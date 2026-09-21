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Фото: prostooleh|Magnific.com

Сотовый оператор продолжает развивать сеть 4G* в Башкирии, расширяя телеком-инфраструктуру дополнительными базовыми станциями. Новые точки связи заработали в 3 городах и 16 селах республики. В результате – жителям и гостям региона стало комфортнее заказывать такси в приложениях, оформлять доставку продуктов на дом и загружать фото и видео в соцсетях.

В частности, качество мобильной связи повысилось в Стерлитамаке на улицах Артёма и Сагитова. Билайн увеличил емкость сети, чтобы 4G оставался стабильным даже в часы наибольшей нагрузки.

В Белорецке и Учалах оператор расширил покрытие в жилых районах. Благодаря этому пользователи смотрят фильмы онлайн без скачивания, быстро ориентируются в онлайн-картах и совершают звонки с более четким звуком.

Параллельно Билайн укрепляет покрытие и в сельской местности. Так, в крупном селе Месягутово Дуванского района запустили новую базовую станцию и модернизировали уже работающее оборудование. Местные получили ускоренный 4G для видеозвонков с родственниками, дистанционного оформления госуслуг и общения в мессенджерах.

Надежной связью теперь пользуются жители и десятков сел и поселков республики: Абзелиловский район – д. Кужаново; Баймакский район – с. Сосновка; Белокатайский район – с. Ургала; Буздякский район – с. Восточное; Бурзянский район – с. Старосубхангулово; Караидельский район – с. Абызово, с. Байки; Куюргазинский район – с. Ермолаево; Салаватский район – с. Аркаулово; Стерлитамакский район – с. Айгулево; Туймазинский район – с. Дуслык, д. Раевка, с. Япрыково; Уфимский район – с. Лебяжий; Шаранский район – с. Шаран.

С более стабильным мобильным интернетом клиенты, проживающие в сельской местности, могут консультироваться с врачами дистанционно и смотреть любимые сериалы без ожидания загрузки.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна:

«Билайн завершил очередной этап развития сети 4G в Башкирии. Этим летом новые базовые станции заработали суммарно в 20 населенных пунктах. Для клиентов Билайна звонки стали чище, а привычные цифровые сервисы – доступнее. Наша команда также увеличила емкость сети и в столице республики – на Дёмском шоссе. Эта крупная транспортная артерия ежедневно обслуживает сотни водителей. Теперь автомобилистам и пассажирам удобнее составлять маршруты или слушать музыку онлайн во время поездки. Мы продолжим модернизировать телеком-инфраструктуру в регионе, чтобы пользователям открывались новые возможности для общения, развлечений и работы через интернет-ресурсы».

*4G – четвертое поколение мобильной связи.

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