Участник СВО поблагодарил за присланные из Уфы мотоциклы. Об этом сообщил глава Уфимского района Николай Ельников.

«Получил весточку от семьи нашего бойца. Мотоцикл, который мы передали, стал верным спутником. Приятно видеть, что техника приносит пользу нашим бойцам», – рассказал Ельников.

Ранее из Уфимского района военнослужащим доставили мотоциклы, генераторы, запчасти, бензопилы, приборы ночного видения, бронежилеты, медикаменты, продуктовые наборы, маскировочные сети, окопные свечи, шуруповёрты, лопаты, личные посылки от родных и другое необходимое на передовой имущество. Гумконвой сопровождал глава района Николай Ельников.

«Бойцы рассказали, как обстоят дела, показали, как организован их быт. Объяснили, как ведут наблюдение за противником и противостоят ему с помощью техники, которую мы передаём. Спрашивал, что ещё нужно, с какими трудностями сталкиваются. Такие поездки нужны, чтобы понимать реальную картину и знать, чем ещё можем быть полезны», — сообщал Николай Ельников.