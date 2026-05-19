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13:05 (UTC+5), 19 Мая 2026

Участник СВО из Башкирии создал семью

Фото: пресс-служба администрации Мечетлинского района | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В Мечетлинском районе состоялось бракосочетание младшего лейтенанта, командира взвода инженерно-сапёрной роты мотострелковой дивизии Ильнура и его возлюбленной Валерии.

Глава администрации муниципалитета Анис Асадуллин рассказал в своих соцсетях об офицере. По его словам, Ильнур служит по контракту в Вооружённых силах России с 2020 года. В специальной военной операции принимает участие с первых её дней. Был два раза ранен. После первого ранения и демобилизации год работал участковым, но в январе 2024 года вновь подписал контракт и вернулся на фронт. Сегодня младший лейтенант командует взводом инженерно-сапёрной роты мотострелковой дивизии.

За проявленные мужество и профессионализм младший лейтенант награждён медалями Суворова, «За отвагу» Луганской Народной Республики, «За воинскую доблесть» I и II степени.

Ранее свадьбу со своей возлюбленной в Бакалинском районе сыграл участник СВО Сергей Акбулатов.

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