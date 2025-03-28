Глава района Башкирии поможет участнику СВО обеспечением

Участник специальной военной операции из Уфимского района с позывным «Кузнец» встретился с главой администрации муниципалитета Николаем Ельниковым. Они обсудили вопросы гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Донбассе.

Ельников рассказал в соцсетях, что «Кузнец» служит в зоне спецоперации с июня 2023 года в составе батальона имени Миннигали Губайдуллина мотострелкового полка «Башкортостан» оператором БПЛА. До подписания контракта работал сварщиком.

«Ко мне боец обратился с просьбой приобрести и отправить в зону специальной военной операции необходимую для их полка гуманитарную помощь. Поможем всем необходимым. В разговоре „Кузнец“ поделился: „Отношение ко всему боевое“. Считаю, что с таким настроем победа точно будет за нами», — отметил Николай Ельников.

Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.

Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).