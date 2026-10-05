Я вырос в семье сельских учителей. В моей родной деревне Кужанак Зианчуринского района отец преподавал историю, а мама была учительницей начальных классов. С детства я знал, что такое труд учителя, видел, как родители до поздней ночи готовились, проверяли тетради, составляли планы уроков. Да и сам после окончания средней школы, до поступления на филологический факультет Башкирского государственного университета, успел поработать один год учителем русского языка и литературы. Тот год работы в школе, хотя и прошло с тех пор более полувека, остался в моей памяти на всю жизнь, оставил в ней свой неизгладимый след и в какой-то степени повлиял на многие вещи. Когда соприкасаешься с детьми, видишь каждый день их готовые впитывать все новое, неизведанное глаза, все время чувствуешь ответственность перед ними и их родителями, то сразу становишься взрослее. А ведь мне тогда было всего лишь 17 лет! У меня был 5-й класс, и я должен был научить этих пятиклашек основам грамматики русского языка, правописания, привить им любовь к русской литературе, к чтению книг, научить их думать, размышлять, формировать свое мнение, отстаивать его при необходимости. Это очень важная миссия и очень большая ответственность. Именно от учителя во многом зависит то, как ребенок будет воспринимать окружающий мир, как он будет выстраивать свои взаимоотношения со своими сверстниками, со взрослыми, чему, в конце концов, научит его учитель.

У нас в школе висел стенд с портретами учителей, над которыми была помещена строчка из стихотворения Н. А. Некрасова: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Эту строчку я запомнил на всю жизнь, может быть, поэтому и решил поступать на филфак БашГУ. В течение пяти лет нас готовили в преподаватели, мы проходили школьную практику, были вожатыми в пионерских лагерях, изучали предмет педагогики, труды великих педагогов — Василия Сухомлинского, Януша Корчака, принявшего смерть в фашистском лагере «Треблинка» вместе со своими 192 воспитанниками из Дома сирот. В моем дипломе так и записано: «Преподаватель русского языка и литературы». И хотя судьба сложилась так, что мне суждено было пойти в журналистику, профессия учителя для меня всегда была и остается самой уважаемой, самой необходимой, самой востребованной обществом. И сегодня я «смиренно преклоняю колени» и перед своими покойными родителями-педагогами, и перед всеми учителями!

Вспоминаются эпизоды из той университетской педагогической практики и занятий по педагогике. Нас, студентов, водили в Кинотеатр повторного фильма, расположенного в Уфе по улице Карла Маркса, на просмотры детских фильмов — бесплатно! До сих пор помню увиденные там фильмы «Звонят, откройте дверь», «Приключения Буратино», «Про Красную шапочку», и особенно детские фильмы Ролана Быкова — «Внимание, черепаха», «Телеграмма», «Пропало лето». Самым запоминающимся был его фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» — музыкальная и фантазийная история о первой детской любви и мечтах. Там была замечательная концовка. Маленький мальчик Кузя чувствует себя одиноким в семье, где взрослые и старшие сестры заняты своими делами. Единственным настоящим другом Кузи был пес по кличке Клякса. В какой-то момент собака убегает, и ее поиски превращаются в настоящее приключение для всех героев. Когда Кузя нашёл Кляксу, он обнял собаку и произнёс: «И полетим мы с тобой, Клякса, в жаркие страны, а люди посмотрят на небо и скажут: собаки летают. Вот и осень».

На первом снимке 1968 года — наш 9-й «Б» класс, после 8-го класса почти половина не стали учиться дальше, осталось всего 8 человек, автор текста — крайний справа; на последующих фото – в годы учёбы на филфаке БашГУ.