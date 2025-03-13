В Башкирии 63-летний боец СВО стал участником кадровой программы

«Я намерен передать свой опыт молодым ветеранам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий, внести свой вклад в развитие Башкирии в переломный период для всей нашей страны», – говорит участник СВО из деревни Умбетово Зианчуринского района Рауф Баев. 63-летний боец подал заявку в кадровую программу «Герои Башкортостана».

Рауф Баев является одним из самых старейших бойцов батальона имени Тагира Кусимова, принимал активное участие в боевых действиях. За отвагу и мужество при выполнении задач СВО награжден орденом генерала Шаймуратова.

«Я — минометчик. Поддерживаем наступление штурмовиков, работаем по позициям противника.», — сказал Рауф Баев. — Сегодня я решил подать заявку в кадровую программу «Герои Башкортостана». Скоро наши ребята начнут возвращаться из зоны СВО, их нужно поддерживать и правильное направление дать. Поэтому программа «Герои Башкортостана» была создана очень своевременно. Ведь молодые и сильные кадры востребованы во всех сферах региона. Уверен, что и мой опыт будет полезен ветеранам СВО, вернувшимся с фронта».

Рауф Баев в зону спецоперации отправился летом 2023 года в составе мотострелкового полка «Башкортостан». Как рассказал «Башинформу» боец, из-за возраста многие отговаривали его и советовали оставаться дома.

«Сначала многие отговаривали, говорили, что там делать 62-летнему старику. Я им сказал, что если не возьмете, то самовольно пойду. В конце концов в республиканском военкомате мой запрос одобрили и отправили письмо в районный комиссариат, — поделился участник СВО. — Я смотрел по телевизору молодых ребят, которые в 20-25 лет встали на защиту Родины, и мне было очень жаль их. А у меня есть хоть небольшой опыт: я служил на Дальнем Востоке во время Афганской войны и нас плотно готовили к боевым действиям. Но поскольку я был из многодетной семьи, где воспитывалось 12 детей, и мой брат-близнец тоже служил в это время в армии, меня решили не брать на войну. В то время выросло несколько поколений настоящих патриотов, готовых любой ценой защищать свою Родину. Сегодня важно продвигать такие же ценности. Сейчас некоторые молодые люди даже не знают, с какими странами мы воюем на СВО. Именно для этого я провожу встречи в школах и колледжах республики».