Формула счастья Ильнура Давлетова: в Башкирии почтальон помогает одиноким деревенским старикам

«Дарю им время, помогаю, как могу»

Много историй рассказали ему местные старики, немало случаев произошло на его глазах. Нередко приходилось оказывать первую помощь. По основному своему образованию Ильнур ветврач, а потому рука у него легкая. Он быстро связывался с фельдшером, ставил нужный укол – от давления или обезболивающий. Как-то у одной бабушки вечером заболел желудок, она позвонила Ильнуру. Он приехал, оказалось, бабушка запамятовала и съела сваренное вкрутую яйцо, а это ей противопоказано. Фельдшер по телефону сказала, какой укол нужно сделать. Потом он долго сидел у ее постели, разговаривал с ней. Только когда ближе к полуночи спазм прошел, и старушка смогла уснуть, Ильнур поехал к себе.

- Не могу отказать им, стараюсь обязательно помочь. Если даже устал, плохо себя чувствую, были другие планы, в первую очередь иду помогать. Я ведь на их глазах вырос, помню, как они работали от зари до зари, не считаясь со временем, поднимали колхоз, деревню, свои семьи. Теперь я дарю им время, помогаю, как могу, - говорит Ильнур Давлетов.

Старость — не радость, рано или поздно, она забирает людей с собой. Вот и Ильнур проходит мимо некоторых домов, и вспоминает, что эта бабулечка ласково называла его «улым» (с тат. – «сынок») и заваривала самый вкусный чай с травами. Или как дедушка из этого покосившегося домика делился с ним хитростями пчеловода.

Мама Ильнура, Насима Сарваровна, с нежностью говорит о сыне:

- Он мой самый младший, пятый ребенок. Слава Богу, все дети у меня хорошие, но Ильнур ближе всех получился. Всем помогает, все его любят. На нем ведь Михайловка и держится, спросите у любого.

Наш герой признается, что в свое время были у него мысли уехать отсюда насовсем - туда, где перспектив побольше. Но душой прикипел он к этому месту и к этим людям. Здесь на душе его благодать.

- Недавно я купил дом в Раевке, но Михайловку бросить не смогу. Здесь тишина, добрые, дружелюбные люди. Не могу я сидеть в четырех стенах, да и нужен я здесь. Веду в соцсетях группу, где выкладываю фотографии о жизни Михайловки. Иногда работаю волонтером в Раевке, - говорит Ильнур Давлетов.

Так и живут: Ильнур на три деревни и его два десятка стариков – не родные по крови, но нужные друг другу люди. Похоже, наш герой нашел формулу простого человеческого счастья: чтобы быть счастливым, нужно уметь отдавать.