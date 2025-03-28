Из Башкирии в зону СВО доставили очередной гуманитарный груз

Из Башкирии в зону СВО прибыл гуманитарный конвой. Очередной гуманитарный груз для военнослужащих доставили из Кугарчинского района республики, сообщил глава администрации муниципалитета Марат Искужин.
По словам Марата Искужина, в формировании гуманитарки принимали участие предприниматели, сельхозпроизводители, организации и учреждения, а также неравнодушные жители Кугарчинского района.
Бойцам земляки передали маскировочные сети, автомобильные шины, личные посылки, продукты и другое имущество. Воины поблагодарили земляков за помощь и поддержку. Они преисполнены боевым духом и верят в скорое наступление победы, отметил Искужин.
«В глазах наших ребят не просто благодарность, а непоколебимая вера в нашу общую победу. Это придаёт нам сил и уверенности, что мы делаем правильное дело. Наши парни бодрые, уверенные в себе и имеют боевой настрой. Они видят поддержку нашего района и всей республики. Встреча получилась очень тёплой, восхищает стойкость и мужество ребят — с боевым настроем они заряжены только на Победу», — написал Марат Искужин в своих соцсетях.
Ранее священнослужитель из Башкирии доставил в зону СВО автомобили и мотоцикл, сообщал «Башинформ».