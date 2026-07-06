В оборонном ведомстве отметили, что массированный ответный удар армией России наносился исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

«В ночь на текущие сутки ВС РФ нанесли один из наиболее масштабных за последнее время групповых ударов по объектам на территории Украины. Удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, а также по логистическому центру в Николаевской области, который, как утверждается, использовался для хранения и доставки беспилотников в интересах ВСУ», — говорилось в сообщении минобороны 2 июля.

В ходе операции применялись беспилотники «Герань-3», гиперзвуковые ракеты «Циркон», оперативно-тактические ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты Х-101. На территории противника поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и другие объекты.

Целями стали сборочные и научно-производственные предприятия, задействованные в разработке и выпуске систем управления для ракет большой дальности, ударных и разведывательных БПЛА, прицельных комплексов для бронетехники и оптических приборов наведения, аппаратуры для систем РЭБ.

Кроме того, удар был нанесён по транспортно-логистическому центру, используемому для хранения беспилотников и западных комплектующих, а также по объектам ТЭК.

Когда об этом сообщили, мне почему-то вспомнились слова бравого офицера Титаренко «Развалинами рейхстага удовлетворён!». Нет, я не злорадный и не буду смеяться над тем, что сейчас переживают киевляне и другие жители многострадальной Украины. Как сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, мы не воюем с украинским народом, нам они не враги.

«Наш враг — возрождённый, оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками. Он превратил близкую нам страну в таран, направленный против нас. А украинский народ — в заложниках жестоких нацистских отморозков и русофобов», — отметил Радий Хабиров.

И тем не менее «развалинами рейхстага удовлетворён». Россия неоднократно, настойчиво, терпеливо предупреждала ТУ сторону, что атаки по её промышленной инфраструктуре не останутся без ответа. Данный удар стал отточенным и выверенным шагом, направленным не только на ослабление воинствующей в бессильном исступлении Украины, но и прекращение с её территории террористических атак против мирного населения России.

При этом, как и прежде, российские войска действуют избирательно, поражая исключительно военные и промышленные объекты, и не наносят ударов по жилым кварталам и социальной инфраструктуре. Не по больницам, не по школам, не по ОБЩЕЖИТИЯМ, не по жилым кварталам. Россия продолжает методично добиваться поставленных целей СВО, лишая противника возможности производить и получать вооружение для ведения боевых действий.

Командование ВСУ Украины (или кто там у них принимает решение? Зеленский?) действует исподтишка. Оно не выбирает битву в открытую, поскольку понимает, что чёткий хук солдата России вэсэушник не выдержит. Поэтому страна выбрала метод террора. Украинские беспилотники систематически атакуют мирные объекты России дронами, «крыльями», нанятыми диверсантами, обстрелами мирных городов. Это тактика слабого, который понимает, что в открытой схватке проиграет. Противник бьёт по жилым кварталам, нефтебазам, энергетической инфраструктуре. Словом, по всему, что может создать хаос и посеять страх среди гражданского населения.

Да, к сожалению, их «занозы» ранят россиян и даже убивают. Но наши люди не боятся. Более того, в комментариях под статьями и постами российских экспертов и аналитиков, а также заявлений политиков звучат слова: «Доколе! Ответьте им! Хватит терпеть их издевательства над нами». Однако, как и 81 год назад советские солдаты в Германии не вымещали перенесённые тяготы и лишения на немцах, так и сейчас их внуки и правнуки знают, с кем и как надо сражаться.

Чем дольше киевский режим полагается на террор и удары из-за угла, тем яростнее будет ответ. Россия не оставит безнаказанными ни один прилёт, ни одну смерть мирного жителя. Каждый новый удар по нашей территории будет получать симметричный ответ. И если ВСУ не хотят воевать по-настоящему, Россия будет бить так, как нужно. Цели СВО будут достигнуты. Вопрос только во времени и цене, которую заплатит противник за своё упрямство. Россия всегда воевала с нацизмом. И побеждала его. И капитан Титаренко (а в его лице и легендарный Леонид Быков, как режиссёр и главный актёр картины) воевали за родную Украину именно с фашизмом. Жаль, что потомки, которые взрастили нацизм на Украине, забыли об этом самом важном и горьком уроке мировой истории.

Поэтому, если вернуться к теме ударов по Киеву, хочу сказать: это ответы на подлость, которая не останется без последствий. И пока ВСУ прячутся за спинами мирных жителей, бьют исподтишка, Россия планомерно делает своё дело. Без паники, без истерики, без милитаризации обычной жизни. Спокойно, уверенно, методично приближая момент, когда цели СВО будут достигнуты.