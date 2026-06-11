От диких самокатчиков Уфу спасут только конские штрафы

У каждого настоящего уфимца в арсенале есть грустная история, как его чуть не сбили малоадекватные чудаки на самокатах. Проблема уже такая глубокая, что с кем не заговоришь — взрываются люди от возмущения, как эти самокатчики достали и пешеходов, и водителей. А сколько бабушек и дедушек они посбивали — считать страшно.

Внесу свои три копейки. Совершенно очевидно, что никакого эффективного решения фильтровать детей, ограничивать скорость и запрещать кататься по двое-трое у операторов проката нет. В этом очень просто убедиться, прогулявшись вечером по центру Уфы. Каждый второй за рулем — ребенок, каждый третий мчит на сверхзвуковой и глубоко уверен, что пешеходы должны ему уступать. Как гоняли по двое, так и ездят.

Одним росчерком пера мэрия может запретить самокаты в городе, как это сделали в дальневосточном Благовещенске, например, но это тоже плохой вариант. Как машины запрещать из-за пьяных водителей. Помимо беспредельщиков самокатами аккуратно пользуются тысячи горожан.

Решение на самом деле очень простое. Если я на машине проеду на красный свет, буду ехать не пристегнутый или превышу скорость, мне выпишут штраф. Эти деньги поступят в бюджет, на них потом где-то отремонтируют дорогу. Именно бюджет получает деньги, а не АвтоВАЗ или какая-то китайская корпорация. А нарушители на самокатах пока платят штрафы в доход кикшеринговой компании. Сделайте как у автомобилистов, и все встанет на свои места.

Сколько там сейчас заявленный штраф за передачу управления подростку или катание вдвоем? Сто тысяч? Вот и прекрасно, в городе сотни умных камер, искусственный интеллект прекрасно считает до двух. За день миллионы рублей собрать только на улице Ленина можно.

Я трижды откладывал написание этой колонки, потому что не сторонник запретов. И как у настоящего уфимца полным-полно историй про чудаков на самокатах. Но годы идут, самокатов все больше, осознание, что ты мешаешь людям у подростков само собой не приходит и не приходит, да и культура вождения сама себя не сформирует. А так — трудно будет устраивать гонки, если у тебя нет лишних ста тысяч.