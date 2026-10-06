На трассе М-12 Восток запущена сеть для управления автономным транспортом

В России заработала первая[i] разветвленная инфраструктура высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом Яндекса. Проект, реализованный компанией МТС, охватывает четыре федеральные трассы — М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, — а также пять крупных городов: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Воронеж.

На М-12 «Восток» система уже доступна от Москвы до Казани, а к 2028 году инфраструктуру запустят на участках до Тюмени. Проект также предусматривает создание к 2030 году сети высокоточного геопозиционирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

Оператор использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Координаты с навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou с точностью 5-15 м корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре компании и представляет собой приёмник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

Алгоритмы автоматического сопоставления сантиметровых координат с высокоточными цифровыми картами дорог обеспечивают ориентацию транспортного средства при нулевой видимости, а использование геоданных бортовыми инерциальными навигационными системами позволяет вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже при отсутствии связи. Оператор обеспечивает надежность и необходимые параметры сети GNSS RTK открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA).

«В прошлом году мы первые обеспечили связью башкирский участок федеральной скоростной трассы М-12 «Восток». Теперь на участке этой трассы от Москвы до Казани МТС запустила сеть для управления автономным транспортом, в дальнейшем инфраструктура появится и на других участках трассы. Для Башкортостана, через который проходят крупные транспортные и логистические маршруты, такие технологии особенно актуальны. Сантиметровая точность в определении координат делает движение автономного транспорта более надежным и безопасным. Использование системы позволяет существенно ускорить перевозки и оптимизировать маршруты, что важно для крупных транспортных и логистических операторов», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

[i] Первая в РФ сеть GNSS RTK по площади покрытия с открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA), надежность и параметры которого гарантирует телеком-оператор