Участник СВО из Башкирии создал семью

В Мечетлинском районе состоялось бракосочетание младшего лейтенанта, командира взвода инженерно-сапёрной роты мотострелковой дивизии Ильнура и его возлюбленной Валерии.

Глава администрации муниципалитета Анис Асадуллин рассказал в своих соцсетях об офицере. По его словам, Ильнур служит по контракту в Вооружённых силах России с 2020 года. В специальной военной операции принимает участие с первых её дней. Был два раза ранен. После первого ранения и демобилизации год работал участковым, но в январе 2024 года вновь подписал контракт и вернулся на фронт. Сегодня младший лейтенант командует взводом инженерно-сапёрной роты мотострелковой дивизии.

За проявленные мужество и профессионализм младший лейтенант награждён медалями Суворова, «За отвагу» Луганской Народной Республики, «За воинскую доблесть» I и II степени.

Ранее свадьбу со своей возлюбленной в Бакалинском районе сыграл участник СВО Сергей Акбулатов.