Принцип жизни Шаргии Габдрафиковой из башкирского Урманаево: «Ненужных людей не бывает»

Предлагаем вниманию читателей очередную добрую историю проекта ИА «Башинформ» и Башкирского молодежного движения «Максат» под названием «Ярҙам — время добрых дел».

История семьи Габдрафиковых



Тот день Шаргия Зулкарнаевна помнит до мелочей, они ехали с мужем в Туймазы. За окном автомобиля скользил знакомый до мелочей пейзаж. Невеселые думы одолевали ее. Год был тяжелый, только похоронила своего отца. После смерти матери она забрала Зулкарная бабая к себе. Не оставлять же одинокого старика одного в опустевшем доме. Сердце болело за отца, после смерти супруги он как-то быстро сдал. Муж был «за» обеими руками. Айрат Хабирович знал отзывчивое сердце своей жены. Много лет она терпеливо и бережно ухаживала и за его мамой. На закате жизни свекровь поразил инсульт, и Шаргия Зулкарнаевна заботливо и преданно смотрела за больной. Трудно было последние два года, когда мать мужа уже не вставала с постели. В 92 года ее не стало. Теперь вот и ее отец ушел. Инсульт, ишемическая болезнь сердца, та же история. Почти шесть лет прошло в заботах о папе - вовремя дать лекарство, приготовить еду, накормить, прибрать, помыть, приходилось крутиться как белке в колесе. Всем известно, как чувствуют себя члены семьи, когда в доме тяжелобольной. А если это длится годами? Да и работу никто не отменял. Ведь после выхода на пенсию из общественного хозяйства, где трудилась сначала кассиром, потом в отделе кадров, бухгалтером после окончания курсов, она продолжает работать начальником почтового отделения. Справедливо полагая, что среди людей все невзгоды легче преодолеваются.



Встреча – подарок судьбы



На дороге показалась одинокая фигура. Кто так поздно?

- Да это же Виктор, - ахнул супруг.



Его знало все село. Ранней весной они пришли с напарником из соседней деревни Старое Азмеево наниматься в пастухи. У Габдрафиковых всегда было личное подсобное хозяйство - коровы, овцы, гуси, куры, большой, соток на сорок, огород. В деревне без этого никак. Так что пастуха все знали и видели, как трудно ему приходилось. В наше время порой бывает непросто даже здоровым людям. А уж людям с особенностями здоровья - тем более. Сельчане относились к нему сначала настороженно. Побаивались, так как поведение было непредсказуемым. Но потом попривыкли, нормально общались, в меру сил и возможностей помогали.



Айрат Хабирович тогда работал завгаром в колхозе, чувство справедливости у него было в крови. Виктора было жалко, он был плохо одет, иногда на лице появлялись синяки и ссадины, он рассказывал, что у него отнимали все заработанные деньги. Жили пастухи в доме одного из сельчан. Это обсуждалось на семейных советах. И тогда они решили, что мужчину нужно взять под свое крыло. Айрат Хабирович устроил его к себе в гараж, подать-принести, подмести. Его подкормили, одели, выделили временно закуток на базе. А потом он пропал, говорили, будто доверчивого Виктора уговорили поехать на работу вахтой в теплицы.



«Эх!» - только и подосадовали Габдрафиковы. А теперь вот он, идет по дороге, одинокий и потерянный. Мужчина попросил только: «Пустите жить, помогать буду».