских литераторов «Моя первая встреча с инопланетянами» (2013 г.) и «Пламя жизни» — «Гомерләр балкышы» (2015 г.).

Свежеизданную книгу поэтессе вручили в торжественной обстановке в День республики. Дочь Рамзины Тимеровой, Зульфия Уразаева рассказала агентству «Башинформ», что тираж издания небольшой — 100 экземпляров. Туда вошли произведения последних лет творчества и стихи, которые стали самыми известными песнями. Сейчас жительница Агидели отошла от творчества по состоянию здоровья. Поэтому для семьи было особенно ценно сохранить ее культурное наследие. Часть книг планируют передать в библиотеку города Агидели.

«Мы очень рады, что мечта мамы исполнилась. Она давно хотела выпустить книгу. Большое спасибо землякам, что откликнулись, поддержали. Желаю всем здоровья и счастья!» — говорит Зульфия Уразаева.

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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.