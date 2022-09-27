Формула счастья Ильнура Давлетова: в Башкирии почтальон помогает одиноким деревенским старикам

Мы продолжаем рассказывать о героях республики в рамках проекта Башкирского молодежного движения «Максат» РБ и информационного агентства «Башинформ» «Ярҙам — время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан.
Герой сегодняшнего выпуска Ильнур Давлетов из деревни Михайловка Альшеевского района не ищет общественного признания и не стремится заработать миллионы.
Много лет назад он посвятил себя служению людям и не собирается с этого пути сворачивать. У каждого пожилого жителя Михайловки и соседней Уваровки есть его номер телефона — и он один из самых часто набираемых.
Вернулся из столицы в глубинку
Много лет Ильнур работает почтальоном и председателем участковой избирательной комиссии. Содержит пасеку, ухаживает за пожилой матерью и каждый день помогает местным старикам. Жители маленькой деревни без магазина, аптеки, школы и клуба, практически отрезанной от цивилизации зимой и в межсезонье бездорожьем, привыкли жить своим хозяйством, автономно. Но основное население деревни давно состарилось, силы у них уже не те, вот и стал Ильнур помогать местным бабушкам и дедушкам.
Вернулся из Уфы, где три года проработал в «Башавтотрансе», в деревню. В 2008 году его пригласили работать почтальоном. Тогда же социальный работник, которая обслуживала Михайловку, переехала в райцентр. Ильнур около полугода совмещал работу на почте с должностью соцработника. Он привозил пенсионерам продукты, помогал с домашней работой и не заметил, как втянулся в процесс. В какой-то момент понял, что это переросло в потребность помогать старикам, которые полюбили открытого, простого парня, готового не просто выполнять свои профессиональные обязанности, но умеющего выслушать и прийти на помощь в любое время. Да и видели старики, что любое дело, за которое берется Ильнур, выполняет на совесть. Даже полы моет так, что ни одна щель в половице не остается пыльной.
«Бабульки и дедульки ждут меня со списком»
В деревне становилось все меньше жителей, и должность социального работника сократили, тогда Ильнур стал помогать старикам просто по велению сердца.
- Приношу квитанции, а мои бабульки и дедульки уже ждут меня со списком: нужно помочь заплатить за кабельное телевидение, свет, газ, привезти хлеб, другие продукты или лекарства. Нередко бывают какие-то работы по дому. Или нужно найти покупателей домашней «молочки», или сено заказать, отвезти на машине в райцентр, - с блеском в глазах рассказывает Ильнур. – Деревня у нас маленькая, считанные люди остались, зимой можно и не проехать сюда. Летом дети и внуки приезжают к нашим старикам довольно часто, а в другое время года – не очень. Большинству из наших пенсионеров уже за восемьдесят, как их оставить одних?
Приходит Ильнур к ним с газетами, они просят пройти в дом, посидеть, поговорить по душам. Кто-то делится своей болью, что совсем одна она осталась на белом свете, кто-то спешит рассказать, что в городе у них родился внук, а дети получили повышение по службе. А если речь зайдет о молодости, то разговор может затянуться на полдня. Всех старается выслушать наш герой, хотя бы пять-десять минут, но уделить каждому.
«Дарю им время, помогаю, как могу»
Много историй рассказали ему местные старики, немало случаев произошло на его глазах. Нередко приходилось оказывать первую помощь. По основному своему образованию Ильнур ветврач, а потому рука у него легкая. Он быстро связывался с фельдшером, ставил нужный укол – от давления или обезболивающий. Как-то у одной бабушки вечером заболел желудок, она позвонила Ильнуру. Он приехал, оказалось, бабушка запамятовала и съела сваренное вкрутую яйцо, а это ей противопоказано. Фельдшер по телефону сказала, какой укол нужно сделать. Потом он долго сидел у ее постели, разговаривал с ней. Только когда ближе к полуночи спазм прошел, и старушка смогла уснуть, Ильнур поехал к себе.
- Не могу отказать им, стараюсь обязательно помочь. Если даже устал, плохо себя чувствую, были другие планы, в первую очередь иду помогать. Я ведь на их глазах вырос, помню, как они работали от зари до зари, не считаясь со временем, поднимали колхоз, деревню, свои семьи. Теперь я дарю им время, помогаю, как могу, - говорит Ильнур Давлетов.
Старость — не радость, рано или поздно, она забирает людей с собой. Вот и Ильнур проходит мимо некоторых домов, и вспоминает, что эта бабулечка ласково называла его «улым» (с тат. – «сынок») и заваривала самый вкусный чай с травами. Или как дедушка из этого покосившегося домика делился с ним хитростями пчеловода.
Мама Ильнура, Насима Сарваровна, с нежностью говорит о сыне:
- Он мой самый младший, пятый ребенок. Слава Богу, все дети у меня хорошие, но Ильнур ближе всех получился. Всем помогает, все его любят. На нем ведь Михайловка и держится, спросите у любого.
Наш герой признается, что в свое время были у него мысли уехать отсюда насовсем - туда, где перспектив побольше. Но душой прикипел он к этому месту и к этим людям. Здесь на душе его благодать.
- Недавно я купил дом в Раевке, но Михайловку бросить не смогу. Здесь тишина, добрые, дружелюбные люди. Не могу я сидеть в четырех стенах, да и нужен я здесь. Веду в соцсетях группу, где выкладываю фотографии о жизни Михайловки. Иногда работаю волонтером в Раевке, - говорит Ильнур Давлетов.
Так и живут: Ильнур на три деревни и его два десятка стариков – не родные по крови, но нужные друг другу люди. Похоже, наш герой нашел формулу простого человеческого счастья: чтобы быть счастливым, нужно уметь отдавать.
Автор: Алсу Гайфуллина.