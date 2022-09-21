Принцип жизни Шаргии Габдрафиковой из башкирского Урманаево: «Ненужных людей не бывает»

…Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его –
Твори добро.
Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его –
Твори добро.
Независимо от того, принимают твое добро или отбрасывают его –
Твори добро.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом –
Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим добром...
Ш. А. Амонашвили.
Предлагаем вниманию читателей очередную добрую историю проекта ИА «Башинформ» и Башкирского молодежного движения «Максат» под названием «Ярҙам — время добрых дел».
История семьи Габдрафиковых
Тот день Шаргия Зулкарнаевна помнит до мелочей, они ехали с мужем в Туймазы. За окном автомобиля скользил знакомый до мелочей пейзаж. Невеселые думы одолевали ее. Год был тяжелый, только похоронила своего отца. После смерти матери она забрала Зулкарная бабая к себе. Не оставлять же одинокого старика одного в опустевшем доме. Сердце болело за отца, после смерти супруги он как-то быстро сдал. Муж был «за» обеими руками. Айрат Хабирович знал отзывчивое сердце своей жены. Много лет она терпеливо и бережно ухаживала и за его мамой. На закате жизни свекровь поразил инсульт, и Шаргия Зулкарнаевна заботливо и преданно смотрела за больной. Трудно было последние два года, когда мать мужа уже не вставала с постели. В 92 года ее не стало. Теперь вот и ее отец ушел. Инсульт, ишемическая болезнь сердца, та же история. Почти шесть лет прошло в заботах о папе - вовремя дать лекарство, приготовить еду, накормить, прибрать, помыть, приходилось крутиться как белке в колесе. Всем известно, как чувствуют себя члены семьи, когда в доме тяжелобольной. А если это длится годами? Да и работу никто не отменял. Ведь после выхода на пенсию из общественного хозяйства, где трудилась сначала кассиром, потом в отделе кадров, бухгалтером после окончания курсов, она продолжает работать начальником почтового отделения. Справедливо полагая, что среди людей все невзгоды легче преодолеваются.
Встреча – подарок судьбы
На дороге показалась одинокая фигура. Кто так поздно?
- Да это же Виктор, - ахнул супруг.
Его знало все село. Ранней весной они пришли с напарником из соседней деревни Старое Азмеево наниматься в пастухи. У Габдрафиковых всегда было личное подсобное хозяйство - коровы, овцы, гуси, куры, большой, соток на сорок, огород. В деревне без этого никак. Так что пастуха все знали и видели, как трудно ему приходилось. В наше время порой бывает непросто даже здоровым людям. А уж людям с особенностями здоровья - тем более. Сельчане относились к нему сначала настороженно. Побаивались, так как поведение было непредсказуемым. Но потом попривыкли, нормально общались, в меру сил и возможностей помогали.
Айрат Хабирович тогда работал завгаром в колхозе, чувство справедливости у него было в крови. Виктора было жалко, он был плохо одет, иногда на лице появлялись синяки и ссадины, он рассказывал, что у него отнимали все заработанные деньги. Жили пастухи в доме одного из сельчан. Это обсуждалось на семейных советах. И тогда они решили, что мужчину нужно взять под свое крыло. Айрат Хабирович устроил его к себе в гараж, подать-принести, подмести. Его подкормили, одели, выделили временно закуток на базе. А потом он пропал, говорили, будто доверчивого Виктора уговорили поехать на работу вахтой в теплицы.
«Эх!» - только и подосадовали Габдрафиковы. А теперь вот он, идет по дороге, одинокий и потерянный. Мужчина попросил только: «Пустите жить, помогать буду».
История Виктора
Все мы сталкиваемся в своей жизни с трудностями, которые кажутся непреодолимыми. Порой мы не знаем, что делать и как найти в себе силы двигаться дальше. И тогда в дело вмешивается случай, провидение, высшие силы, творец? Именно это произошло с Виктором Макаровым, когда он брел по дороге в сторону знакомого села. Позади было безрадостное сиротское детство, матери не стало, когда он еще учился в 7 классе, отца не было. Мальчик жил в родном доме, перебивался случайными заработками. Сколько он себя помнил, над ним всегда подсмеивались, отбирали заработанные деньги, иногда и били. Вот и в этот раз уговорили поработать сезон в теплицах. Огромные теплицы, тонны огурцов, перцев, томатов. Работа была тяжелая и изнурительная, влажность, жара, пот тек ручьем. Деньги только обещали. Кормили - и на том спасибо. Снова его обзывали, обижали, называли малахольным… Не выдержал Виктор, сбежал. К горлу подступили удушливые слезы. И вот он направляется в село, где ему давали работу и кров. В деревне остались знакомые, может, пустят снова. Дом, в котором он вырос, был уже не пригоден для жилья. Пока он пас коров, какие-то хулиганы обосновались в нем, выбили все окна и двери, все раскурочили. Нет у него теперь своего дома...
В теплом автомобиле тревога, сжимавшая сердце, отпустила: Виктор Макаров знал этих людей. Это они устроили его на работу. Дали защиту и кров. Они никогда не смеялись над ним, утешали, кормили, дружелюбно разговаривали, интересовались его самочувствием, настроением, здоровьем. Его испытания кончились, почувствовал он, о нем позаботятся, его не выгонят и не обманут. Он будет жить как обычный человек, у него теперь появилась семья.
Доброта спасет мир
Мы то, что мы постоянно делаем, сказал некто и был абсолютно прав. Знала ли 18-летняя Шаргия, как сложится ее судьба, когда она шла под венец с любимым и веселым Айратом? Кажется, только вчера она приехала в родную деревню Мирзаитово Бакалинского района после окончания училища, обувщица стала работать весовщиком. Попросил бригадир, а она и согласилась. Там и познакомилась со своей судьбой. Айрат тогда работал водителем. Переехала молодая к мужу и свекрови в крохотный домик в селе Урманаево, где в одной комнате и кухня, и зал, и спальня… Прошли годы, молодые отстроили большой дом, баню, хозяйственные помещения. Помогали все родственники, как принято в деревне. Детей Бог не дал. Зато заботиться всегда было о ком. Свекровь, отец. Теперь вот Виктор Евгеньевич Макаров. Ментальная инвалидность. Человек с непростой судьбой и характером. Ему надо говорить, что делать и как, куда идти и зачем. Терпеливо, без раздражения объяснять порой элементарные вещи. По подсказке все сделает, но надо направлять, присматривать. Как и все мы, он иногда бывает не в настроении, и в гневе, плохо видит, болеет. Но Шаргия Зулкарнаевна привыкла быть терпеливой и настойчивой, внимательной и сильной. Это - качества ее характера. Это - ее доброта, которая согревает окружающих людей и помогает им в трудную минуту.
Доброта сегодня не очень ценится. Все чаще мы в быту и через СМИ видим проявления равнодушия, нетерпимости, агрессивности. К счастью, есть в этом мире и «добрые сердца», которые чувствуют чужую боль, которые, видя зло или равнодушие, смело вступают в борьбу. Не просчитывая наперед, чем все это может закончиться. Вот и родители Шаргии воспитывали в дочери доброту и справедливость, милосердие и честность, отзывчивость и уважение к людям. Все то, что она сейчас со всей щедростью своего сердца отдает миру.
Лишних, ненужных людей не бывает
Габдрафиковым подсказали, что государство должно помогать таким людям. И Айрат Хабирович пошел по инстанциям, отлежал Виктор Евгеньевич в специальном заведении, несколько месяцев проходили комиссии, доктора оформили ему документы, получена третья группа инвалидности. Энергия и настойчивость побеждают всё. Правда, поздновато. 11 лет уже живет с ними Виктор Евгеньевич, практически родной человек. И только два года он получает пенсию по инвалидности. Которую к тому же надо каждый год подтверждать. Часто ли мы задумываемся, как живется среди нас людям с какими-либо отклонениями, что мешает им наслаждаться жизнью, чего не хватает, с какими сложностями и проблемами они сталкиваются? Каково это, хотеть жить обычной жизнью, исполнять свои мечты, реализовывать планы и стремления? А ведь эти люди ежедневно сталкиваются с десятком проблем, социальных, физических, психических, заканчивая невежеством, предрассудками, равнодушием и даже злобой окружающих людей. Если только на их счастье не встретятся такие люди, как Габдрафиковы. Принцип жизни Шаргии Зулкарнаевны — лишних людей, ненужных, потерянных, не бывает, и она каждый день доказывает это. Без громких слов, молча. Это ли не тихий подвиг.
Айрат Хабирович четырежды перенес инсульт, болел сахарным диабетом, коронавирусной инфекцией. Минул год, как он покинул этот мир. Нужно ценить каждое мгновение жизни, считает Шаргия Зулкарнаевна и продолжает общее с мужем дело. Инвалид по-прежнему живет в этом доме. Как бросить человека на произвол судьбы? Это теперь ее ноша, ее ответственность.
У Виктора Евгеньевича теперь своя комната, уютная и светлая, с теплыми полами, которые заботливо сделал хозяин дома. Его здесь любят и уважают, ему помогают, его поздравляют с днем рождения, устраивают праздники за уставленным яствами столом. А он с радостью помогает по хозяйству. Разве же ему это в тягость – присмотреть за скотинкой, за птичьей стаей.
Уважения достоин тот, кто сам, находясь в трудном положении, протягивает руку помощи тому, кто в более худшей ситуации. Это по-людски, по-человечески – заботиться друг о друге. Поддерживать друг друга, заступаться за тех, кому плохо. Найти в себе мужество не участвовать в бесчестных делах. Большое сердце одного человека может изменить мир. Если это сердце, как у Шаргии Габдрафиковой.
* * *
Мы продолжим рассказывать в новом проекте о людях, живущих на просторах нашей республики и бескорыстно творящих добрые дела. Следите за историями в нашей рубрике «Ярҙам - время добрых дел». Проект реализуется на грант Главы Республики Башкортостан совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан.
Автор: Альвира Даминева.