Дорожники Башкирии отремонтировали улицу в Красном Луче

Дорожники Башкирии отремонтировали улицу Литвинова в Красном Луче Луганской Народной Республики. Подрядная организация обновила асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Конева до Пионерской. Его протяженность составляет 1,7 км. Это один из самых крупных объектов, которые отремонтировали дорожники Башкортостана в 2024 году, сообщает пресс-служба минтранса республики.

– Улица Литвинова – важная транспортная артерия Красного Луча. Здесь ходит общественный транспорт, расположены остановочные пункты. Ремонт данной дороги обеспечит комфортный и безопасный проезд для всех участников дорожного движения, – рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Напомним, в 2024 году дорожники Башкортостана планируют отремонтировать не менее 23 км дорог в Луганской Народной Республике. На конец сентября в нормативное состояние привели 13 улиц общей протяженностью 14,3 км в Красном Луче. Дорожные работы выполняют на улице Пионерской.