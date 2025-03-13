В Башкирии 63-летний боец СВО стал участником кадровой программы

«Я намерен передать свой опыт молодым ветеранам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий, внести свой вклад в развитие Башкирии в переломный период для всей нашей страны», – говорит участник СВО из деревни Умбетово Зианчуринского района Рауф Баев. 63-летний боец подал заявку в кадровую программу «Герои Башкортостана».
Рауф Баев является одним из самых старейших бойцов батальона имени Тагира Кусимова, принимал активное участие в боевых действиях. За отвагу и мужество при выполнении задач СВО награжден орденом генерала Шаймуратова.
«Я — минометчик. Поддерживаем наступление штурмовиков, работаем по позициям противника.», — сказал Рауф Баев. — Сегодня я решил подать заявку в кадровую программу «Герои Башкортостана». Скоро наши ребята начнут возвращаться из зоны СВО, их нужно поддерживать и правильное направление дать. Поэтому программа «Герои Башкортостана» была создана очень своевременно. Ведь молодые и сильные кадры востребованы во всех сферах региона. Уверен, что и мой опыт будет полезен ветеранам СВО, вернувшимся с фронта».
Рауф Баев в зону спецоперации отправился летом 2023 года в составе мотострелкового полка «Башкортостан». Как рассказал «Башинформу» боец, из-за возраста многие отговаривали его и советовали оставаться дома.
«Сначала многие отговаривали, говорили, что там делать 62-летнему старику. Я им сказал, что если не возьмете, то самовольно пойду. В конце концов в республиканском военкомате мой запрос одобрили и отправили письмо в районный комиссариат, — поделился участник СВО. — Я смотрел по телевизору молодых ребят, которые в 20-25 лет встали на защиту Родины, и мне было очень жаль их. А у меня есть хоть небольшой опыт: я служил на Дальнем Востоке во время Афганской войны и нас плотно готовили к боевым действиям. Но поскольку я был из многодетной семьи, где воспитывалось 12 детей, и мой брат-близнец тоже служил в это время в армии, меня решили не брать на войну. В то время выросло несколько поколений настоящих патриотов, готовых любой ценой защищать свою Родину. Сегодня важно продвигать такие же ценности. Сейчас некоторые молодые люди даже не знают, с какими странами мы воюем на СВО. Именно для этого я провожу встречи в школах и колледжах республики».
Напомним, 24 февраля стартовала республиканская программа «Герои Башкортостана», о которой объявил Глава республики Радий Хабиров.
«Сегодня стартует наш проект „Герои Башкортостана“ — кадровая программа для участников и ветеранов специальной военной операции. Напомню, мы реализуем ее по поручению нашего президента — как продолжение федерального проекта „Время героев“. <… >Призываю тех, кто сейчас на передовой или уже вернулся домой, — дерзайте! Ваши лучшие качества, ваши навыки и умения очень нужны Башкортостану и стране. Всем удачи!» — написал руководитель региона в своих соцсетях.
Цель программы — подготовить новое поколение управленцев из числа военнослужащих СВО. Подать заявку на участие в проекте могут все, кто принимал или принимает участие в спецоперации и имеет среднее профессиональное или высшее образование.
Сегодня стало известно, что кадровую программу для участников СВО продлили до конца марта. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. После этого откроются курсы повышения квалификации.
Вариант статьи на башкирском языке можно прочитать здесь.